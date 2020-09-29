İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Günlük burç yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba Burçların dikkat etmesi gereken konular

Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba günü için burç meraklılarının araştırmaları devam ediyor. Peki sizin falınız gündelik yaşamınız için neler söylüyor? İşte 30 Eylül 2020 Çarşamba tarihi için günlük burç yorumları…

29 Eylül 2020 Salı 17:20
Günlük burç yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba Burçların dikkat etmesi gereken konular
Takip Et:

Günlük burç yorumları pek çok insan için yol gösterici olmaktadır. Gün içerisinde karşılarına çıkan olaylarda kimi zaman bir yol göstericiye ihtiyaç duyan insanlar günlük burç yorumları sayesinde alacakları kararlarda ipucu alabilmektedirler. Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının 30 Eylül 2020 Çarşamba tarihli gündelik burç yorumları aşağıdaki kısımda bulunuyor..

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (22 Mart - 20 Nisan)

Gün içerisinde karşınıza maddi konularda çıkan engelleri aşabilmek için yakın bir arkadaşınızdan destek isteyebilirsiniz. Unutmamalısınız ki herkesin maddi olarak sıkışık olduğu zamanlar olabilir.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (21 Nisan – 21 Mayıs)

Maddi konularda son derece dikkatli olunması gereken bugün içerisinde, tutumlu davranılmaması halinde pek çok fuzuli harcama yapılabilir. Bu yüzden kesenize biraz daha sahip çıkmaya çalışmalısınız.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (22 Haziran - 23 Temmuz)

İkizler burçlarının bugün enerjisi çok yüksek. Kendilerini son derece iyi hissediyor olmaları yetmiyormuş gibi aynı zamanda çevrelerindeki insanları da oldukça pozitif etkiliyorlar.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (22 Haziran - 23 Temmuz)

İş hayatında beklenmeyen gelişmelerin yaşanması moralinizin biraz bozulmasına sebep olabilir. Ancak bunlar sizin önünüzde durabilecek engeller değil. Bu yüzden aynı rotanızda ilerlemeye devam etmelisiniz.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (24 Temmuz - 22 Ağustos)

Bugünün ilk bölümünde içinizde olumsuz duygu ve düşünceler olsa bile ilerleyen saatlerde değişim yaşayacaksınız. Sonraki saatlerde karamsar düşüncelerin yerini daha pozitif ve enerji dolu düşünce ve duygular edineceksiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (23 Ağustos - 22 Eylül)


Şu sıralar her ne kadar kendinizi kötü hissetseniz bile bu durumun geçici olduğunu bilmelisiniz. Kimi zamanlar insanların üzerine böyle kötü bulutlar geliverir. Ancak çok uzun süre durmazlar ve kısa zamanda giderler.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (23 Eylül - 22 Ekim)

Şu sıralar iş yaşamı ve özel yaşam arasında gidip gelmekten bir nebze de olsa sıkılmış olabilirsiniz. Unutmayın ki bu ortamları daha eğlenceli hale getirmek tamamen sizin elinizde. Bu yüzden daha geniş çaplı düşünmekten korkmamalısınız.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (23 Ekim - 22 Kasım)

Akrep burçları bugün içinde yakın çevrelerine karşı oldukça hırçın bir yaklaşım sergiliyorlar. Yakın çevreleri bu duruma mantıklı bir sebep bulamasa bile, onların kimi zaman böyle bir psikolojiye girebileceklerini biliyorlar.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (23 Kasım - 22 Aralık)

Özel hayat içerisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin iş hayatına yansıtılıyor olması, Yay burçlarının patronlarını büyük ölçüde rahatsız ediyor. Bu yüzden bir an önce kendinize çekidüzen vermeli ve işinize konsantre olmalısınız.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (22 Aralık - 20 Ocak)

Kendinize olan güveninizin tavan yaptığı bugünlerde, aslında çok da sevilen bir durum olmayan bu halinizi avantaja çevirmeyi denemelisiniz. Eğer toplum önünde bir konuşma yapmanız gerekiyorsa, bu sıralar yapmayı isteyebilirsiniz.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (21 Ocak - 19 Şubat)

Yeni güzel haberlerin geleceği bu zamanlarda yaşam düzeninizde ufak değişiklikler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu durum kısa vadede yorulmanıza sebep olsa bile uzun vadede mutlu olmanızı sağlayacak.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba (20 Şubat - 21 Mart)

İş hayatı ve aşk hayatının birbirine girdiği bu dönem içinde ikisini birbirinden ayırmamanız halinde çok büyük sorunlar yaşayacaksınız. İş hayatınızın içindeki aşk hayatınız işinize konsantre olmanızı, aşk hayatınızın içindeki iş hayatınız ise konsantrasyonunuzu kaybetmenize sebep oluyor.



Son Güncelleme: 29.09.2020 17:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? İBB'den açıklama!
İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? İBB'den açıklama!
Ankara Sivas arası Yüksek Hızlı Tren Hattını yapımında son aşamaya gelindi
Ankara Sivas arası Yüksek Hızlı Tren Hattını yapımında son aşamaya gelindi
TBMM'de alınan kararla cezaevi izinleri uzatıldı!
TBMM'de alınan kararla cezaevi izinleri uzatıldı!
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak! Memurlara müjde Resmi Gazetede!
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak! Memurlara müjde Resmi Gazetede!
Arnavutköy'de tıklım tıklım minibüs yolculuğu
Arnavutköy'de tıklım tıklım minibüs yolculuğu
Dönerci açılışı izdihamı
Dönerci açılışı izdihamı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba Burçların dikkat etmesi gereken konular
Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği
ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak?
Subay-Yedek Subay nasıl olunur? 2020 Subaylık başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2020 acil destek kredisi veren bankalar
Vakıfbank emekliye promosyon ödemeleri ne kadar? Vakıfbank ile emeklilere 750 TL promosyon kampanyası
SGK Rapor parası sorgulama telefon numarası ve iletişim kanalları
Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Eylül 29 2020
Netflix Atiye 2. yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih için bekleyiş sürüyor
Yumurtlama dönemi nedir? Gebelik planlaması ve Ovulasyon dönemi
Masterchef Metin Erce Çelebi Kimdir? Yarışmacı Metin Erce Çelebi hakkında bilgiler
Instagram hikayeleri gizli ve şifresiz izleme sitesine büyük ilgi
Şehirler arası yolcu otobüsü bilet fiyatları ne kadar oldu?
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz'dan sevindiren haber
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 29 Eylül 2020 Salı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.