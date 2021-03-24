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Günlük burç yorumları; 25 Mart 2021 Perşembe burç yorumları

Gezegenlerin hareketiyle belirlenen günlük burç yorumları birçok kişinin yaşamının önemli bir parçasıdır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Mart 2021 Perşembe burç yorumlarını derledik.

24 Mart 2021 Çarşamba 18:28
Günlük burç yorumları; 25 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
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Günlük planlarınızı yapmadan önce falınızın sizin için ön gördüğü bilgileri takip etmek iyi olacaktır. 25 Mart 2021 Perşembe burç yorumları içerisinde yer alan yol gösterici bilgiler hayatınıza dair ipuçları verebilir. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor gelin yakından bakalım.

Koç burcu (21 Mart – 20 Nisan) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

Koç burçları ve yükselen koçlar bugünlerde yalnızlık hissinden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü bir görüntünüz olması rağmen içinizdeki duygusallık bu yalnızlığı hissetmenize neden oluyor. Bugün, duygusallığınıza rağmen sert yüzünüzü çevrenizdekilere gösterecek ve onlara gereken cevabı verebileceksiniz. Tartışma ortamlarından uzak durmanızda fayda var.

Boğa burcu (21 Nisan– 20 Mayısıs) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

Boğa burçları ve yükselen boğalar, son zamanlarda aşk hayatınız sizi bir hayli yordu. Gezegenlerin hareketi artık günlük ilişkileri bir kenara bırakıp yeni bir aşka yelken açmanız gerektiğini söylüyor. Ani duygusal çıkışlarınıza dikkat etmelisiniz. Bugün sizin için pozitif bir gün olacak. Sosyal ortamlarda bulunabilir ve yeni aktivitelere başlayabilirsiniz.

İkizler burcu (21 Mayısıs – 21 Haziran) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

İkizler burçları ve yükselen ikizler, maddi sorunlarınız için yeni bir çıkış yolu arıyorsunuz. İş hayatınızda gelirinizi artıracak ve birçok konuda başarılı olarak kariyerinizde yükselişe geçeceksiniz. Ancak bugünlerde sürekli ertelediğiniz işleri bir an önce bitirmeli ve hayatınızı yoluna sokmalısınız. Aşk hayatınızda sizi sevindirecek güzel gelişmeler bekleniyor.

Yengeç burcu (22 Haziran – 22 Temmuz) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

Yengeç burçları ve yükselen yengeçler, hayatınızdaki değişikliklere karşı her zaman hazırlıklı olsanız da sizin de iç huzurunuzu korumaya ihtiyacınız var. Venüsün boğa burcunda olması sizi disipline davet ederek ufkunuzu genişletecek. Yakın arkadaşlarınızın ve sevgilinizin desteği sizin için çok önemli. Bu nedenle onları ihmal etmemeli ve ortak bir sistem kurmalısınız.

Aslan burcu (23 Temmuz – 22 Ağustos) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

Aslan burçları ve yükselen aslanlar, bu gün sizi destekleyen arkadaşlarınız sayesinde yeni bir organizasyona atılacaksınız ve bu nedenle seyahat planlarınız sekteye uğrayabilir. Enerjinizi ve gücünüzü doğru şekilde göstererek büyük projelere imza atabilirsiniz.

Başak burcu (23 Ağustos – 22 Eylül) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

Başak burçları ve yükselen başaklar, bugün Ay’ın konumu nedeniyle uzun süredir planladığınız fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla çalıştığınızda verimliliğiniz artacak ve bu da size yeni seyahat kapıları açacak. Başarılı olmak için önünüzde hiçbir engel yok.

Terazi burcu (23 Eylül– 23 Ekim) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

Terazi burçları ve yükselen teraziler, işyeriniz ile ilgili düşündüğünüz çalışmalara başlayabilirsiniz. Bugün, kendinizi ihmal etmeden özgüveninizi koruyarak birçok başarıya imza atabilir ve haklılığınızı kanıtlayabilirsiniz. Randevularınız bulunuyorsa bunlara geç kalmamaya özen gösterin.

Akrep burcu (24 Ekim – 22 Kasım) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

Akrep burçları ve yükselen akrepler, bugün aşk hayatınızda yaşayacağınız gelişmeler sizi olumlu yönde etkileyebilir. Sizin için oldukça hareketli bir gün olacak. Neşeniz ve enerjikliğiniz herkesin dikkatini çekiyor. Partnerinizle güzel vakit geçirerek neşenizi onunla paylaşabilirsiniz.

Yay burcu (23 Kasım – 21 Aralık) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

Yay burçları ve yükselen akrepler, bugün çevrenizden gördüğünüz baskılara daha fazla sabır göstermemelisiniz. Çevrenizdekileri bu baskısı sizi oldukça yoruyor. Bu nedenle size karşı olan yakınlarınızla bir süre görüşmemenizde fayda var. Evinizin dekorasyonunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Evde yapacağınız küçük değişiklikler size iyi gelecektir.

Oğlak burcu (22 Aralık – 20 Ocak) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

Oğlak burçları ve yükselen oğlaklar, bugün kendinizi savunmanız gereken bir gün. Akıcı konuşmanız çevrenizdekileri etkileyecek ve size karşı olan kişilerin yeniden düşünmesini sağlayacaksınız. Bütün gününüz kendinizi açıklamakla geçebilir. Genel olarak sizin için gergin bir gün olabilir, sürekli gardınızı çekmeniz gerekebilir.

Kova burcu (21 Ocak – 18 Şubat) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

Kova burçları ve yükselen boğalar, Ay’ın İkizler burcundaki hareketi aşk hayatınızı etkiliyor. Hayalleriniz ve hırslarınız önemli olacak. Bugün aceleyle kararlar verebilir ve kariyerinizi olumsuz etkileyebilirsiniz. Bugün tutarlı düşünmeniz gerekiyor. unutmayın ki acele işe şeytan karışır.

Balık burcu (19 Şubat – 20 Mart) 25 Mart 2021 günlük burç yorumu

Balık burçları ve yükselen balıklar, bugün kendinizi hem enerjik hem de huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek kendi düşüncelerinizi aktarabilir ve gün sonunda sizi mutlu edecek aktivitelere katılabilirsiniz. Venüs’ün hareketi bugün aşkta özgürlüğü destekliyor. Partnerinizle olan uyumunuz herkesi hayran bırakıyor. Sizde bu ilişkiye yeni bir heyecan katabilirsiniz.



Son Güncelleme: 24.03.2021 18:28
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