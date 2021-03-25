Günlük burç yorumları; 26 Mart 2021 Cuma burç yorumları

Haftanın son iş günü burçlara dair nelere dikkat edilmeli ve sizi nelerin beklediğini açıklayacağız.

Koç burcu

Koç burcu ve yükseleni Koç burcu olanlar, çevrenizde bir hareketlenme olacak. Yaratıcılığınız sayesinde bir adım öne çıkabilirsiniz. Kendinize dair yeni şeyler keşfedebilirsiniz. Bazı acil gereksinimler pek çok beklenmedik şeyler de getirebilir. Keyfiniz için bu sıralar para harcayabilirsiniz.

Boğa burcu

Boğa burcu ve yükseleni Boğa olanlar, uzaktaki yakınlarınızla ilgili güzel gelişmeler alacaksınız. İkili ilişkinizde bencil hareketlerinizle istediklerinizi yaptırmak isteyebilirsiniz. İstemsiz davranışlarla kendinizi ilişki kurarken bulabilirsiniz. Eğer çocuklarınız varsa onlarla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Onlara mental açıdan destek olmanız gerekmektedir.

İkizler burcu

İkizler burcu ve yükseleni İkizler olanlar, bu günlerde kendinize çok fazla güveniyor olacaksınız. Duygusal açıdan desteğe ihtiyacınız olabilir. İlişkinizde yapıcı adımlar göreceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanabilirseniz kariyerinizle ve ulaşmak istediğiniz hedeflerle ilgili somut adımlar atabileceksiniz. Kariyer üzerine odaklanmanız gerekmektedir.

Yengeç burcu

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Aslan burcu

Yengeç burcu ve yükseleni Yengeç olanlar, bu hafta kişiliğinizle ön plana çıkacaksınız. Kendi içinizde düşüncelere dalacak ve çevrenizle iletişime geçmek isteyeceksiniz. Çevrenizle iletişimde olmak içsel açıdan size olumu yansıyacaktır. Araştırmacı ruhunuzla güzel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar, Cuma gününü arkadaşlarınızla vakit geçirmek için kullanabilirsiniz. Çocuğunuzla da ilgilenmeyi unutmamalısınız. Duygusal problemler bugün biraz ortaya çıkabilir. Bir şeyleri düzenlemek veya planlamakta başarınızı farklı yollarla göstereceksiniz. Görüşmeniz gereken konular Cuma günü ön plana çıkabilir.

Başak burcu

Terazi burcu

Başak burcu ve yükseleni Başak olanlar, Cuma günü her alanda başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz ve bu başarınızı işlerinize aktarmaya çalışacaksınız. İşinizin verimliliğini artırmak için iş arkadaşlarınızla duygusal bağlar kurabilirsiniz. Fikirlerinizin ön planda olmasını istiyorsanız ikna kabiliyetinizi iyi kullanmanız gerekmektedir.

Terazi burcu ve yükseleni Terazi olanlar, duygularınız mantıklı açıdan izleniyor olacak. Güven arayışında olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çıkacak olan sorunlar şu sıra maddiyat ile ilgili olacak. Karşınızdaki kişinin istekleri aklınızı bulandırabilir. Tutumunuzu korumanız gerekmektedir.

Akrep burcu

Akrep burcu ve yükseleni Akrep olanlar, bugün çekiciliğinizi ve motivasyonunuzu birleştireceksiniz. Aşk hayatınız bugün canlanacak ve sevdiklerinizle mükemmel bir gün geçireceksiniz. Çevrenizdeki insanlar size bir kez daha hayran olabilir. Karamsarlığı üstünüzden atın ve küçük detaylara takılmadan ilerleyin.

Yay burcu

Yay burcu ve yükseleni Yay olanlar, ikili ilişkilerinizde fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Doğru sebeplerin olacak ve ruh halin bu fikir ayrılığını destekler nitelikte. İç güdüleriniz ön planda olacak. Sorunlarınıza çözüm arayışı içerisinde olacaksınız.

Oğlak burcu

Oğlak burcu ve yükseleni Oğlak olanlar, doğallığınızı göstermek isteyeceksiniz. Sizi destekleyen bir düşünceden dolayı ilişki konusunda pek iyi değilsiniz ve kimseye yönelmek istemiyorsunuz. İkili ilişkinizde koruyucu bir tutumla ona sahip çıkmak isteyeceksiniz.

Kova burcu

Kova burcu ve yükseleni Kova olanlar, duygusal açıdan bugün yoğun bir gün olacak. Bazı konularda fikirler almanız gerekmektedir. Sorguladığınız bir tavır ve davranış varsa kendi açınızdan düşünmelisiniz . Gereken çaba ile birlikte bu sorunları halletmeniz gerekmektedir.

Balık burcu

Balık burcu ve yükseleni Balık olanlar, güven açısından önemli bir gündesiniz. Düşüncelerinizi çekinmeden dile getirmelisiniz. Duygusal tutumunuzu unutmamanız gerekiyor. Her zamanki gibi uysal tavırlarınızla çevrenizdeki insanlardan takdir kazanabilirsiniz. Yeter ki kendiniz olun.