Günlük burç yorumları; 23 Mart 2021 Salı burç yorumları

Pek çok kişi planlamalarını yaparken burç yorumlarına dikkat ederek yapmaktadır. Burç yorumları gün içinde karşılaşabileceğiniz olay ve durumlar hakkında ipuçları sağlayabilmektedir.

Doğum tarihine göre burçlar

21 Mart – 22 Nisan tarihleri arası Koç Burcu

22 Nisan – 21 Mayısıs tarihleri arası Boğa Burcu

22 Mayısıs – 21 Haziran tarihleri arası İkizler Burcu

22 Haziran – 22 Temmuz tarihleri arası Yengeç Burcu

23 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arası Aslan Burcu

24 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arası Başak Burcu

23 Eylül – 23 Ekim tarihleri arası Terazi Burcu

24 Ekim – 22 Kasım tarihleri arası Akrep Burcu

23 Kasım – 21 Aralık tarihleri arası Yay Burcu

22 Aralık – 20 Ocak tarihleri arasına Oğlak Burcu

21 Ocak – 18 Şubat tarihleri arası Kova Burcu

19 Şubat – 20 Mart tarihleri arası Balık Burcu

Burç yorumları

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

23 Mart gününde Koç burçlarının arkadaşlık ilişkilerine dikkat etmesi gerekmektedir. Yanlış anlaşılmalar nedeni ile arkadaşıkların zarar görmesine izin verilmemeli, arkadaşlarınızın kıymetini bilmelisiniz. Fazla inatçı tavırlar sebebi ile çevrenizdeki kişilerin kalbini kırmamaya gayret edin.

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayısıs)

İş hayatınızda netleşmeyen durumlar sonunda sonuca ulaşacak. İnsanlarla olan iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir gün. Hayatınızdaki kişiye daha fazla vakit ayırmanız gerekebilir. Hayatınızda fazlaca fedakarlık yaptığınız kişilerden karşılık görmek istemeniz son derece normal, beklentilerinizden dolayı kendinizi üzmeyin.

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu İkizler Burcu - (22 Mayısıs - 21 Haziran)

İkizler burçları bu zamana kadar yoğun işleri nedeniyle boşladıkları aileleri ile ilgilenmeleri iyi olacaktır. Ayrıca hesaba katılmamış harcamalara dikkat etmekte fayda var. Motivasyonunuzu yerine getirmek için sizi motive eden kişilerle görüşebilir, etkinliklere katılabilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Stresli olduğunuz bu günlerde stresten mümkün olduğunca uzaklaşmak için size iyi gelen aktiviteleri yapabilir, yeni hobiler edinebilirsiniz. Ayrıca beklenmedik sürprizlere dikkat edin. Sosyal çevrenizle güzel vakit geçirebileceğiniz bir gün.

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Aslanların 23 Mart gününde özellikle sağlık durumu ile ilgili durumlara son derece dikkat etmesi gerekiyor. Görünmez kazalardan kendilerini korumaları için ekstra dikkat etmeleri iyi olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için çabalamaya devam edin.

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Bugün normalde olduğundan daha fazla baskı altında hissedebilirsiniz. Bu konuda biraz daha sabırlı ol ve bu baskının bir süre sonra sona ereceğini unutma. Çevrendeki kişilerle ilişkilerine mesafe koymaya dikkat et.

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

İkili ilişkilerde ve aile içinde net kararlar almak için doğru bir gün değil. Kararlarınızı almadan önce uzun uzun düşünün ve kafanızda netleştirdikten sonra uygulamaya çalışın.

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Çevrendeki kişilerin sürekli olarak yorum yapmalarından sıkılmış olabilirsin. Bunları birer tavisye olarak görmeye çalışırsan her şey daha kolay olabilir. Değişen duygularınızı konrtol altında tutmakta fayda var.

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Planlarınızın bozulması durumunda fazla hayal kırıklığına kapılıp üzülüyorsunuz. Her zaman her şeyin planladığınız gibi gitmeyebileceğini unutmayın. Çevrenizde yer alan kişilerin olumsuz eleştirilerine takılarak canınızı sıkmayın.

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Sorunlarınızı çözmek için aceleci davranmayın ve üstünü örtmeyin. Eğer affedici ve çözüm odaklı olursanız sorunlarınız tam anlamıyla çözülecek ve bir daha karşınıza çıkmayacaktır. Bazı konularda fedakarlık yapmanız gerekebilir.

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Bugün Kova burçları için sevdiklerinden ayrı geçirdikleri günlerden sonra ilaç gibi gelecek. Sevdiğiniz kişiyle doya doya vakit geçirin ve küçük şeyleri kafanıza takmayın. İlerleyen günlerde dert ettiğiniz pek çok şey sona erecek.

23 Mart 2021 Salı Günlük Burç Yorumu Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Bugün duygularının seni kontrol etmesine izin vermemelisin. Sorumlulukların üzerine fazla yüklendiğini düşünüp bunalabilirsin. Sorumluluklardan kaçmak bir çözüm olmada da bazen küçük molalar vermek iyi olabilir.