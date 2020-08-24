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Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Günlük burç yorumları Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 24 Ağustos 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:26
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
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Dünya genelinde hemen hemen bütün insanlar tarafından takip edilen burçlar, ülkemizde de birçok kişi tarafından yakından takip edilmektedir. Geleceğe yönelik alacağınız kararlarda ipuçları veren burçlar, gündelik hayatınızı düzenlemekte size yardımcı olmaktadır. Bu açıdan günlük, haftalık, aylık ve yıllık planlarınızı yapmadan önce burç yorumlarından destek alabilirsiniz. 25 Ağustos 2020 Salı Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının yorumları belli oldu. Ünlü astrologlar tarafından hazırlanan burç yorumlarını sizler için hazırladık. Aşk, iş, sağlık ve para konusunda burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. İşte 25 Ağustos 2020 Salı günlük burç yorumları….

Koç Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün duygusal dünyanızda yaşadığınız kırgınlıkların etkisiyle ruhsal olarak kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Duygularınızı dengelemeye çalışmalı aklınıza esen her şeyi duygusal yaşamınızda yapmamalısınız. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınız bugün size en iyi gelecek ilaç. Kendinizi özgür bırakın ve dostlukların tadını çıkarın.

Boğa Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Güne duygusal olarak zinde ve huzurlu başlayacaksınız. İş ve eğitim hayatınızı ilgilendiren konularda bu tavrınızı gün boyunca sürdürmelisiniz. Karşılaşacağınız güç oyunları sizi yıldırmamalı yaptığınız işin bilincinde olun ve taviz vermeyin. Özel yaşamınızı ilgilendiren konularda ise hissettiklerinizi öfkeye kapılmadan dile getirin emin olun her şey kendiliğinden çözüme kavuşacaktır.

İkizler Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün kimsenin kendinize olan güveniniz maksimum derecede. Bu özgüveni kimsenin bozmasına izin vermeyin. Ailevi ilişkilerinizde gerginlikler yaratmak isteyen üçüncü şahıslara karşı dikkatli davranmalı ve korumacı olmayı bilmelisiniz. Özel yaşamınızda ise partnerinizden gelecek güzel haberlerle sevinebilirsiniz. Baş ağrılarınız havanın etkisiyle artabilir.

Yengeç Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bir süredir duygu ve düşünceleriniz mütemadiyen geriye doğru sarıyor. Geçmişin gölgesini ruhunuzdan arındırıp sağlıklı kararlar almanın vakti geldi. Kendinize karşı adil olun ve yaptıklarınızı sorgulamaktan kendinizi sürekli suçlamaktan vazgeçin. Özel yaşamınızda ise; anlık kararlar tüm huzurunuzu kaçırabilecek etkiler doğurabilir.

Aslan Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün özel yaşamınızda bir süredir heyecanla beklediğiniz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Uzun süredir devam eden ilişkinizi resmileştirmek için önemli bir adım atabilir ve yakınlarınızın desteğini alarak hareket edebilirsiniz. Duygusal ve maddi konularda sezgilerinizin sesine kulak vererek hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. İş hayatınızda çalışma arkadaşlarınızdan biriyle ciddi problemler yaşayabilirsiniz.

Başak Burcu 25 Ağustos 2020 Salı


Bugün parlak fikirlerinizi kullanarak, özel bağlantılar gerçekleştirebilirsiniz. İş ve aile hayatınızda huzur ve refah sizinle olacak. Özel hayatınızda ise yeni gelişmeler olabilir. Yeni ve heyecan verici teklifler alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir sorun canınızı sıkabilir. Ciddi bir durum olmasa da kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

Terazi Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Son günlerde bir düzine kurgu arasında düşünceleriniz parça parça olmuş durumda. Zihninizde oluşturduğunuz düşüncelerin bazın gerçekle alakası olmayabiliyor. Bu şekilde davranarak sevdiğiniz insanları kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Daha sakin olup gerçekliğe geri dönmeye çalışın. Bu konuda profesyonel destek alabilirsiniz.

Akrep Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün hareketli bir güne hazır olun. Sevdiklerinizle dışarı çıkabilir, uzun zamandır yapmayı ihmal ettiğiniz aktivitelere yönelebilirsiniz. Uzun süredir yaşanan yorucu çalışmaların ve gerginliklerin ruhunuzda yarattığı fırtınaları dindirebileceğiniz güzel bir süreçtesiniz. Bol bol dinlenin dışarı çıkın keyif alacağınız aktivitelerde bulunun kendinizi eve kapatıp kalmayın.

Yay Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün gerek aşk gerekse özel hayatınızda sıkıntılar yaşayacağınız bir gün olabilir. Tartışmalardan uzak kalmaya özen gösterir ya da olaylara daha ılımlı yaklaşmayı başarırsanız sonuç lehinize olabilir. Mümkünse bulunduğunuz ortamdan kısa sürede olsa uzaklaşmanız daha iyi olacaktır. Özel yaşamınızda da eski sevgilinizden gelecek bir mesaj ya da telefon var olan ilişkinizde sorunlar yaşanmasına sebep olabilir.

Oğlak Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün ruhsal sıkıntılarınız artabilir. Olabildiğince bu sıkıntılardan uzaklaşmanız enerjinizi arttıracak konularla ilgilenmeniz gününüzün iyi geçmesine yardımcı olacaktır. Özel hayatınızda hiç beklemediğiniz tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda ise fırsatlar size geldiği anda değerlendirmeli korkularınızın başarınızın önüne geçmesine izin vermemelisiniz.

Kova Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugün aşk hayatınızla ilgili gerginliklere ve ani kararlarla ayrılıklara dikkat etmenizde fayda var Ben merkezli davranışlarınızla partnerinizi üzüyor, ilişkilerinizde yıpranmalara sebep oluyorsunuz. Üzülmemek için anlayışlı ve sabırlı davranmaya özen gösterin. Parasal konularda dikkatsizlikleriniz sorun yaratabilir, dikkat etmeniz sizin için iyi olacaktır.

Balık Burcu 25 Ağustos 2020 Salı

Bugünlerde bir süredir yapmayı ihmal ettiğiniz girişimleriniz gündeme gelebilir. Bu kez ertelemeyip harekete geçmeniz sonrası açısından sizin için olumlu olacaktır. Özel hayatınızda ise geçmişten gelen eski bir aşk tekrar gündeme gelebilir. Geçmişten sakınıp daha anlayışlı olmayı başarırsanız, gayet güzel bir aşk yaşayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 24.08.2020 22:26
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