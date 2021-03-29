Günlük burç yorumları; 30 Mart 2021 Salı burç yorumları

30 Mart gününde burçları bekleyen gelişmeleri sizlere aktaracağız. Günlük burç yorumuna göre insanlar neye dikkat etmeli?

Koç burcu 30 Mart Salı burç yorumu

Koç burcu ve yükseleni Koç olanlar, bugün bazı patlamalar yaşayabilirsiniz. Artan stresiniz sizi patlamaya sürükleyecek. Ama sessiz kalarak bazı tartışmalardan uzak kalabilirsiniz. Sessiz kalmayıp hemen konuşmazsanız daha sonra istemedğiniz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Durumdan duruma göre susmak da iyi bir fikir olmamaktadır. Bugün en sabırsız burç olabilirsiniz.

Boğa burcu 30 Mart Salı burç yorumu

Boğa burcu ve yükseleni Boğa olanlar, bugün sesiniz daha çok çıkacak. Kendi haklarınızı ve düşüncelerinizi söylemek için ön planda olacaksınız. Çevrenizdeki insanlarla tartışmaya girmeyerek fikirlerinizi onlara anlatmayı denemelisiniz. Bugün uzlaşmacı olmayı deneyin.

İkizler burcu 30 Mart Salı burç yorumu

İkizler burcu ve yükseleni İkizler olanlar, çevrenizdeki insanlardan birileri konuşmak istemediğiniz konuları gündeminize getirebilir. Bu konu açıldığında bu konuyu şu an konuşmayacağınızı net bir şekilde belirtmeniz gerekmektedir. Kimse isteyerek kalbinizi kırmak istemez. Gelişen olaylara karşı sakin kalmalısınız.

Yengeç burcu 30 Mart Salı burç yorumu

Yengeç burcu ve yükseleni Yengeç olanlar, bugün yaptığınız işin zorluğunu çevrenizdeki insanlara fark ettirmeniz gerekebilir. Takdir edilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bundan dolayı çalışmanıza ara vermeden aynı gayretle çalışmanıza devam etmeniz gerekmektedir. Bugün zorlayıcı bir gün olabilir ama pes etmek yok.

Aslan burcu 30 Mart Salı burç yorumu

Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar, bugün kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Kariyer hedeflerinizi takip etmelisiniz. Kariyer hedefleriniz doğrultusunda ilerlemelisiniz. Eğer kariyer hedeflerinizden şaşarsanız önünüze gelecek olan fırsatlar yararlanamayabilirsiniz. Beklenmedik gelişmeler yaşabilirsiniz. Beklenmedik gelişmelere karşı hazırlık olmanız gerekiyor. Süprizlere hep açık olun.

Başak burcu 30 Mart Salı burç yorumu

Terazi burcu 30 Mart Salı burç yorumu

Başak burcu ve yükseleni Başak olanlar, bugün maddi konular gündeminizi meşgul edecek. Maddi konularda ikileme düşmemeli bir an önce planlarınızı yapmanız gerekiyor. Ekonomik açıdan planlarınız hazır olmalı ve herhangi bir olumsuzlukta sıkıntı yaşamamanız gerekiyor. Önünüzdeki günler sizin açınızdan çok önemli. Her şeye hazırlıklı olun.

Terazi burcu ve yükseleni Terazi olanlar, bugün bazı konularda karar veremeyebilirsiniz. Aile ve kariyeriniz arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Bu ikilem arasında sıkıntılı bir süreç sizi bekliyor. Ailenizin fikirlerine önem vermeniz sizin açınızdan daha iyi olacak. Unutmayın aileniz sizi düşünür.

Akrep burcu 30 Mart Salı burç yorumu

Akrep burcu ve yükseleni Akrep olanlar, bugün fikirleriniz ön planda olacak. Hayallerinizle ilgili bazı gelişmeler ortaya çıkabilir. Tam her şey mahvolurken durumu tersine çevirmekte çok iyisiniz. Hayatı akışına bırakarak hayatın tadını çıkarmayı deneyin. Bu süreçte kendinizi geliştirmeyi unutmayın. Eski fikirleriniz yeniden ortaya çıkabilir.

Yay burcu 30 Mart Salı burç yorumu

Yay burcu ve yükseleni Yay olanlar, bugün çevrenizdeki insanlardan bazıları sizinle bazı konular hakkında konuşmak isteyebilir. Onların fikirleri ve söylediklerine karşı saygılı olmanız gerekmektedir. Eğer karşınızdaki insanlara karşı bir saygı göstermezseniz önünüze çıkacak olan fırsatları tepebilirsiniz. Kendi fikirlerinizi karşınızdaki insana sakince aktarmanız gerekmektedir. Ayrıca ödeme planında bir aksama yaşamamaya dikkat edin.

Oğlak burcu 30 Mart Salı burç yorumu

Oğlak burcu ve yükseleni Oğlak olanlar, bugün yaşacağınız olaylara karşı bazı tereddütleriniz olabilir. Bu tereddütlerinize güvenin. Bugün hangi konuya şüpheli yaklaşıyorsanız o konuda hemen karar vermeyin . Akışına bırakarak daha sakin bir kafayla net bir karar verebilirsiniz. Eğer erken kararlar verirseniz hata yapabilir ve zarar görebilirsiniz. Aceleci olmayın. Diğer günlerde daha eleştirel yaklaşarak daha doğru karar vermeniz daha muhtemel. Dikkat edin.

Kova burcu 30 Mart Salı burç yorumu

Kova burcu ve yükseleni Kova olanlar, yakın bir tarihte önünüze bazı fırsatlar gelebilir. Eğer bu fırsatları kaçırmazsanız geçmiş dönemde yaşadığınız sıkıntılara da çözüm bulabilirsiniz. Değişime açık olarak aynı zamanda yeni yolları keşfederek başarıya ulaşabilirsiniz. Bu sıralar enerjiniz yerinde olmayabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Vitamin desteği almayı unutmayın. Bağışıklığınızın güçlenmesi gerekmektedir.

Balık burcu 30 Mart Salı burç yorumu

Balık burcu ve yükseleni Balık olanlar, iş hayatınızda ödüllendirme gitmeniz gerekebilir. Çünkü ödüllendirme başarıyı olumlu yönde etkileyebilir. Takım başarısı içerisinde motivasyon oldukça önemli. İş hayatınızı iyice analiz etmelisiniz. Bugün dahil olmak üzere bu haftada iş hayatınızla ilgili konularda daha dikkatli olmalısınız.