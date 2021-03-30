Günlük burç yorumları; 31 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları

Çoğu kişi, burçlarına bakarak dönemsel olarak nasıl hissedeceklerini ve burçlarının kendilerine ne anlatmaya çalıştığını araştırmaya başladı. Burçlarını merak eden kişiler, intenet üzerinden burçlarının günlük yorum ve analizlerini araştırıyor.

Sabah motivasyonunuzu artıracak mesajlar alacaksınız. Sevdikleriniz için de destek ve motivasyon olabilirsiniz. Uzun vadeli iş için uygun bir vakıf düşünüyorsanız, aradığınız konunun doğasını doğru bir şekilde araştırmalısınız. Ayın mevcut konumu, gerekli arka plan hakkında size ayrıntılı bilgi ve rehberlik sağlayacaktır. İddialı hedefler ve ısrarlı çalışma ulaşılamaz. Düşünceli ve pratik bir gündesiniz.

Herkese gücünün doğal olduğunu kanıtlamak istiyorsun. Motivasyonunuz yüksek olsa da, çevrenizdeki insanlarla yaşanan sorunlar nedeniyle genellikle zaman kaybedersiniz. Bugün idealist fikirleri kendiniz savunabilirsiniz. Bu tür molalar gerçekleri daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Boğa karakterlerine sahip olduğunuz için bazı insanları hayatınızdan dışlamaktan çekinmiyorsunuz. Bir daha bu durumda olma, yoksa kararına saygı duymayan insanlara tahammül edeceksin.

Sezgisel olmakta iyisin. Geçmişte katıldığınız eğitimlerin sonuçlarını almaya başlayabilirsiniz. Canlı bilgeliği ve mizah anlayışı sizi her yönden farklı kılar, ancak çevrenizden de çabucak sıkılırsınız. Bugün disiplin ve sabrınız varsa günün sonunda kar edeceğinizi göreceksiniz. Finansal olarak çeşitli fırsatlar sizi bekliyor. Size uygun koşulları önceden belirlemeye değer.

Güzel bir gün geçiriyorsunuz ve adım atabilir veya aşk hayatınıza kalıcı mutluluk getiren şeyi kabul edebilirsiniz. Ailenizin içgüdülerinin güçlü olduğu gün. Davranışınız sevdiklerinizi koruma içgüdüsü olduğundan, istemeseniz bile incinebilirsiniz. Bağımsızlık duygunuza müdahale etmemelisiniz. Depresyonda olduğunuzda karşılıklı sorunlardan kaçınamazsınız. Bugün küçülmeye çalışmalısın.

Bugünlerde en iyi işinizi yapma konusunda takıntılı olabilirsiniz. Kaliteli ve verimli çalışarak hayata katkı sağlamak çok önemlidir. Bugün duygularınızı test edecek ve kontrol edeceksiniz. Bugün kendinize yakından bakmak ve hatalarınızı düşünmek için güzel bir gün. Arkadaşlarınızın her zaman yanınızda olmayacağını düşünmeli ve kendinizle çelişmemelisiniz. Zor tarafı iç enerjinizle birleştirmeli ve meditasyon uygulamasına odaklanmalısınız.

Geçmişte planladığınız ancak bütçenizi aşan şeyleri daha etkin planlayarak daha etkili ve doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Bugün pratik yönünüzü kullanmak için güzel bir gün. Sosyal aktivitelere odaklanacak ve duygularınızı özel arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Partnerinizin sağladığı destek motivasyonunuzu artıracaktır. Bugün çocuğu olanlar, onlardan biraz disiplin ve davranış bekleyebilir.

İş konularında çevre ile daha etkili iletişim kurmaya başladınız. Bu doğrudan iş verimliliğine ve üretken gönül rahatlığına yansır. Düşüncelerinizi filtrelemeden konuşmak istemezsiniz. Bugün ısrar ettiğiniz şeye odaklanmak isteyeceksiniz. Soğuk ve mantıklı düşündüğünüzde, şeylerin ana noktalarını hızla kavrayabilirsiniz. Bir zamanlar yaygara neden olan herhangi bir sorunu kolayca çözebilirsiniz.

Bazen çok dikkatli olmalısın. Böylece kazanabilirsiniz. Bununla birlikte, aşırı korumacı ve dikkatli olmak arasında bir denge bulmanız gerekir. Bugün tepkilerinizi ve düşüncelerinizi saklamanız gerekecek. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza şifreli davranışlar göstererek, başkalarının düşüncelerini bilmeden konuşmaktan kaçınabilirsiniz. Planlı davranışınızı anlamama konusunda endişelenmenize gerek yok ve her şeyden eminsin.

Sorunlarla karşılaşabilir ve partnerinizde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Aşk hayatıyla ilgili sorunlar, iş meselelerinde de tamamen çözülebilir. Bir denge bulmalısın. Arkadaşlarla birlikte olmak için güzel bir gün. Bu, eski arkadaşlarınızı özlediğinizi ve onları aradığınızı hissettirmek için harika bir fırsat olacak. Bugün arkadaşlarınızla zaman geçirebilir ve finansal sorunları mantıklı bir şekilde çözebilirsiniz. Bilgi ortamını beğendiğiniz için bu yerlere organizasyonunuz üzerinden gidebilirsiniz. Yay, aşk hayatına gelince şansından çok emin olmamalı!

Sevgi dolu bir ilişkide ısrarcılığınız size zarar verebilir. İlişki yoksa neden olmadığını düşünmeli ve hayatına devam etmek için adımlar atmalısın. Yaratıcılığınıza inanıyorsunuz. Başladığınız işi bitirmek için güçlü bir sorumluluk ve sabır duygusuna sahip olduğunuz için, bugün birçok ortak proje yapacaksınız. Evinizi ve mobilyalarınızı taşımak isteyebilirsiniz. Rutin işler için güzel bir hafta sonu. Ellerine dikkat et.

İyi bir arkadaşlık kurmak için gönüllü adımlar attınız. Dilekleri ifade etmek, evren ile iletişiminizi güçlendirecektir. Enerjiyi gerektiği gibi kullanabilirsiniz. Farklı istekleriniz var ve bugün şartlarınızı değiştirmemelisiniz. Fikirlerinizi başkalarına dayatmak istemezsiniz. Gün boyunca sık sık kendinize yorum yaparak çevrenizde sakin olacaksınız.

Aşık olduğunuz aşk teması ve diğer tüm temalar yavaş yavaş kaybolur. Bu tür bir aşk, bir eşin hayatta bir eşini kaybetmesine yardımcı olur. Duygusal bir insan olsanız bile, mantıklı olarak herkesten daha akıllıca kararlar verebilirsiniz. Gizemli doğanızın altında, güçlü olma arzusu ve bugünün ay pozisyonu arkadaşlığınızı çağrıştırıyor. Özel arkadaşlar bulmanız gerekecek ve onların fikirlerine ihtiyaçları olacak.