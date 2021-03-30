İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

Günlük burç yorumları; 31 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları

31 Mart 2021 Çarşambaya ait olan günlük burç analizi ve yorumları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2021 Çarşamba günlük burç yorumları ve analizlerini merak eden kişiler, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

30 Mart 2021 Salı 17:54
Günlük burç yorumları; 31 Mart 2021 Çarşamba burç yorumları
Takip Et:

Çoğu kişi, burçlarına bakarak dönemsel olarak nasıl hissedeceklerini ve burçlarının kendilerine ne anlatmaya çalıştığını araştırmaya başladı. Burçlarını merak eden kişiler, intenet üzerinden burçlarının günlük yorum ve analizlerini araştırıyor.

Sabah motivasyonunuzu artıracak mesajlar alacaksınız. Sevdikleriniz için de destek ve motivasyon olabilirsiniz. Uzun vadeli iş için uygun bir vakıf düşünüyorsanız, aradığınız konunun doğasını doğru bir şekilde araştırmalısınız. Ayın mevcut konumu, gerekli arka plan hakkında size ayrıntılı bilgi ve rehberlik sağlayacaktır. İddialı hedefler ve ısrarlı çalışma ulaşılamaz. Düşünceli ve pratik bir gündesiniz.

Herkese gücünün doğal olduğunu kanıtlamak istiyorsun. Motivasyonunuz yüksek olsa da, çevrenizdeki insanlarla yaşanan sorunlar nedeniyle genellikle zaman kaybedersiniz. Bugün idealist fikirleri kendiniz savunabilirsiniz. Bu tür molalar gerçekleri daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Boğa karakterlerine sahip olduğunuz için bazı insanları hayatınızdan dışlamaktan çekinmiyorsunuz. Bir daha bu durumda olma, yoksa kararına saygı duymayan insanlara tahammül edeceksin.

Sezgisel olmakta iyisin. Geçmişte katıldığınız eğitimlerin sonuçlarını almaya başlayabilirsiniz. Canlı bilgeliği ve mizah anlayışı sizi her yönden farklı kılar, ancak çevrenizden de çabucak sıkılırsınız. Bugün disiplin ve sabrınız varsa günün sonunda kar edeceğinizi göreceksiniz. Finansal olarak çeşitli fırsatlar sizi bekliyor. Size uygun koşulları önceden belirlemeye değer.

Güzel bir gün geçiriyorsunuz ve adım atabilir veya aşk hayatınıza kalıcı mutluluk getiren şeyi kabul edebilirsiniz. Ailenizin içgüdülerinin güçlü olduğu gün. Davranışınız sevdiklerinizi koruma içgüdüsü olduğundan, istemeseniz bile incinebilirsiniz. Bağımsızlık duygunuza müdahale etmemelisiniz. Depresyonda olduğunuzda karşılıklı sorunlardan kaçınamazsınız. Bugün küçülmeye çalışmalısın.

Bugünlerde en iyi işinizi yapma konusunda takıntılı olabilirsiniz. Kaliteli ve verimli çalışarak hayata katkı sağlamak çok önemlidir. Bugün duygularınızı test edecek ve kontrol edeceksiniz. Bugün kendinize yakından bakmak ve hatalarınızı düşünmek için güzel bir gün. Arkadaşlarınızın her zaman yanınızda olmayacağını düşünmeli ve kendinizle çelişmemelisiniz. Zor tarafı iç enerjinizle birleştirmeli ve meditasyon uygulamasına odaklanmalısınız.

Geçmişte planladığınız ancak bütçenizi aşan şeyleri daha etkin planlayarak daha etkili ve doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Bugün pratik yönünüzü kullanmak için güzel bir gün. Sosyal aktivitelere odaklanacak ve duygularınızı özel arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Partnerinizin sağladığı destek motivasyonunuzu artıracaktır. Bugün çocuğu olanlar, onlardan biraz disiplin ve davranış bekleyebilir.

İş konularında çevre ile daha etkili iletişim kurmaya başladınız. Bu doğrudan iş verimliliğine ve üretken gönül rahatlığına yansır. Düşüncelerinizi filtrelemeden konuşmak istemezsiniz. Bugün ısrar ettiğiniz şeye odaklanmak isteyeceksiniz. Soğuk ve mantıklı düşündüğünüzde, şeylerin ana noktalarını hızla kavrayabilirsiniz. Bir zamanlar yaygara neden olan herhangi bir sorunu kolayca çözebilirsiniz.

Bazen çok dikkatli olmalısın. Böylece kazanabilirsiniz. Bununla birlikte, aşırı korumacı ve dikkatli olmak arasında bir denge bulmanız gerekir. Bugün tepkilerinizi ve düşüncelerinizi saklamanız gerekecek. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza şifreli davranışlar göstererek, başkalarının düşüncelerini bilmeden konuşmaktan kaçınabilirsiniz. Planlı davranışınızı anlamama konusunda endişelenmenize gerek yok ve her şeyden eminsin.

Sorunlarla karşılaşabilir ve partnerinizde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Aşk hayatıyla ilgili sorunlar, iş meselelerinde de tamamen çözülebilir. Bir denge bulmalısın. Arkadaşlarla birlikte olmak için güzel bir gün. Bu, eski arkadaşlarınızı özlediğinizi ve onları aradığınızı hissettirmek için harika bir fırsat olacak. Bugün arkadaşlarınızla zaman geçirebilir ve finansal sorunları mantıklı bir şekilde çözebilirsiniz. Bilgi ortamını beğendiğiniz için bu yerlere organizasyonunuz üzerinden gidebilirsiniz. Yay, aşk hayatına gelince şansından çok emin olmamalı!

Sevgi dolu bir ilişkide ısrarcılığınız size zarar verebilir. İlişki yoksa neden olmadığını düşünmeli ve hayatına devam etmek için adımlar atmalısın. Yaratıcılığınıza inanıyorsunuz. Başladığınız işi bitirmek için güçlü bir sorumluluk ve sabır duygusuna sahip olduğunuz için, bugün birçok ortak proje yapacaksınız. Evinizi ve mobilyalarınızı taşımak isteyebilirsiniz. Rutin işler için güzel bir hafta sonu. Ellerine dikkat et.

İyi bir arkadaşlık kurmak için gönüllü adımlar attınız. Dilekleri ifade etmek, evren ile iletişiminizi güçlendirecektir. Enerjiyi gerektiği gibi kullanabilirsiniz. Farklı istekleriniz var ve bugün şartlarınızı değiştirmemelisiniz. Fikirlerinizi başkalarına dayatmak istemezsiniz. Gün boyunca sık sık kendinize yorum yaparak çevrenizde sakin olacaksınız.

Aşık olduğunuz aşk teması ve diğer tüm temalar yavaş yavaş kaybolur. Bu tür bir aşk, bir eşin hayatta bir eşini kaybetmesine yardımcı olur. Duygusal bir insan olsanız bile, mantıklı olarak herkesten daha akıllıca kararlar verebilirsiniz. Gizemli doğanızın altında, güçlü olma arzusu ve bugünün ay pozisyonu arkadaşlığınızı çağrıştırıyor. Özel arkadaşlar bulmanız gerekecek ve onların fikirlerine ihtiyaçları olacak.



Son Güncelleme: 30.03.2021 17:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BurçYorumKoçBoğaİKİZLERYengeçAslanBaşakTeraziAkrepYayOğlakKovaBalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kirvelik nedir? Kirve nasıl olunur?
Kirvelik nedir? Kirve nasıl olunur?
Nisan 1 WhatsApp komik şaka mesajları
Nisan 1 WhatsApp komik şaka mesajları
Şehirler arası seyahat yasak mı?
Şehirler arası seyahat yasak mı?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç günde gelir? 2021 Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç günde gelir? 2021 Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? Fıtır sadakası hükümleri
Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? Fıtır sadakası hükümleri
Ramazan fitresi nasıl hesaplanır? 2021 oruç fitresi ne kadar?
Ramazan fitresi nasıl hesaplanır? 2021 oruç fitresi ne kadar?

Popüler Haberler

Survivor 2021 12. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 30 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Sprey aşı çalışmalarında son durum ne?
Kirvelik nedir? Kirve nasıl olunur?
Yeni seçim barajı kaç olacak?
Bugün hangi maçlar var? 30 Mart 2021 Salı hangi maçlar hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye - Letonya maç özeti ve golleri izle | TRT Spor Türkiye - Letonya youtube geniş özeti ve maçın golleri
Nisan 1 WhatsApp komik şaka mesajları
Masumlar Apartmanı TRT 1 yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, Masumlar Apartmanı 28. bölüm izle
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
Baraj Fox TV yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, Baraj 33. bölüm izle
Rapor parası ne zamana kadar geçerli olur? 2021 Rapor parası neden görünmüyor
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir, nereli yaşı kaç?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Kuzey Yıldızı dizi oyuncusu Şahika kimdir? Güneş Emir hakkında bilgiler
Masumiyet hangi günler yayınlanıyor? Fox TV Masumiyet tekrar bölümleri ne zaman?
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Merve Dizdar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel yer aldığı dizi ve film yapımları
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2021 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
Yaralı Kalbim 55. bölüm fragmanı 31 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Saç satmak istiyorum, saç satmak günah mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.