Günlük burç yorumları 5 Mart 2021 Cuma

Herkes merakla 5 Mart 2021 Cuma gününün burç yorumlarını merakla araştırıyor. 5 Mart gününün burç yorumları herkesin karşılaştıkları olaylar karşısında sakin kalmaları gerekiyor. İkizler burcunu ise gergin bir gün bekliyor. Akrep burcu da iş konusunda oldukça heyecanlı günler geçirecek.

5 Mart günlük burç yorumları

5 Mart Cuma günü Ay 01.43'te Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Disiplinli ve organize hareket edeceğimiz bir gündeyiz. Bugün Merkür Jüpiter kavuşum açısı kesinleşeceğinden zihinsel açıdan hayli olumlu tavırlar içerisinde olacağız. Ay Venüs kare açısının etkisiyle özel ilişkiler açısından gerilimli durumlar yaşayabilir. Olayları gereğinden fazla abartmaya meyilli olabiliriz.

Koç burçları ve yükselen Koç

5 Mart Cuma günü Ay 01.43'te Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiş yapacak. Disiplinli ve organize hareket edeceğin bir gündesin.

Boğa burçları ve yükselen Boğa

Bugün Merkür Jüpiter kavuşum açısı kesinleşeceğinden zihinsel açıdan hayli olumlu tavırlar içerisinde olacaksın.

İkizler burçları ve yükselen İkizler

Ay Venüs kare açısının etkisiyle özel ilişkiler açısından gerilimli durumlar meydana gelebilir. Ay tüm gün karşıt burcunda ilerliyorken partnerinle ilişkilerin öne çıkıyor olacak.

Yengeç burçları ve yükselen Yengeç

İhtiyacın olan motivasyonu cuma günü kendinde bulmuş olacaksın. Duygusal kontrolünü ele almakta ise zorlanabilirsin.

Aslan burçları ve yükselen Aslan

Elde etmek istediklerin için şartları fazla zorlayacağın bir gün olabilir. Günün ikinci yarısında çocuklarına daha fazla odaklı olacağın bir zaman dilimine giriyorsun.

Başak burçları ve yükselen Başak

Terazi burçları ve yükselen Terazi

Ay'ın burç değiştireceği bugün değişken enerjiler altında olabilirsin. Partnerine karşı fazla sahiplenici davranabilirsin.

Olayları gereğinden fazla abartmaya meyilli olduğun bir gündesin. Merkür Jüpiter kavuşum açısı kesinleşeceğinden zihinsel konulara daha fazla ilgi gösterebilirsin

Akrep burçları ve yükselen Akrep

İşinle ilgili heyecanlarının yüksek olduğu bir gün. Ne istediğini biliyor olman elde ettikleri ulaşmanda sana yardımcı olacak.

Yay burçları ve yükselen Yay

5 Mart Cuma günü Ay 01.43'te da senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Kendini doğru ifade edebilmek adına olumlu enerjilerin söz konusu olduğu günlere giriyorsun.

Oğlak burçları ve yükselen Oğlak

5 Mart Cuma günü gökyüzünde yoğun enerjiler var. Sorumluluklarını yerine getirmek adına sabah saatlerini kullanman çok daha uygun gözüküyor.

Kova burçları ve yükselen Kova

Duygusal kontrolü ele aldığın güzel bir gündesin. Özgürlükçü fikirlerinin kısıtlanmasına yüksek tepkiler verebilirsin.

Balık burçları ve yükselen Balıklar

Ay Venüs kare açısının etkisiyle özel ilişkiler açısından gerilimli durumlar meydana gelebilir. Ay tüm gün Yay burcunda ve kariyerinle ilgili konuların öne çıkıyor olacak.