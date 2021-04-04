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Günlük burç yorumları; 5 Nisan 2021 Pazartesi astroloji burç yorumları

Bir çok kişi burç yorumlarına fazlasıyla önem vermektedir. Burç yorumlarını hiç kaçırmadan takip eden kişiler, bu sefer de 5 Nisan burç yorumlarını merak ediyor. Burçlar kişilere, aşk, para,iş konusunda ne yapmaları gerektiğini ve karşılarına neler çıkabileceğiniz anlatarak yol gösteriyor. Peki 5 Nisan tarihinde burçların aşk, para, iş konusunda neler yapmaları gerekiyor? Tüm detaylar haberimizde..

04 Nisan 2021 Pazar 18:12
Günlük burç yorumları; 5 Nisan 2021 Pazartesi astroloji burç yorumları
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5 Nisan burç yorumlarında neler yer alıyor?

Koç burcu ve yükselen koç ( 21 Mart – 20 Nisan ) 5 Nisan Pazar burç yorumu

Hayatınızda yer alan önemli ve önemsiz kısımlar sınıflandırılmalıdır. Başarıyı hedefliyorsanız, gelecek zamanda rahat bir hayatınız olacak. En önemli şey hayatımızdaki büyülü anları kendimiz yaratabilmek ve bunları paylaşmayı bilerek yeniden üretmektir. 

Boğa burcu ve yükselen boğa ( 21 Nisan – 20 Mayısıs ) 5 Nisan Pazar burç yorumu

Temeli kuvvetli olan bir boğayı hiçbir güç yıkamaz. Yaşanılan zorluklar karşısında asla kendinizden şüphe etmeyin. Güven, benzersiz ve özgün olduğunuzu hissederek oluşur. Kendine güvenen bir boğa her işi başarıyla halledebilir. 

İkizler burcu ve yükselen ikizler ( 21 Mayısıs – 21 Haziran) 5 Nisan Pazar burç yorum

Hayattaki karamsar ve sıkıcı sorular bırakılmalıdır. Dışarıdan kendi hayatınızı gözlemlerseniz daha basit yöntemler bulunabilir. Ailevi sorunlar gözden geçirilmeli ve ortadaki duvarlar yıkılmalıdır. 

Yengeç burcu ve yükselen yengeç ( 22 Haziran – 22 Temmuz ) 5 Nisan Pazar burç yorum

Her şeyi değiştirmek yengeçlerin elindedir. İstenilen elde edildiğinde, gösterdiğiniz tavır başkalarının gözünde sizi farklı bir yere taşıyacaktır. Başarı kazanmak için beceri ve bilgi öğrenme sürecinde birden fazla engel ve zorlukla karşılaşabilirsiniz. 

Aslan burcu ve yükselen aslan ( 23 Temmuz – 22 Ağustos ) 5 Nisan Pazar burç yorum

Önümüzdeki 15 gün boyunca Mars, grafiğin en üstünde yer alacak. Bu sebeple daha dayanıklı bir halde olacaksınız. Tüm işleri yapabilecek bir durumda olduğunuzu hissedebilirsiniz. Yeni bir iş kurmak için hareket etseniz de, iş planına göre hareket etmeye başlayamazsınız.

Başak burcu ve yükselen başak ( 23 Ağustos – 22 Eylül ) 5 Nisan Pazar burç yorum

Yanlış bir şey için herhangi birini suçlamak için geçerli bir nedeniniz olduğunu düşünmektesiniz. Fakat öfkeyle hareket etmemeli ve zamanla olayın tüm detaylarını anlayacağınızı belirtmek isteriz. Partnerinizle olan ilişkide tartışmak yerine kendinizi açıklamaya çalışın. 

Terazi burcu ve yükselen terazi ( 23 Eylül – 23 Ekim ) 5 Nisan Pazar burç yorum

Taviz vermeniz durumunda hiç kimsenin aktarmasına izin vermeyebilirsiniz. Haklı ya da haksız, mutsuz ya da mutlu olabilirsiniz fakat verdiğiniz karar sonucunda en fazla karı siz elde edeceksiniz. 

Akrep burcu ve yükselen akrep ( 24 Ekim- 22 Kasım ) 5 Nisan Pazar burç yorum

Etrafınızdaki insanlar tarafından beğenilmediğinizi düşünüyorsanız, bu düşüncenin nedenlerini araştırmanızı tavsiye ederiz. Sandığınızdan daha fazla seviliyor olabilirsiniz. 

Yay burcu ve yükselen yay ( 23 Kasım – 21 Aralık ) 5 Nisan Pazar burç yorum

Sevdiğiniz kişiye, onu sevdiğinizi söylemek istiyor olabilirsiniz fakat bu kadar açık davranmaktan çekiniyor gibisiniz. Eğer aşkınızı gerçekten kalbinizde hissediyorsanız beklediğiniz olumlu yanıtı karşı taraftan alırsınız. Duygularınızı anlatmak ve açıklamak konusunda bu kadar endişeli tavırlar takınmamalısınız.

Oğlak burcu ve yükselen oğlak ( 22 Aralık – 20 Ocak ) 5 Nisan Pazar burç yorum

Bisiklete binmeyi öğrendikten sonra dengede durmak zamanınızı alabilir. Korkmamalı ve iş eğlencesinin tadını çıkarmalısınız. Güvenli bölgeden çıkarak cesur davranmalısınız. 

Kova burcu ve yükselen kova (  21 Ocak – 18 Şubat ) 5 Nisan Pazar burç yorum

Çok kararsız bir haliniz var. Sizleri çaresiz kılan şeyleri düşünmemeli ve sahip olduklarınıza odaklanmalısınız. Geleceğin ne getireceğini bilmek istemek, korkudan kaynaklanır. Hayatımızı kontrol edemeyeceğimiz şeyler, üstlenebileceğimizden daha fazlasıdır. 

Balık burcu ve yükselen balık ( 19 Şubat – 20 Mart ) 5 Nisan Pazar burç yorum

Başkalarına saçma gelen bir sorunun cevabını bulduğunuz zaman şaşırabilirsiniz. Anlam veremediğiniz bir şeyin değerini fark ederek çok mutlu olabilirsiniz. Bilgi, duygu ve tecrübeler karar verme sürecinde birleştirilerek istenilen hedeften daha fazlasına ulaşılabilir. Karar verme aşamasında sezgisel olarak hareket etmek, doğru sonuçlara yol açacaktır.



Son Güncelleme: 04.04.2021 18:12
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