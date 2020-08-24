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Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Günlük burç yorumları burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:00
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları
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Dünya genelinde hemen hemen bütün insanlar tarafından takip edilen burçlar, ülkemizde de birçok kişi tarafından yakından takip edilmektedir. Geleceğe yönelik alacağınız kararlarda ipuçları veren burçlar, gündelik hayatınızı düzenlemekte size yardımcı olmaktadır. Bu açıdan günlük, haftalık, aylık ve yıllık planlarınızı yapmadan önce burç yorumlarından destek alabilirsiniz. 25 Ağustos 2020 Salı Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının yorumları belli oldu. Ünlü astrologlar tarafından hazırlanan burç yorumlarını sizler için hazırladık.

Koç Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün iş ve özel yaşamınızda şans sizden yana… Yeni bir ilişkiye başlayabilir iş hayatınızda uzun süren belirsizliklerden sonra dikkat çekecek maddi manevi rahatlayacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bugün alacağınız mesaj bir süre güne gölge düşürse de kararlı tavrınızla üstesinden gelecek ve rahatlayacaksınız. Kredi kartı harcamalarınızı kontrol etmenizde fayda var.

Boğa Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugünlerde sizlere iyi niyetinizin mükafatı olarak şans kapıları aralanabilir. Alacağınız yeni teklifler sizi bile şaşırtabilir. Özel yaşamınızda ise beklenmedik gelişmeler söz konusu, uzun süredir zaman zaman tekrar eden sorunlarınız partnerinizin uyumlu yaklaşımı ve yaptığı davranışın hatalı olduğunu anlaması ile sorunlarınızı aşabilirsiniz.

İkizler Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün iş yaşamınızda başarı çıtanızın hızla yükseldiği pırıl pırıl bir gündesiniz. Yeteneklerinizi doğru zamanda doğru yerde bulunmanın şansı ile ortaya koyabilmenin şansını yakalayarak kariyerinize yeni bir yön verebileceksiniz. Maddi manevi şanslı günlerdesiniz. Bugünlerde iletişime önem verin dostlarınızdan gelecek destek sizleri daha da güçlü bir konuma taşıyacak.

Yengeç Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün yaşayacağınız yüzleşmelerle güçleneceğinize bir gün sizi bekliyor. Gerçekleri en derin haliyle deneyimleyecek ve kime güvenip kime güvenemeyeceğinizi tamamen öğreneceksiniz. Bu durum biraz sarsıcı olsa da sizi daha iyi şartlara doğru kararlara ulaştıracak bir hediyedir sizlere. Güçlü kararlı istikrarlı bir dönemin içindesiniz. Arkadaşlarınız arasında yaşanacak tartışmalar gününüzün kötü bitmesine neden olabilir.

Aslan Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün iş ve özel hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz ve sürekli ertelediğiniz hedefleriniz için en uygun gün. Odaklanın, zihninizi hedeflerinize yönlendirin ve adım atın. Şimdi hedeflerinize doğru tüm donanımınız ve yüksek enerjinizle ilerleyin. Parasal konularda sorunlar önünüze çıkacaktır ama yeni altenatifler de yanı başınızda sizinle olacaktır.

Başak Burcu 25 Ağustos 2020 Salı


Bugün kariyerinizde önemli fırsatlar için önemli kapılar açılabilir. Birçok önemli fırsatla karşılaşabilir şartları zorlayarak olumlu gelişmelerin istediğiniz yönde olmasını sağlayabilirsiniz. Yakın çevrenizden gelen uyarıları dikkate almış olmanın avantajlarını göreceksiniz. Özel yaşamınızda ise gerginlikler yaşanabilir. Tahammül gücünüzün zayıf olduğu bir gündesiniz. Duygularınızı ifade etmekte zorlanabilir öfke ile hareket ederek kendini kendinizi zor durumda bırakabilirsiniz.

Terazi Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün iş hayatınızda keskin ve tutarsız tavırlarınız nedeniyle huzursuzluk çıkabilir. Sorunun kaynağı siz olmamakla birlikte yaptıklarınızdan dolayı pişmanlık duyabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise kuşku ve kaygılarınızı sonlandırmadığınız sürece mutlu olmanız da mutlu etmeniz de imkansız! Sağlığınızla ilgili bir süredir yaşadığınız kaygılar ise boşa çıkıyor, rahat nefes alabilirsiniz.

Akrep Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Son günlerde kendinizi yeniden keşfettiğiniz özel ve keyifli günlerden geçmektesiniz. Kendinize olan güveniniz neler yapabileceğinizi bilerek hareket etmeniz iş ve özel yaşamınızda huzuru yakalamanızı sağlayacak. İş hayatınızda önemli bir teklif alabilir uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir projenizi işverenlerinizden aldığınız destekle hayata geçirebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise aşk’ın heyecanı ruhunuzu sarabilir.

Yay Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün birçok konuda atacağınız adımlarla insanların dikkatini çekip pozitif yaklaşımlarıyla karşılaşabilirsiniz. Güler yüzünüz iletişime verdiğiniz önem iş hayatınızda olmaz gözüyle baktığınız olaylarda bile son derece etkili olacak sonuçlar almanızı sağlayabilir. Yakın çevrenizde bulunan insanların imalı sözleri kıskanç tavırları ile karşılaşabilirsiniz. Siz bildiğiniz yoldan ayrılmayın.

Oğlak Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün hem işinizde hem de ailevi konularda hareketli bir gün sizi bekliyor. Sabah saatlerinde işinizle ilgili yeni bir gelişme sizin kararınızla çözüme ulaşmayı beklerken akşam saatlerinde de ailenizle ilgili bir sorun yine sizin çözümünüzü bekliyor olacak. Bu yoğun tempo arasında yorgunluk ve stres sağlığınızı olumsuz etkileyebilir, dikkat etmelisiniz.

Kova Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugünü gergin bir ruh hali içerisinde geçirebilirsiniz. Sorun siz değilsiniz, sizin dışınızda gelişen olaylar ancak size yansıması bile gerilmeniz için yeterli olacaktır. Sakinliğinizi koruyun ve zihninizi bulandıran her şeyden uzak kalmaya çalışın. Özel hayatınızla ilgili yapmayı düşündüğünüz bir aktiviteniz hiç beklemediğiniz kişi ya da kişiler tarafından engellenmek istenebilir dürüst olmayan entrikalarla karşılaşabilirsiniz.

Balık Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün alacağınız yeni haberlerle günün ilk saatlerinizden başlayarak işinizde hareketli bir gün yaşayabilirsiniz. Yeni iş kolları açılabileceği gibi kayıplar da yaşayabilirsiniz. Daha dikkatli çözümlemelerle verimli bir gün geçirebilirsiniz. Özel hayatınızda ise partnerinizle aranıza gireceklerin yaratacağı sorunlar sizi bekliyor. Sakin ve kararlı tutumunuzdan vazgeçmeden karşınızdakileri dinleyip anlamaya çalışın.



Son Güncelleme: 24.08.2020 18:42
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