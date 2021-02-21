Günlük burç yorumları; 22 Şubat 2021 burç yorumları

22 Şubat 2021 günlük burç yorumları
22 Şubat 2021 tarihinde günlük burç yorumlarını kariyer, aşk sağlık gibi yol gösteriyor. Bugün hangi burçları neler beklemekte?
-Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcunun yorumu
Sabahın erken vaktinde karşıt burcun olan Yengeç burcuna geçiş yapacaktır. İlişkilerinde gereksiz yere kuruntular yapabilirsin.
-Kova burcu ve yükselen kova burcunun yorumu
Sana ait olan kaynaklara dikkat etmelisin ve korumalısın. Sağlığınla ilgili bu zamanlarda dikkatli olmalısın. Sağlığın bu aralar hassas.
-Balık burcu ve yükselen balık burcunun yorumu
Aşk hayatında, ilişkilerinde kendini savunmaya geçecek ataklar olacaktır.
-Koç burcu ve yükselen koç burcunun yorumu
Bugün sabah saat 06:53’de ikizler burcundan yengeç burcuna geçti. Bu zamanlarda babanla ilgili sorunlar yaşayabilirsin.
-Boğa burcu ve yükselen boğa burcunun yorumu
-İkizler burcu yükselen ikizler burcunun yorumu
Gün boyunca güzel enerjiler yaşayabilirsin. Sana ait olan kaynakları korumak isteyeceksin.
-Yengeç burcu yükselen yengeç burcunun yorumu
Sabahın erken saatlerinde Ay senin burcuna geçiş yapacak. Bu günlerde sağlığına dikkat etmelisin.
-Aslan burcu yükselen aslan burcunun yorumu
Ay, bu günlerde yengeç burcuna geçiş yapacak. İç dünyada bu zamanlarda daha fazla çekilebilirsin. Çevrendeki ilişkilerde de iyi anlaşabilirsin.
-Başak burcu yükselen başak burcunun yorumu
Gün içinde çevrendeki insanlarla iyi iletişim halinde olacaksın. Bugün elde edeceğim maddiyatla sıkıntılar çekebilirsin.
-Terazi burcu yükselen terazi burcunun yorumu
Kariyerinle ilgili odaklanıyorsun. Bu günlerde seninle aynı fikre sahip insanlarla olmak isteyeceksin.
-Akrep burcu yükselen akrep burcunun yorumu
Sabahın erken vakitlerinde düşünmeden hareket edebilirsin. Yüksek öğrenime ilgi duyuyorsun.
-Yay burcu yükselen yay burcunun yorumu
Akşam saatlerinde beklemediğin haberlerle şaşırabilirsin. Özellikle ortak paylaşımlarında savunma haline geçebilirsin.