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Günlük burç yorumları 30 Ağustos 2020 Pazar burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Günlük burç yorumları burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 30 Ağustos 2020 Pazar tarihli haberimizde paylaştık.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:10
Günlük burç yorumları 30 Ağustos 2020 Pazar burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları
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30 Ağustos 2020 Pazar günü için hayatınızın nasıl şekilleneceğine dair burç yorumlarınızı okumanızda fayda var. 30 Ağustos 2020 Pazar günü için burcunuzun sizler için neler söylediğine bakmadan karar vermeyin.

KOÇ BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mart - 20 Nisan)

Etrefınızda bulunan kişilerin ısrarları ile karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Merhametiniz yüzünden canınızı sıkan durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte sakin ve dikkatli davranmanız sizin için fayadalı olacaktır. Kariyerinizde  ki durgunluğun son bulduğu ve maddi olarak kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak fırsatlar olacak.

BOĞA BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Nisan – 21 Mayıs)

İş ve eğitim yaşamınızda son derce olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Özel yaşantınızda partnerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bu kararlarınızı alırken yakın çevrenizin desteğine başvurun.

İKİZLER BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mayıs - 23 Haziran)

İş ortamınızda beklenmeyen sorunlar olabilir müsterih olun. Az konuşup dinlemeyi tercih ederseniz anlaşmazlıkları çözebilirsiniz. Kendinizi sebebini  anlayamadığınız bir psikoloji ile hayatınızın anlamını sorgular duruma getirebilirsiniz. Özel partnerinizi anlamaya çalışarak hareket etmeli ve tek taraflı ön yargılarla huzursuzluklardan kaçınmalısınız.

YENGEÇ BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Haziran - 23 Temmuz)

Eteanızda ki kişilerinkonuşmalarının etkisinde kalarak yanlış kararlar verebilirsiniz, kontrollü davranın. Herkesin her söylediğini önemseyip kelimelere çok kulak asmayın. Özel hayatınızda ise geçmişte kalan bir ilişki tekrar kapınızı çalabilir.

ASLAN BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Temmuz - 22Ağustos)

Kabiliyetlerinizi fark ettiğiniz bir dönem giriyorsunuz. Özgüveniniz ve şansınızın yardımı ile fırsatları değerlendirin. Maddi manevi olarak bugün şans sizden yana, hiç kimsenin aklınızı karıştırmasına izin vermeyin ve hedeflerinize odaklanın.  Özel hayatınızda ise partnerinizin tutarsız davranışları karşısında şaşkınlık yaşasanızda ona nasıl yaklaşmanız gerektiğini belirlemekte zorluk çekebilirsiniz.

BAŞAK BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ağustos - 22 Eylül)


Gün içerisinde tanışacağınız insanlardan işiniz ile ilgili gelişmelr duyabilirsiniz. Tekliflere açık olun. Kendinizi geliştirmenizi sağlayacak her teklifi olumlu cevap vermelisiniz. Özel hayatınızda partneriniz ile sıkıntıları aşıp romantik bir gün yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz.

TERAZİ BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

İşiniz ile ilgili konularda açık yürekli olun. Çünkü istediğiniz kariyer fırsatı karşınıza çıkıyor. Özel hayatınızda ise partneriniz duygularını size açıklmakta zorluk çekebilir. Anlayışlı davranmanızda fayda var.

AKREP BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

İş hayatınızda anlam veremediğiniz şüphelerle kapılarak kendinizi geri planda tutabilrisiniz dikkatli olun. Sosyal hayatınızda içinizden geleni yapmakta özgürsünüz. Hayatınızda mücadele etmekten yorulduğunuz her konuda savaşçı ruhunuz ortaya çıkıyor. Özel hayatınızda ise partneriniz ile durduk yere kavag edebilirsiniz uzlaşmacı olun.

YAY BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Kasım - 22 Aralık)

Sevdikleriniz ile ilgili konular gündeme geldiğinde sakın olmalısınız çünkü diliniz yanabilir. Özel yaşantınızda çekiciliğinizin yüksek olduğu  birgün ile karşı karşıya geleceksiniz. Karşı cinsin yoğun ilgisi altında kalabilirsiniz. Dikkatli davranın. 

OĞLAK BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Aralık - 20 Ocak)

Emeklerinizin karşılığını alamadığınızı düşünüp umudunuzu kesmek üzere olduğunuz bir günün başlangıcındasınız.Dikkatlı olun. Maddi konularda ise tutumlu davranın. Fırsat olarak gördüğünüz durumları değerlendirmekten çekinmeyin. Akıllıca davranmalı ve kazancınızı herkes ile paylaşmamalısınız.

KOVA BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Ocak - 19 Şubat)

Gün içinde karşılaşacağınız birçok zorlukta  neler olabileceğini önceden hissederek hamlelerinizi ona göre şekillendirmelisiniz. Özel yaşantınızda partnerinizi epey şaşırtıcı durumlar ile karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda ise oldukça yoğun ve stresli bir gün yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız yorgunluk ile ani kararlar alırken tuarlı davranmalısınız.

BALIK BURCU 30 Ağustos 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 21 Mart)

Bugünü olumlu kullanır iseniz sıkıntılarınızdan arınmak için harika bir gün olabilir. İş ve özel yaşantınızda  içinizden gelen duyguları harekete geçirin. Zamanla her şeyin yoluna girmeye başladığına inanmaya başlıyorsunuz. Yaptığınız her işte hedeflerinizi yükseltip ve cesur adımlarla ilerleyeceğiniz bir dönemdesiniz.



Son Güncelleme: 29.08.2020 15:10
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