İstanbul 33°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Günlük burç yorumları 28 Temmuz 2021 Çarşamba

28 Temmuz 2021 Çarşamba günü günlük burç yorumlarını sizler için araştırdık ve haberimizde yer verdik. 28 Temmuz gününde hangi burçları neler bekliyor? Hangi burçlar güzel haberler alacak? İşte tüm detaylar...

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:53
Günlük burç yorumları 28 Temmuz 2021 Çarşamba
Takip Et:

28 Temmuz 2021 burç yorumları

28 Temmuz Çarşamba borç yorumlarını sizler için araştırdık. 

*Boğa burcu günlük burç yorumu

Maddi sıkıntılar geride kaldı. Yeni bir iş imkânı ve yeni planlar yapabilirsiniz. Bugün alacağınız teklif veya ortaklık teklifi kafanızı hayli bir karıştırabilir.

*Kova burcu günlük burç yorumu

Bugün iş ortamında özgüveniz yanlış anlaşılabilir. Yanlış anlamayı çözmek ve kendinizi iyi ifade etmek için hayli bir çaba sarf edeceksiniz. Yakınlarınızdan gün içinde güzel haberler alabilirsiniz.

*İkizler burucu günlük burç yorumu

Hayaller ve hedeflerinize sadıksınız. Bugün çıkacak olan aksilikler hayallerinizi hedeflerinizi ertelemeye sebep olabilir. Üzülmemeniz, moralinizi yüksek tutmalısınız ve hayallerinizin hedeflerinizin peşinden gitmelisiniz. 

*Akrep burcu günlük burç yorumu

Yaşadığınız rutinlerden sıkılmış durumdasınız. Bu sıkıntıyı gidermek ve yeni bir arayışlar içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızın, çevrenizin teşviki ile kısa bir tatil yapabilirsiniz. 

*Koç burcu günlük burç yorumu

Hayatınıza yeni arkadaşlar girecek. Yeni arkadaş ortamı, sohbetler size çok iyi gelecek. Sosyal yönünüz iyi olacak.

*Aslan burcu günlük burç yorumu

Ailevi yönünden yoğun olacaksınız. Aile büyükleri arasında tartışmalar, kalp kırıklığı olabilir. Siz tartışmanın dışında olacaksınız ve tarafları uzaklaştıracaksınız.

*Yengeç burcu günlük burç yorumu

Sevgiliniz veya eşinizi sürprizleri ile gününüz iyi geçebilir. Bugün duygusallaşacağınız bir gün olacak. Evlilik yolunda adım atan yengeçler hızlandırabilirler.

*Başak burcu günlük burç yorumu

Aniden seyahat planınız gerçekleşebilir. Özellikle kariyeriniz ile ilgili olacak seyahatler olumlu anlamda sizleri etkileyebilir. 

*Terazi burcu günlük burç yorumları

Güne yeni bir ilişkiye başlamak için hazırlasınız. Eski bir ilişki yaşadığınızdan mesaj ya da telefon almanız olası. 

*Yay burcu günlük burç yorumları

Bugün birikmiş işlerinizi hallediyorsunuz. İşlerinizi kolaylaştırmak için çevrenizden, arkadaşlarından yardım isteyebilirsiniz. Gözden kaçan birkaç hata işlerinizin uzamasına neden olabilir.

*Oğlak burcu günlük burç yorumu

Eğitim alan oğlak burçları eğitimleri ilgili sonuca varabileceksiniz. Ailenizden, çevrenizden destek almak isteyeceksiniz. Bu desteği gördükten sonra kararlar alacaksınız.

*Balık burcu günlük burç yorumları

Durgunluk size göre değil. Bugünlerde kendinizi dışarı atmak, yürüyüş yapmak, temiz hava almak istiyorsunuz. Öğleden sonra alacağınız bir telefon ile arkadaşınızın yardımına gidebilirsiniz. 


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumu28 Temmuz Burç YorumlarıBurç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
Günlük burç yorumları 16 Temmuz Cuma astrolojik burç yorumları
Günlük burç yorumları 16 Temmuz Cuma astrolojik burç yorumları
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?
Kurban Bayramında PTT Kargo açık mı, teslimat yapıyor mu?

Popüler Haberler

İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Masum Ricky öldü mü?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 25 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT 1 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi
Fakirlik maaşı almak için nereye başvurulur? 2021 fakirlik maaşı alma şartları
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık daha devam

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.