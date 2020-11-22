İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...

Günlük burç yorumları 23 Kasım 2020 Pazartesi Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları

Pazar günü basında geniş bir yer bulan Günlük burç yorumları Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Günlük burç yorumları Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Kasım 22 Pazar tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 23:47
Günlük burç yorumları 23 Kasım 2020 Pazartesi Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Takip Et:

Haftalık planlarınızı hayata geçirmeden önce falınızın sizin için söylediklerine kulak vermeniz gerekir. Burçlar; günlük, haftalık ve aylık olarak yaşamınızın gidişatına göre önemli bilgiler verebilir. Burcunuzun aşk, sağlık ve para yorumlarını göz önünde bulundurarak gündelik yaşamınızda vereceğiniz kararlar için en doğru zamanı kollayabilir, atmanız gereken adımları en doğru zamanda atabilirsiniz. 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları içerisinde burçlarınızın sizin için ne söylediğine kulak verebilirsiniz

Koç Burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Son günlerde iş yaşamınızda birtakım değişimler mevcut ancak bu değişimlere ayak uydurmak sizin için hiç de zor değil. Bunlara kısa süre içerisinde alışmayı başardınız ve yaşamınızda bazı şeyleri revize etmenin zamanı geldi. Bazı yeni ve önemli insanlarla tanışacak ve çevreniz genişleyecek. Böylelikle ilerleyen günlerde farklı kişilerle iş yapabilme olanağı da bulabileceksiniz.

Boğa burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

İş hayatınızı çok seviyor ve son günlerde yaşamınızın hemen hemen tamamı işinizden oluşuyor. Bu durum da özel hayatınızdaki yeni çıkmazların meydana gelmesine sebep olabiliyor. Bu durum hem fiziksel hem de duygu dünyanıza ciddi sorunlar yaratıyor ve bunun için sorunları çözebilmek için yeni çözüm yolları araştırmalısınız.

İkizler burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Güne kaygılı başladınız ve işinizin yoluna girebilmesi için büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Bazı konular sizin dışınızda gelişiyor. Özellikle de maddi konularda anlaşmaya varmak istiyorsunuz ancak atılan adımlar henüz siz düşünürken yapılmış olabiliyor. Bunun için doğru zamanı kollamalı, atmanız gereken adımı erkenden kararlaştırmalısınız.

Yengeç burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Farklı bir iş hayatına atılmak istiyor ve bu fikri sağlamanız halinde farklı bir iş deneyimi edinecek, geliriniz artacak. Elinizdekini de kaybedebilme ihtimalini daima göz önünde bulundurarak bu bağlamda karar almalısınız. Özel yaşamınızdaysa artık belirsiz bir imaj çizmek yerine kendinizden emin bir şekilde hareket etmelisiniz.

Aslan burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Aşk hayatınızda yepyeni bir kapı aralanıyor ve bu durum duygularınızı karşı tarafa rahatlıkla geçirmenizi sağlayacak. Karşılıklı bir şekilde sevgi seli yaşarken, çok mutlu bir ilişkiye doğru adım atacaksınız. Bazı işlerinizi tamamlayabilmek için muazzam bir zaman dilimi içerisine giriyor ve bu günlerin kazanımlarını çok iyi bir şekilde hissedeceksiniz.

Başak burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları


Hem iş hem de özel yaşamınızda çok fazla iyi niyetli olmanız çevrenizi olumlu etkilese de bazı kişiler bundan feragat etmek istiyor. Samimiyet ölçünüzü iyi tutturmalı, insanlara ölçülü davranarak kazanımların tadını çıkarmalısınız.

Terazi burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

İş yaşamınızda geliştirdiğiniz bazı stratejiler çözüm konusunda yeterli olmasa dahi ilerleyen günlerde aydınlanma yaşayacaksınız. Pes etmeden, yılmadan mücadele etmeye devam etmelisiniz. Arkadaşlık ortamınızda sorunlar çıkmasın istiyorsanız da sınırlarınızı önceden koymalısınız aksi takdirde uzun vadede başı ağrıyan yine siz olursunuz.

Akrep burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Güne duygusal başlayacak, enerjik bir şekilde bitireceksiniz. Uzunca bir süredir yapmayı planladığınız işleri başlatmak için doğru zaman artık geldi. Bunun için mevcut işlerinizi bir kenara bırakıp, uzunca bir süredir hayata geçirmeyi düşündüğünüz planlara yoğunlaşmalısınız. Alacağınız kararlarda doğru yerlerde risk almayı unutmayın.

Yay burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Son günlerde kafa karışıklığınız sebebiyle iş ortamında verimli bir performans ortaya koyamıyorsunuz. Bu durumun üstesinden gelmek çok zaman almayacak ancak bir an önce sonlandırabilmek de tamamen sizin elinizde. Belki yaşama küçük bir mola vermek hem size hem de çevrenizdekilere iyi gelecek.

Oğlak burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

İş hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler çat kapı gelebilir. Daima istediğiniz ve yöneticinizin uygun gördüğü bir iş seyahati konusu ilk kez telaffuz edilebilir. Bu konuda iyisiniz ancak özgüveninizi biraz daha toplayarak adım atmalısınız. Özel yaşamınızdaysa partneriniz sizden yoğun bir şekilde ilgi bekliyor.

Kova burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Özel hayatınızda yaşadığınız sorunlar gününüzü işgal edecek. Bu duruma artık son vermeli, aranızda yaşananları tamamen akışına bırakmalısınız. Sorunları çözebilmek için sağlıklı bir kafa yapısı gerekir. Ancak ne yazık ki bundan çok uzaksınız.

Balık burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Güne agresif ve gergin bir başlangıç yapabilirsiniz ancak bu sorunu en kısa süre içerisinde çözmelisiniz. Pek çok kişinin kalbini kırabilir, geri almak isteyeceğiniz hatalar yapabilirsiniz. Özel yaşamınız içerisindeyse daima arkanızda olan partneriniz var ve kendinizi yalnızca onun samimi kollarına bırakın.



Son Güncelleme: 22.11.2020 23:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmaniye Kadirli Devlet hastanesinde 50 sağlık personeli koronaya yakalandı
Osmaniye Kadirli Devlet hastanesinde 50 sağlık personeli koronaya yakalandı
Şok marketler 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Şok marketler 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Kısıtlama başladı Bolu Dağı'nda ilk cezalar yazıldı
Kısıtlama başladı Bolu Dağı'nda ilk cezalar yazıldı
Artvin'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Artvin'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Adana’da feci kaza! Yük treninin çarpmasıyla kolu koptu
Adana’da feci kaza! Yük treninin çarpmasıyla kolu koptu

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 23 Kasım 2020 Pazartesi Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Milletvekili maaşları ne kadar? Kasım 2020
İhbar tazminatı için nereye başvurulur, kimlere verilir? 2020
Hepsi Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Kefaret dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Drone ehliyeti nedir, nasıl alınır? Drone ehliyet alma şartları ve gerekli belgeler
İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2020 sosyal yardımları nelerdir?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Hentbol antrenörü nasıl olunur? Hentbol antrenörlük kursları ve eğitimi
Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisinin çekildiği yerler
Söylemezsem Olmaz'da canlı yayında küfür şoku
2020 en düşük SSK sigorta primi ödemesi miktarı
Trafikten men cezası neden verilir? Trafikten men cezası nasıl kaldırılır? Ceza kaldırma işlemleri
Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman?
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır yer aldığı dizi ve film yapımları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun (Leyla Feray) kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.