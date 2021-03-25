İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Günlük burç yorumları; 26 Mart 2021 Cuma burç yorumları

Burç yorumları sürekli olarak merak edilmektedir. 26 Mart Cuma günü ile ilgili burç yorumlarını sizler için derledik. Cuma günü nelere dikkat etmeliyiz? İşte 26 Mart Cuma günün burç yorumları

25 Mart 2021 Perşembe 18:15
Günlük burç yorumları; 26 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Takip Et:

Haftanın son  iş günü burçlara dair nelere dikkat edilmeli ve sizi nelerin beklediğini açıklayacağız.

Koç burcu

Koç burcu ve yükseleni Koç burcu olanlar, çevrenizde bir hareketlenme olacak. Yaratıcılığınız sayesinde bir adım öne çıkabilirsiniz. Kendinize dair yeni şeyler keşfedebilirsiniz. Bazı acil gereksinimler pek çok beklenmedik şeyler de getirebilir. Keyfiniz için bu sıralar para harcayabilirsiniz.

Boğa burcu

Boğa burcu ve yükseleni Boğa olanlar, uzaktaki yakınlarınızla ilgili güzel gelişmeler alacaksınız. İkili ilişkinizde bencil hareketlerinizle istediklerinizi yaptırmak isteyebilirsiniz. İstemsiz davranışlarla kendinizi ilişki kurarken bulabilirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa onlarla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Onlara mental açıdan destek olmanız gerekmektedir.

İkizler burcu

İkizler burcu ve yükseleni İkizler olanlar, bu günlerde kendinize çok fazla güveniyor olacaksınız. Duygusal açıdan desteğe ihtiyacınız olabilir. İlişkinizde yapıcı adımlar göreceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanabilirseniz kariyerinizle ve ulaşmak istediğiniz hedeflerle ilgili somut adımlar atabileceksiniz. Kariyer üzerine odaklanmanız gerekmektedir.

Yengeç burcu

Yengeç burcu ve yükseleni Yengeç olanlar, bu hafta kişiliğinizle ön plana çıkacaksınız. Kendi içinizde düşüncelere dalacak ve çevrenizle iletişime geçmek isteyeceksiniz. Çevrenizle iletişimde olmak içsel açıdan size olum

l

u yansıyacaktır. Araştırmacı ruhunuzla güzel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Aslan burcu

Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar, Cuma gününü arkadaşlarınızla vakit geçirmek için kullanabilirsiniz. Çocuğunuzla da ilgilenmeyi unutmamalısınız. Duygusal problemler bugün biraz ortaya çıkabilir. Bir şeyleri düzenlemek veya planlamakta başarınızı farklı yollarla göstereceksiniz. Görüşmeniz gereken konular Cuma günü ön plana çıkabilir.

Başak burcu

Başak burcu ve yükseleni Başak olanlar, Cuma günü her alanda başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz ve bu başarınızı işlerinize aktarmaya çalışacaksınız. İşinizin verimliliğini artırmak için iş arkadaşlarınızla duygusal bağlar kurabilirsiniz. Fikirlerinizin ön planda olmasını istiyorsanız ikna kabiliyetinizi iyi kullanmanız gerekmektedir.

Terazi burcu

Terazi burcu ve yükseleni Terazi olanlar, duygularınız mantıklı açıdan izleniyor olacak. Güven arayışında olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çıkacak olan sorunlar şu sıra maddiyat ile ilgili olacak. Karşınızdaki kişinin istekleri aklınızı bulandırabilir. Tutumunuzu korumanız gerekmektedir.

Akrep burcu

Akrep burcu ve yükseleni Akrep olanlar,  bugün çekiciliğinizi ve motivasyonunuzu birleştireceksiniz. Aşk hayatınız bugün canlanacak ve sevdiklerinizle mükemmel bir gün geçireceksiniz. Çevrenizdeki insanlar size bir kez daha hayran olabilir. Karamsarlığı üstünüzden atın ve küçük detaylara takılmadan ilerleyin.

Yay burcu

Yay burcu ve yükseleni Yay olanlar, ikili ilişkilerinizde fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Doğru sebeplerin olacak ve ruh halin bu fikir ayrılığını destekler nitelikte. İç güdüleriniz ön planda olacak. Sorunlarınıza çözüm arayışı içerisinde olacaksınız.

Oğlak burcu

Oğlak burcu ve yükseleni Oğlak olanlar, doğallığınızı göstermek isteyeceksiniz. Sizi destekleyen bir düşünceden dolayı ilişki konusunda pek iyi değilsiniz ve kimseye yönelmek istemiyorsunuz. İkili ilişkinizde koruyucu bir tutumla ona sahip çıkmak isteyeceksiniz.

Kova burcu

Kova burcu ve yükseleni Kova olanlar, duygusal açıdan bugün yoğun bir gün olacak. Bazı konularda fikirler almanız gerekmektedir. Sorguladığınız bir tavır ve davranış varsa kendi açınızdan düşünmelisiniz . Gereken çaba ile birlikte bu sorunları halletmeniz gerekmektedir.

Balık burcu

Balık burcu ve yükseleni Balık olanlar, güven açısından önemli bir gündesiniz. Düşüncelerinizi çekinmeden dile getirmelisiniz. Duygusal tutumunuzu unutmamanız gerekiyor. Her zamanki gibi uysal tavırlarınızla çevrenizdeki insanlardan takdir kazanabilirsiniz. Yeter ki kendiniz olun.



Son Güncelleme: 25.03.2021 18:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burç Yorumları26 Mart Cuma Burç Yorumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hıdırellez ne zamandır? 2021 Hıdırellez hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?
Hıdırellez ne zamandır? 2021 Hıdırellez hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?
Downburst nedir, nasıl gerçekleşir? Downburst hava olayı hakkında bilgiler
Downburst nedir, nasıl gerçekleşir? Downburst hava olayı hakkında bilgiler
BİM 25. yıl kutlaması hediye çeki mesajı gerçek mi?
BİM 25. yıl kutlaması hediye çeki mesajı gerçek mi?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Fırat Delikanlı olayı nedir? Twitter Fırat Delikanlı kimdir, Engin Elekçi kimdir?
Fırat Delikanlı olayı nedir? Twitter Fırat Delikanlı kimdir, Engin Elekçi kimdir?
Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?
Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları; 26 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Bugün kimin maçı var? 25 Mart 2021 Perşembe TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Zula Battle Royale modu ne zaman açılacak?
Hıdırellez ne zamandır? 2021 Hıdırellez hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak?
Downburst nedir, nasıl gerçekleşir? Downburst hava olayı hakkında bilgiler
Bahar Candan neden hastanelik oldu, şiddete mi uğradı?
Super Farm Coin nedir, nasıl alınır?
Caizcoin nereden, nasıl alınır?
Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
BİM Amazfit Band 5 fiyatı ve özellikleri
2021 Malta asgari ücret ne kadar?
Polonya'da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Polonya asgari ücret fiyatları
Survivor 2021 23 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 11. hatfa SMS sıralaması
Atv canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Pervin Buldan kimdir? Nerelidir? Pervin Buldan hakkında açılan dava ve soruşturmalar nelerdir?
Süreli olan engelli raporu yenileme işlemleri nelerdir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu çıkarma işlemleri
Çoban destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çoban desteği ne zaman verilecek?
Seksenler dizisindeki Sibel karakteri Kimdir? Cansın Özyosun dizideki rolü ve hayatı
Hangi sınavlar ertelendi? Hangi sınıflarda sınavlar olacak, hangi sınıflarda sınavlar olmayacak?
Fırat Delikanlı kimdir, tutuklandı mı? Fırat Kaya Engin Elekçi olayı nedir?
Masum 369. bölüm fragmanı ve 26 Mart 2021 Cuma özeti Kanal 7

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.