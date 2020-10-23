İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
Son Dakika
3600 ek gösterge yeniden TBMM...
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?

Günlük burç yorumları 24 Ekim 2020 Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Günlük burç yorumları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 23.10.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 17:02
Günlük burç yorumları 24 Ekim 2020 Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Takip Et:

Haftalık planlarını yapan pek çok astroloji inananı planlarını yapmadan önce günlük burç yorumlarını okumakta.

Koç burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu

İş değişikliği düşüncesi içerisindeyseniz biraz daha sabretmeniz gerekmektedir. Çünkü bu düşünce şu an doğru bir karar olmayacaktır. Özel hayatınızda ki tutarsız tavırlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Partneriniz ani duygu değişimlerinize ayak uydurmakta zorlanıyor. Ekonomik alanda kendinizi tutmanız gereken bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.

Boğa burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu

İş hayatınızda ki çalışkanlığınızın karşılığını kısa süre içerisinde terfi alarak veya ödüllendirilerek karşılığınızı alabilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız çok küçük sıkıntıları içinize atarak kendinizi sessizliğe bürünmüş kılıyorsunuz. Buda partnerinizin sinirlenmesi ve işlerin daha da ciddileşmesine neden oluyor. Daha konuşmacı olarak bu sorunu çözebilirsiniz.

İkizler burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu

Son zamanlarda ki iş yoğunluğunuz sizi çok bunaltmışa benziyor. Yoğunluktan kendinizi salmış durumdasınız. Aile ve arkadaş çevreniz iş yoğunluğunuzu anlamıyor ve onları geçiştirdiğinizi düşünerek size kızıyorlar. Kendinize ve çevrenize zaman ayırmak sizi rahatlatacaktır. Aşk hayatınızda geçmişte kalanı geçmişte bırakmanız gerekiyor.

Yengeç burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu

Üstesinden gelemeyeceğiniz konularda söz vermekten kaçınmanız gerekiyor. Sonuç olarak her şeye yetişemezsiniz. Dışarıya yansıttığınız sert maskenizin altında hassas bir çocuk yüreği taşıyorsunuz. Yalnız kaldığınızda geçmişinize takılıyor kendinizi üzüyorsunuz. Artık ileriye bakmanız gerekiyor.

Aslan burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu

İş hayatınızda ki yoğunluk sizi çevrenizden uzaklaştırmış durumda. Kendinize ve çevrenize zaman ayırmamak sizi günden güne daha da geriyor. Gün içerisinde sıkıntı yaşamanız olası görünse de bu sorunları özel hayatınıza yansıtmamanız çok önemli. Stresten dolayı baş ağrıyı yaşayabilirsiniz.

Başak burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu


Yoğun bir tempodan sonra rahatlamaya başlayacaksınız. Akşama doğru sevdiğiniz insanlarla sohbet ortamları sizi rahatlatacaktır. Özel hayatınızda ki sorunlarda ılımlı davranırsanız kolaylıkla çözüme ulaşabilirsiniz.

Terazi burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu

İş hayatınız ile özel hayatınızı birbirinden ayırmanız gerekmektedir. İş yaşamınızda aşktan uzak durarak sadece işinize odaklanmalısınız. Aksi takdirde çok ciddi sıkıntılar çekebilirsiniz. Sosyal hayattan biraz uzaklaşmak iyi gelecektir.

Akrep burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu

Hayatınızda ki monotonluktan çok sıkılmışsınız. İş ve ev arasında geçen günleriniz sizi çok sıkmış ve bıktırtmış. Aşk hayatınızda ki problemleri çözmek için biraz daha üzerine gitmeniz gerekebilir.

Yay burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu

Özgüveniniz ve lider tavırlarınız sizi ön planda tutsa da bundan hoşnut olmayan kişilerde bulunuyor. Bir işinizi hallederken fazla dillendirmemek çok önemli. Aşk hayatınız biraz çalkantılı ilerliyor. Partnerinizin ilgisinin size karşı azaldığını düşünerek sürekli sorun çıkarıyorsunuz. Biraz zaman tanıyın.

Oğlak burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu

Fazla titiz oluşunuz enerjinizi çekiyor. İş hayatınızda ki çalışkanlığınızın karşılığını göremiyorsunuz. İş değişikliği yapmanın tam zamanı diyebiliriz. Aşk hayatınızda sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Kova burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu

İş ve sosyal hayatınızı aynı anda yürütüyor ve bundan zevk alıyorsunuz. Çok hızlı yaşamak ise sizi yorup bıktırabilir. Ailenizle birlikte fazlaca vakit geçirdiğiniz şu sıralarda aranızı daha da iyi hale getirebilirsiniz. Aşk hayatınızda ki durumlar normal gidiyor. Ilımlı tavırlarınız sayesinde uzunca bir süre devam edecek gibi duruyor.

Balık burcu 24 Ekim 2020 Cumartesi günlük burç yorumu

İş hayatınızda ki fedakarlıklarınız patronlarınız tarafından da biliniyor. Arkadaşlarınıza karşı yardımsever tavırlarınız ilişkilerinizi daha da güçlendiriyor. Aşk hayatınızda ani çıkışlarınız olabilir. Sakin kalmaya çalışarak ilişkinize ciddi yaralar vermekten kaçınmanız gerekiyor.



Son Güncelleme: 23.10.2020 17:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize'de kızı ile babası 8 saat arayla hayatları kaybetti
Rize'de kızı ile babası 8 saat arayla hayatları kaybetti
Lüks cip otoyol gişelerine böyle saplandı
Lüks cip otoyol gişelerine böyle saplandı
Ankara'da korku dolu anlar! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı
Ankara'da korku dolu anlar! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı
Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Esenler'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Kurye yerdeyken sürücü paspasları temizledi
Kurye yerdeyken sürücü paspasları temizledi
Genç kızın feci ölümü! 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız ağaca asılı halde bulundu
Genç kızın feci ölümü! 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız ağaca asılı halde bulundu

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 24 Ekim 2020 Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
2000/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? E-devlet giriş kasım celbi askerlik yerleri sorgulama
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2020 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Exxen'de yayınlanacak yeni dizi, film ve programlar
Baharı Beklerken dizisi bitti mi, yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Formula 1 Türkiye yarışları hangi tarihlerde yapılacak? Formula 1 Türkiye İstanbul Park tarihleri
Kapalı mekanlarda sigara içme cezası ne kadar? Dükkanda sigara içme ceza uygulaması hakkında detaylar
Fazıl Say'ın yeni albümünde yer alan Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan'ın biyografisi
Günlük burç yorumları 28 Ocak 2020 Salı - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
24 Haziran resmi tatil olacak mı? 24 Haziran 2019 İstanbul'da kamu kurumları, devlet daireleri açık mı?
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 23 Ekim 2020 Cuma
26 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Benimle Söyle Enis Arıkan kimdir? Sunucu Enis Arıkan hakkında bilgiler
Mesai saatlerinde gidilen değişiklik ne zaman yürürlüğe girecek? Yapılan değişiklik sonrası alınan primler değişecek mi?
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisinde Ağıtçı Hüseyin karakterine canlandıran kim? Erdal Cindoruk hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Zenon karakteri kimdir? Mete Deran hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisinde Beyza karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne? Melis Yıldıran
Yemin dizisinde Narin sağlığına kavuşacak mı? Gözleri yeniden görecek mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.