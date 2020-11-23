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Günlük burç yorumları 24 Kasım 2020 Salı burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Günlük burç yorumları burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 23.11.2020 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:47
Günlük burç yorumları 24 Kasım 2020 Salı burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları
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Günlük burç yorumları astroloji severlerin inandığı ve hayatına yön verdiği bir durumdur. Pek çok astroloji sever ve burç inananları günlük burç yorumlarına bakarak günlerine yön veriyor ve ona göre davranıyor.

Koç burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

Son zamanlarda biraz içinize kapanıksınız. Bu durum sizi bir hayli zorluyor. Siz eğer biraz daha dışa dönük olursanız hem ruhen hem de psikolojik olarak daha da rahat olacaksınız. Bu sıralar kendinizi çok sorguladığınız bir dönemdesiniz. Bu dönemde ufak bir tatil kafanızı dinlemenize yardımcı olacaktır.

Boğa burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

En büyük tutkunuz başarmak. Ancak başarıya giden yolda aldığınız eleştirilere de tahammül edemiyorsunuz. Bilmelisiniz ki eleştirilere açık olmak sizi aşağı çekmez tam aksine sizi olgunlaştırır. Eğer siz eleştirilere açık olursanız yeni iş teklifleri alma durumlarınız var. Özel hayatınızda ise huzur sizin için çok önemli ve bunu saygı çerçevesi içinde başarıyorsunuz.

İkizler burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

Bu sıralar çok aktifsiniz neredeyse bir orada bir buradasınız. Maddi olarak rahat olduğunuz bir dönemdesiniz. Yine de temkinli davranmakta fayda var. İş hayatınızda ise dikkatinizi toplayarak biraz daha yoğunlaşmanız gerekmektedir.

Yengeç burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

Bugünler sizin için kritik bir dönem denilebilir. Uzun zamandır üzerinde durduğunuz projelerinizi tamamlama zamanı. Ancak sürekli ertelemeniz sizi zora sokuyor. Cesaretinizi toplayarak işlere yüklenmeniz size hem maddi açıdan hem de özgüven açısından fayda sağlayacak. İlişkinizde saygıyı koruduğunuz sürece daha çok uzayabilir.

Aslan burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

Bu aralar işinize kendinizi veremiyor ve öte yandan da başarısız olmaktan korkuyorsunuz. Böyle devam devam ederseniz başarısız olacaksınız. Bir an önce bu tuh halini üzerinizden atarak işlerinize dört elle sarılmalısınız.

Başak burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları


Bugün aşk hayatınızla ilgili kritik bir gün olabilir. Ayrıca katılacağınız bir iş görüşmesinde de durumlar değişebilir. Üzerinden yıllar geçse de aşk tazedir diyeceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Ek olarak bu sıralar harcamalarınız artabilir ve maddi açıdan zorluk yaşayabilirsiniz.

Terazi burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

Bugünlerde partnerinizin sizden isteklerinden şikayetçisiniz ve anlam veremiyorsunuz. Sizin sürekli çalıştığınızı ve ona zaman ayırmadığınızı söyleyerek sizi zorluyor. Bu durumu halledebilmenin tek yolu da eşinize iş yoğunluğunuzu uygun dille anlatmanız. Maddi alanlarda yatırımlar yapabilirsiniz. Ancak yatırım yaparken çevrenizde ki insanlara kulak vermekte fayda var.

Akrep burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

Bugün temiz bir sayfa açma zamanı diyelim. Doğru işi doğru zamanda yaparsanız hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda hızlı yükselebilirsiniz. Disiplinli ve planlı oluşunuz size en güzel desteği verecek merak etmeyin. Özel hayatınızda biraz daha dikkatli davranmanız ilişkinizin sağlığı için gerekli.

Yay burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

Bugün heyecan verici bir gün yaşayabilirsiniz. Sizin için çok önemli olan bir kişi ile görüşebilir ve bu durum sonucunda da çok önemli bir işe giriş yapabilirsiniz. Maddi konularda uzun vadede planlarınız var ancak bu durumu gerçekleştirmek için biraz daha ciddi ve istekli olmanız gerekiyor.

Oğlak burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

Bugünlerde aşkı hayatınızdan çıkardığınızı iddia ediyorsunuz. Sizi bu düşünceye itenler eski ve ciddiyetsiz ilişkileriniz, unutmayın hayat çok çabuk geçiyor hele yalnızken daha hızlı geçiyor. Maddi açılardan iyi olduğunuz bir süreçtesiniz. Borçlarınızı kapacak ve rahatlayacaksınız.

Kova burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

İşinizle ilgili sorunlarla geçen sürecin sonuna geldiniz. Artık işinizde en üste çıkabilirsiniz. Aşk hayatınızda ki durgun ve monoton yapı ise sizden kaynaklanmıyor. Bu durumu ciddi bir şekilde oturup konuşmanız gerekiyor. Aile ziyaretleri yapabilirsiniz ve bu sizi rahatlatacaktır. Aşk hayatında yaşadığınız sorunları başka yönlerden dizginleyebilir rahatlayabilirsiniz.

Balık burcu 24 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

Duygusal olarak kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Yeni iş teklifleri almanız keyfinizi yerine getiriyor. Yeni aşklara yelken açmıyorsunuz ancak eskisi de artık size acı vermiyor. Unutmaya başlıyorsunuz. Maddi konularda yine her zaman ki balıklar gibi eli bol davranıyorsunuz ve bu durum sizin maddi açıdan sıkıntı yaşamanıza neden oluyor. Üzerinde düşündüğünüz çok ciddi bir iş var. Bu işi düzene sokmak istiyorsanız saki kafa ile düşünmeniz gerekiyor.



Son Güncelleme: 23.11.2020 19:47
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