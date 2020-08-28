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Günlük burç yorumları 29 Ağustos 2020 Cumartesi - Burçları bekleyen aşk, ekonomi, aile ve sağlık konuları

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Günlük burç yorumları - Burçları bekleyen aşk, ekonomi, aile ve sağlık konuları konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 29 Ağustos 2020 Cumartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 17:27
Günlük burç yorumları 29 Ağustos 2020 Cumartesi - Burçları bekleyen aşk, ekonomi, aile ve sağlık konuları
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Burçlar astronomi ile alakalı olarak, doğduğumuz güne ya da aya göre karakterimizi az çok belli eden unsurları bir araya getirir. Burçlar iş, aşk ve aile hayatları hakkında insanlara bilgiler verir. Dünya üzerinde çok fazla insanın merak ettiği burç yorumları Türkiye'de de çok fazla insan tarafından merak edilmekte. Kişilerin ya da burçların yıldız haritalarına göre hazırlanan burçlardan günlük haftalık veya aylık olarak bilgi alabilmeniz mümkün. Hayatınızda alacağınız kararlarda önemli bir rol oynayan burcunuz ile ilgili olarak merak ettiğiniz konuları sizin için bir araya getirdik.

İşte 29 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, Koç, Balık, Kova ve Oğlak burçlarının yorumları;

KOÇ BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mart - 20 Nisan)

Bugün parasal anlamda oldukça verimsiz bir gün olması bekleniyor. Mucize kararlar almanız gereken bu günlerde maddi anlamda kesinlikle fazla aşırıya kaçmamalısınız. Özellikle akşam saatlerinde iş hayatınız ile ilgili olumsuz geri dönütler alabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise bu günlerde partnerinizden destek istemelisiniz.

 BOĞA BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Nisan – 21 Mayıs)

Ani kararlar vermeniz gereken o güne gelmiş bulunmaktayız. Gerek iş hayatınızda gerek aşk hayatınızda oldukça verimsiz bir döneme girmiş bulunmaktasınız. Bu günlerde ani kararlar vererek işin içinden hızlı bir şekilde çıkmanız gerekebilir. Geçmişte yaşadığınız olumsuzluklardan çıkardığınız dersler ile birlikte tecrübelerinizden faydalanmalısınız.

İKİZLER BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mayıs - 23 Haziran)

İş ve aşk hayatınızda sorumluluk almanız gerekiyor. Tüm tecrübelerinizden yararlanarak ani kararlar vermeden sakin adımlar atmalısınız. İş ve aşk hayatınızla ilgili bütün olumsuzluklardan kurtulmak için sakin kalmanız bu günlerde oldukça önemli rol oynuyor. Aşk hayatınız ile ilgili olarak ise bu dönemde birazcık hızlı davranmalı ve partnerinizin üzerine gelmesine izin vermemelisiniz.

YENGEÇ BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün yaşayacağınız olumlu hava size iş hayatında tebrikleri beraberinde getirecek. Sizin sorumluluğunuzda yaşanacak olan olaylar beraberinde aşk hayatınızda da iyiye işaret. Parlama sırası bugün sizde. Özel hayatınızdaki o bulutlu kara hava bugün aydınlanıyor.

ASLAN BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Temmuz - 22 Ağustos)


Bugün aşk hayatınızda yaşanacak gerginlik yüzünden gününüz zehir olabilir. Kendinizi bulduğunuz bu kötü durumdan kurtarmak için atacağız adımlar ve vereceğiniz kararlar oldukça önemli. Yapmanız gereken tek şey bu kötü hava geçene kadar mantıklı davranmalı ve düşünmeden hareket etmemelisiniz.

BAŞAK BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bugünlerde aşk hayatınız ile ilgili olarak önünüze yeni fırsatların çıkması kuvvetle muhtemel. Diğer burçların aksine bu hafta sakin kalmak yerine risk almanız gerekebilir. Alacağınız riskler beraberinde güzel sonuçları getirecek. İş hayatınızda da oldukça verimli bir hafta geçirmeniz bekleniyor.

TERAZİ BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

Uzun süredir görüşemediğiniz eski bir partnerinizden alçağınız bir haber sonucunda gününüz veya haftanız kötü bir hal alabilir. Herkes tarafından kötü bir imaj çizmeniz beklenen bu dönemde yapmanız gereken tek şey düşünerek hareket etmek. Bu dönemde sağlığınızı riske edecek şeyler yapmaktan kaçınmalısınız aksi takdirde hafta sonunuz size zehir olabilir.

AKREP BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Sizin için yorucu geçen bir haftanın son günü olabilir. Ama aslında daha da yorucu geçecek bir hafta sonunun sizin için geleceğinden habersizsiniz. Aileniz veya partneriniz ile yaşayacağınız tatsız olayların sizi etkilemesine izin vermeyin. Özel yaşamınızda ise ani kararlar vermekten uzak durun.

YAY BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Kasım - 22 Aralık)

Bugün garantici yaşamı bir kenara atıp risk alma sırası Yay burcunda. Bu sayede birçok önemli karar alıp önemli adımlar atmanız bekleniyor. Bugün sizin için eski defterleri kapatmanın zamanı geldi çünkü Yay burcu için yeni kapılar açılıyor. Kendinize olan özgüveniniz sayesinde iş hayatınızda olumlu şeyler yaşanacak.

OĞLAK BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Aralık - 20 Ocak)

Oğlak için maddi anlamda oldukça karlı bir dönem. Yatırımlarınızın karşılığını alacağınız bu dönemde risk almaktan kaçınmalı ve oturup olacakları seyretmelisiniz. Maddi olarak oldukça verimli olmasına rağmen partnerinizle de çok sorun yaşayacağınız bir gün olabilir. Birazcık alttan almalı ve partnerinizin isteklerini yerine getirmelisiniz.

KOVA BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugünlerde ben merkezci tavrınızdan vazgeçmeli ve artık sevdiklerinize olan yakınlığınızı arttırmalısınız. Eğer sevdikleriniz ile yakınlaşmazsanız yalnız kalmanız içten bile değil. Ailenize arkadaşlarınıza ya da partnerinize zaman ayırmalısınız. Ailenizin maddi problemlerin suçlusu olarak sizi göstermesi de bu durumlardan biri olabilir.

BALIK BURCU 29 Ağustos 2020 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 21 Mart)

Bugünlerde hiçbir şey için enerjiniz olmadığını hissedebilirsiniz. Bu durumun üstesinden gelebilmek için yapacağınız tek bir şey var. Balık burcu bu günlerde yalnız başına kalıp kafasını dinlemeli. Alacağı kararlarda ise çevresinden bağımsız hareket etmeli.



Son Güncelleme: 28.08.2020 17:27
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