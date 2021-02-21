Günlük burç yorumları; 22 Şubat 2021 burç yorumları

22 Şubat 2021 günlük burç yorumları

22 Şubat 2021 tarihinde günlük burç yorumlarını kariyer, aşk sağlık gibi yol gösteriyor. Bugün hangi burçları neler beklemekte?

-Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcunun yorumu

Sabahın erken vaktinde karşıt burcun olan Yengeç burcuna geçiş yapacaktır. İlişkilerinde gereksiz yere kuruntular yapabilirsin.

-Kova burcu ve yükselen kova burcunun yorumu

Sana ait olan kaynaklara dikkat etmelisin ve korumalısın. Sağlığınla ilgili bu zamanlarda dikkatli olmalısın. Sağlığın bu aralar hassas.

-Balık burcu ve yükselen balık burcunun yorumu

Aşk hayatında, ilişkilerinde kendini savunmaya geçecek ataklar olacaktır.

-Koç burcu ve yükselen koç burcunun yorumu

Bugün sabah saat 06:53’de ikizler burcundan yengeç burcuna geçti. Bu zamanlarda babanla ilgili sorunlar yaşayabilirsin.

-Boğa burcu ve yükselen boğa burcunun yorumu

-İkizler burcu yükselen ikizler burcunun yorumu

Sabah erken saatlerinde düşünmeden hareket edebilirsin. Aldığın eğitimlerde endişeler duyabilirsin.

Gün boyunca güzel enerjiler yaşayabilirsin. Sana ait olan kaynakları korumak isteyeceksin.

-Yengeç burcu yükselen yengeç burcunun yorumu

Sabahın erken saatlerinde Ay senin burcuna geçiş yapacak. Bu günlerde sağlığına dikkat etmelisin.

-Aslan burcu yükselen aslan burcunun yorumu

Ay, bu günlerde yengeç burcuna geçiş yapacak. İç dünyada bu zamanlarda daha fazla çekilebilirsin. Çevrendeki ilişkilerde de iyi anlaşabilirsin.

-Başak burcu yükselen başak burcunun yorumu

Gün içinde çevrendeki insanlarla iyi iletişim halinde olacaksın. Bugün elde edeceğim maddiyatla sıkıntılar çekebilirsin.

-Terazi burcu yükselen terazi burcunun yorumu

Kariyerinle ilgili odaklanıyorsun. Bu günlerde seninle aynı fikre sahip insanlarla olmak isteyeceksin.

-Akrep burcu yükselen akrep burcunun yorumu

Sabahın erken vakitlerinde düşünmeden hareket edebilirsin. Yüksek öğrenime ilgi duyuyorsun.

-Yay burcu yükselen yay burcunun yorumu

Akşam saatlerinde beklemediğin haberlerle şaşırabilirsin. Özellikle ortak paylaşımlarında savunma haline geçebilirsin.