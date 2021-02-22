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Günlük burç yorumları 23 Şubat 2021 Salı burç yorumları!

Özellikle burçlara inananların ve sevenlerin merak ettiği 23 Şubat tarihli günlük burç yorumların haberimizin detaylarında… Burçları aşk para sağlık ile ilgili neler beklediğini sizin için aktaracağız.

22 Şubat 2021 Pazartesi 23:28
Günlük burç yorumları 23 Şubat 2021 Salı burç yorumları!
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KOÇ

Son zamanlarda koçları bir dinginlik aldı. Bugünde öyle bir gün olacak gibi. Fakat ayın ve neptünün birleştiği tarihlerde enerjin açığa çıkacak.

BOĞA

Boğanın sadakatli olması gerekiyor. Sadakatten kastım biraz kardeşlerine zaman ayırmalısın. Duyguların bu sabah ağır basabilir ama çok kapılma. Dağıt o kara bulutları.

İKİZLER

Son zamanlar maddi anlamda biraz sıkıntın var ve bunları gözden geçirip yoluna koymak isteyeceksin. Hayal gücüne güven her şeyi başaracaksın.

YENGEÇ

Canım yengeç son zamanlarda göğsünde bir sağlık problemi yaşayabilirsin. Mutlaka bir doktora başvur. Bugün biraz yalnız kalmak isteyebilirsin

.

ASLAN

Ah aslan yapma mazi geride kaldı. Özlüyorsun biliyorum ama elden bir şey gelmez bırak geçmişi. Sanata olan ilgin son zamanlarda artıyor. Bak işte kendine yeni bir uğraş buldun.

BAŞAK

Yine hayallere çok dalıyorsun. İşinden elde ettiğin kazançlar artacak.

TERAZİ

Son zamanlarda seni gelecek endişesi alabilir. Mesleğine biraz odaklanırsan bu durumu çözebilirsin.

AKREP

Hukuka olan ilgin her geçen gün biraz daha fazla artıyor. Adalet senin için ayrı bir önem arz ediyor.

YAY

Çocuksu ruhun açığa çıkarıp bu ruhunu çocuklara karşı olan düşkünlüğünle de besliyorsun yay. Hatta Salı günü bu durum daha çok artacak.

OĞLAK

Yine işlerin hayli yoğun geçiyor. Ortalıktaki sorunlara daha çok ilgileneceğin bir gün olacak. Bu durumlarda önemli adımlar atabilirsin.

KOVA

Hayata karşı çabaların kendi açıların yönelip artmış gibi. Bağımsız olmayı çok istiyorsun kova. Başaracaksın.

BALIK

Ah benim duygusal balığım yine duygulara boğulduğun bir gün olacak. Duygularını sanatta açığa vuracaksın.



Son Güncelleme: 22.02.2021 23:28
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Anahtar Kelimeler:
BurçlarYorum23şubatSalıAkrepYayAslanYengeçOğlak
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