İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...

Günlük burç yorumları! (23 Kasım 2020 Pazartesi)

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Günlük burç yorumları! () haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 22.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 19:46
Günlük burç yorumları! (23 Kasım 2020 Pazartesi)
Takip Et:

Haftalık planlarınızı hayata geçirmeden önce falınızın sizin için söylediklerine kulak vermeniz gerekir. Burçlar; günlük, haftalık ve aylık olarak yaşamınızın gidişatına göre önemli bilgiler verebilir. Burcunuzun aşk, sağlık ve para yorumlarını göz önünde bulundurarak gündelik yaşamınızda vereceğiniz kararlar için en doğru zamanı kollayabilir, atmanız gereken adımları en doğru zamanda atabilirsiniz. 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları içerisinde burçlarınızın sizin için ne söylediğine kulak verebilirsiniz

Koç Burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Son günlerde iş yaşamınızda birtakım değişimler mevcut ancak bu değişimlere ayak uydurmak sizin için hiç de zor değil. Bunlara kısa süre içerisinde alışmayı başardınız ve yaşamınızda bazı şeyleri revize etmenin zamanı geldi. Bazı yeni ve önemli insanlarla tanışacak ve çevreniz genişleyecek. Böylelikle ilerleyen günlerde farklı kişilerle iş yapabilme olanağı da bulabileceksiniz.

Boğa burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

İş hayatınızı çok seviyor ve son günlerde yaşamınızın hemen hemen tamamı işinizden oluşuyor. Bu durum da özel hayatınızdaki yeni çıkmazların meydana gelmesine sebep olabiliyor. Bu durum hem fiziksel hem de duygu dünyanıza ciddi sorunlar yaratıyor ve bunun için sorunları çözebilmek için yeni çözüm yolları araştırmalısınız.

İkizler burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Güne kaygılı başladınız ve işinizin yoluna girebilmesi için büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Bazı konular sizin dışınızda gelişiyor. Özellikle de maddi konularda anlaşmaya varmak istiyorsunuz ancak atılan adımlar henüz siz düşünürken yapılmış olabiliyor. Bunun için doğru zamanı kollamalı, atmanız gereken adımı erkenden kararlaştırmalısınız.

Yengeç burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Farklı bir iş hayatına atılmak istiyor ve bu fikri sağlamanız halinde farklı bir iş deneyimi edinecek, geliriniz artacak. Elinizdekini de kaybedebilme ihtimalini daima göz önünde bulundurarak bu bağlamda karar almalısınız. Özel yaşamınızdaysa artık belirsiz bir imaj çizmek yerine kendinizden emin bir şekilde hareket etmelisiniz.

Aslan burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Aşk hayatınızda yepyeni bir kapı aralanıyor ve bu durum duygularınızı karşı tarafa rahatlıkla geçirmenizi sağlayacak. Karşılıklı bir şekilde sevgi seli yaşarken, çok mutlu bir ilişkiye doğru adım atacaksınız. Bazı işlerinizi tamamlayabilmek için muazzam bir zaman dilimi içerisine giriyor ve bu günlerin kazanımlarını çok iyi bir şekilde hissedeceksiniz.

Başak burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları


Hem iş hem de özel yaşamınızda çok fazla iyi niyetli olmanız çevrenizi olumlu etkilese de bazı kişiler bundan feragat etmek istiyor. Samimiyet ölçünüzü iyi tutturmalı, insanlara ölçülü davranarak kazanımların tadını çıkarmalısınız.

Terazi burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

İş yaşamınızda geliştirdiğiniz bazı stratejiler çözüm konusunda yeterli olmasa dahi ilerleyen günlerde aydınlanma yaşayacaksınız. Pes etmeden, yılmadan mücadele etmeye devam etmelisiniz. Arkadaşlık ortamınızda sorunlar çıkmasın istiyorsanız da sınırlarınızı önceden koymalısınız aksi takdirde uzun vadede başı ağrıyan yine siz olursunuz.

Akrep burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Güne duygusal başlayacak, enerjik bir şekilde bitireceksiniz. Uzunca bir süredir yapmayı planladığınız işleri başlatmak için doğru zaman artık geldi. Bunun için mevcut işlerinizi bir kenara bırakıp, uzunca bir süredir hayata geçirmeyi düşündüğünüz planlara yoğunlaşmalısınız. Alacağınız kararlarda doğru yerlerde risk almayı unutmayın.

Yay burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Son günlerde kafa karışıklığınız sebebiyle iş ortamında verimli bir performans ortaya koyamıyorsunuz. Bu durumun üstesinden gelmek çok zaman almayacak ancak bir an önce sonlandırabilmek de tamamen sizin elinizde. Belki yaşama küçük bir mola vermek hem size hem de çevrenizdekilere iyi gelecek.

Oğlak burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

İş hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler çat kapı gelebilir. Daima istediğiniz ve yöneticinizin uygun gördüğü bir iş seyahati konusu ilk kez telaffuz edilebilir. Bu konuda iyisiniz ancak özgüveninizi biraz daha toplayarak adım atmalısınız. Özel yaşamınızdaysa partneriniz sizden yoğun bir şekilde ilgi bekliyor.

Kova burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Özel hayatınızda yaşadığınız sorunlar gününüzü işgal edecek. Bu duruma artık son vermeli, aranızda yaşananları tamamen akışına bırakmalısınız. Sorunları çözebilmek için sağlıklı bir kafa yapısı gerekir. Ancak ne yazık ki bundan çok uzaksınız.

Balık burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Güne agresif ve gergin bir başlangıç yapabilirsiniz ancak bu sorunu en kısa süre içerisinde çözmelisiniz. Pek çok kişinin kalbini kırabilir, geri almak isteyeceğiniz hatalar yapabilirsiniz. Özel yaşamınız içerisindeyse daima arkanızda olan partneriniz var ve kendinizi yalnızca onun samimi kollarına bırakın.



Son Güncelleme: 22.11.2020 19:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te korkunç iddia! Öfkelenen koca, eşini araçtan attı
Gaziantep'te korkunç iddia! Öfkelenen koca, eşini araçtan attı
Polise
Polise "Kapa çeneni" diyen kadın turistler gözaltına alındı
Tuzla'da kan donduran olay! Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Tuzla'da kan donduran olay! Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köye giden yol kapandı!
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köye giden yol kapandı!
Bir yarışmacı Masterchef yarışmasından diskalifiye edildi
Bir yarışmacı Masterchef yarışmasından diskalifiye edildi
Çılgın Sayısal Loto 21 Kasım çekiliş sonucu kazanan sayılar belli oldu!
Çılgın Sayısal Loto 21 Kasım çekiliş sonucu kazanan sayılar belli oldu!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları! (23 Kasım 2020 Pazartesi)
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hasan Kaçan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik'in hayatı!
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizi oyuncusu Burak kimdir? Olgun Toker hakkında bilgiler
Maria ile Mustafa dizisi Eda’yı kim canlandırıyor? Canan Atalay'ın biyografisi
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman?
Dünya Göz Hastanesi Muayene Ücretleri 2020
Acunn com sitesi 502 Bad Gateway hatası nedir, neden girilemiyor?
Petrol fiyatları neden düştü? Türkiye'deki benzin ve motorin ücreti ne kadar olacak? Benzin düşecek mi zam mı gelecek?
Meryem Can yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı! Meryem Can'ın son videosundaki çıplak görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu
N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri özellikleri nedir? N95, FFP2 ve FFP3 neden reçete ile satılacak?
Son Şaka filminin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Whatsapp benzeri mesajlaşma uygulaması 2020
Arıza dizisindeki Halide karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan nereli, yaşı kaç?
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2020 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.