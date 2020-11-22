Günlük burç yorumları 23 Kasım 2020 Pazartesi aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?

Haftalık planlarınızı hayata geçirmeden önce falınızın sizin için söylediklerine kulak vermeniz gerekir. Burçlar; günlük, haftalık ve aylık olarak yaşamınızın gidişatına göre önemli bilgiler verebilir. Burcunuzun aşk, sağlık ve para yorumlarını göz önünde bulundurarak gündelik yaşamınızda vereceğiniz kararlar için en doğru zamanı kollayabilir, atmanız gereken adımları en doğru zamanda atabilirsiniz. 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları içerisinde burçlarınızın sizin için ne söylediğine kulak verebilirsiniz

Koç Burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Son günlerde iş yaşamınızda birtakım değişimler mevcut ancak bu değişimlere ayak uydurmak sizin için hiç de zor değil. Bunlara kısa süre içerisinde alışmayı başardınız ve yaşamınızda bazı şeyleri revize etmenin zamanı geldi. Bazı yeni ve önemli insanlarla tanışacak ve çevreniz genişleyecek. Böylelikle ilerleyen günlerde farklı kişilerle iş yapabilme olanağı da bulabileceksiniz.

Boğa burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

İş hayatınızı çok seviyor ve son günlerde yaşamınızın hemen hemen tamamı işinizden oluşuyor. Bu durum da özel hayatınızdaki yeni çıkmazların meydana gelmesine sebep olabiliyor. Bu durum hem fiziksel hem de duygu dünyanıza ciddi sorunlar yaratıyor ve bunun için sorunları çözebilmek için yeni çözüm yolları araştırmalısınız.

İkizler burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Güne kaygılı başladınız ve işinizin yoluna girebilmesi için büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Bazı konular sizin dışınızda gelişiyor. Özellikle de maddi konularda anlaşmaya varmak istiyorsunuz ancak atılan adımlar henüz siz düşünürken yapılmış olabiliyor. Bunun için doğru zamanı kollamalı, atmanız gereken adımı erkenden kararlaştırmalısınız.

Yengeç burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Farklı bir iş hayatına atılmak istiyor ve bu fikri sağlamanız halinde farklı bir iş deneyimi edinecek, geliriniz artacak. Elinizdekini de kaybedebilme ihtimalini daima göz önünde bulundurarak bu bağlamda karar almalısınız. Özel yaşamınızdaysa artık belirsiz bir imaj çizmek yerine kendinizden emin bir şekilde hareket etmelisiniz.

Aslan burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Aşk hayatınızda yepyeni bir kapı aralanıyor ve bu durum duygularınızı karşı tarafa rahatlıkla geçirmenizi sağlayacak. Karşılıklı bir şekilde sevgi seli yaşarken, çok mutlu bir ilişkiye doğru adım atacaksınız. Bazı işlerinizi tamamlayabilmek için muazzam bir zaman dilimi içerisine giriyor ve bu günlerin kazanımlarını çok iyi bir şekilde hissedeceksiniz.

Başak burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Terazi burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Hem iş hem de özel yaşamınızda çok fazla iyi niyetli olmanız çevrenizi olumlu etkilese de bazı kişiler bundan feragat etmek istiyor. Samimiyet ölçünüzü iyi tutturmalı, insanlara ölçülü davranarak kazanımların tadını çıkarmalısınız.

İş yaşamınızda geliştirdiğiniz bazı stratejiler çözüm konusunda yeterli olmasa dahi ilerleyen günlerde aydınlanma yaşayacaksınız. Pes etmeden, yılmadan mücadele etmeye devam etmelisiniz. Arkadaşlık ortamınızda sorunlar çıkmasın istiyorsanız da sınırlarınızı önceden koymalısınız aksi takdirde uzun vadede başı ağrıyan yine siz olursunuz.

Akrep burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Güne duygusal başlayacak, enerjik bir şekilde bitireceksiniz. Uzunca bir süredir yapmayı planladığınız işleri başlatmak için doğru zaman artık geldi. Bunun için mevcut işlerinizi bir kenara bırakıp, uzunca bir süredir hayata geçirmeyi düşündüğünüz planlara yoğunlaşmalısınız. Alacağınız kararlarda doğru yerlerde risk almayı unutmayın.

Yay burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Son günlerde kafa karışıklığınız sebebiyle iş ortamında verimli bir performans ortaya koyamıyorsunuz. Bu durumun üstesinden gelmek çok zaman almayacak ancak bir an önce sonlandırabilmek de tamamen sizin elinizde. Belki yaşama küçük bir mola vermek hem size hem de çevrenizdekilere iyi gelecek.

Oğlak burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

İş hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler çat kapı gelebilir. Daima istediğiniz ve yöneticinizin uygun gördüğü bir iş seyahati konusu ilk kez telaffuz edilebilir. Bu konuda iyisiniz ancak özgüveninizi biraz daha toplayarak adım atmalısınız. Özel yaşamınızdaysa partneriniz sizden yoğun bir şekilde ilgi bekliyor.

Kova burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Özel hayatınızda yaşadığınız sorunlar gününüzü işgal edecek. Bu duruma artık son vermeli, aranızda yaşananları tamamen akışına bırakmalısınız. Sorunları çözebilmek için sağlıklı bir kafa yapısı gerekir. Ancak ne yazık ki bundan çok uzaksınız.

Balık burcu 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

Güne agresif ve gergin bir başlangıç yapabilirsiniz ancak bu sorunu en kısa süre içerisinde çözmelisiniz. Pek çok kişinin kalbini kırabilir, geri almak isteyeceğiniz hatalar yapabilirsiniz. Özel yaşamınız içerisindeyse daima arkanızda olan partneriniz var ve kendinizi yalnızca onun samimi kollarına bırakın.