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Günlük burç yorumları; 22 Şubat 2021 burç yorumları

22 Şubat 2021 tarihinde günlük burç yorumları merak edilmektedir. Bu günlerde ailevi konularda yüzünüz gülecek. Akrep burcu eğitimle ilgilenirken Terazi burcunu kariyer beklemektedir. Diğer burçların yorumları haberimizde yer almaktadır. 22 şubat günlük burç yorumları...

21 Şubat 2021 Pazar 19:15
Günlük burç yorumları; 22 Şubat 2021 burç yorumları
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22 Şubat 2021 günlük burç yorumları

22 Şubat 2021 tarihinde günlük burç yorumlarını kariyer, aşk sağlık gibi yol gösteriyor. Bugün hangi burçları neler beklemekte?

-Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcunun yorumu

 Sabahın erken vaktinde karşıt burcun olan Yengeç burcuna geçiş yapacaktır. İlişkilerinde gereksiz yere kuruntular yapabilirsin.

-Kova burcu ve yükselen kova burcunun yorumu

Sana ait olan kaynaklara dikkat etmelisin ve korumalısın. Sağlığınla ilgili bu zamanlarda dikkatli olmalısın. Sağlığın bu aralar hassas.

-Balık burcu ve yükselen balık burcunun yorumu

Aşk hayatında, ilişkilerinde kendini savunmaya geçecek ataklar olacaktır.

-Koç burcu ve yükselen koç burcunun yorumu

Bugün sabah saat 06:53’de ikizler burcundan yengeç burcuna geçti. Bu zamanlarda babanla ilgili sorunlar yaşayabilirsin.

-Boğa burcu ve yükselen boğa burcunun yorumu

Sabah erken saatlerinde düşünmeden hareket edebilirsin. Aldığın eğitimlerde endişeler duyabilirsin.

-İkizler burcu yükselen ikizler burcunun yorumu

Gün boyunca güzel enerjiler yaşayabilirsin. Sana ait olan kaynakları korumak isteyeceksin.

-Yengeç burcu yükselen yengeç burcunun yorumu

Sabahın erken saatlerinde Ay senin burcuna geçiş yapacak. Bu günlerde sağlığına dikkat etmelisin.

-Aslan burcu yükselen aslan burcunun yorumu

Ay, bu günlerde yengeç burcuna geçiş yapacak. İç dünyada bu zamanlarda daha fazla çekilebilirsin. Çevrendeki ilişkilerde de iyi anlaşabilirsin.

-Başak burcu yükselen başak burcunun yorumu

Gün içinde çevrendeki insanlarla iyi iletişim halinde olacaksın. Bugün elde edeceğim maddiyatla sıkıntılar çekebilirsin.

-Terazi burcu yükselen terazi burcunun yorumu

Kariyerinle ilgili odaklanıyorsun. Bu günlerde seninle aynı fikre sahip insanlarla olmak isteyeceksin.

-Akrep burcu yükselen akrep burcunun yorumu

Sabahın erken vakitlerinde düşünmeden hareket edebilirsin. Yüksek öğrenime ilgi duyuyorsun.

-Yay burcu yükselen yay burcunun yorumu

Akşam saatlerinde beklemediğin haberlerle şaşırabilirsin. Özellikle ortak paylaşımlarında savunma haline geçebilirsin.



Son Güncelleme: 21.02.2021 19:15
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