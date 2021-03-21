Günlük burç yorumları; 22 Mart 2021 Pazartesi burç yorumları

Koç Burcu (22 Mart - 20 Nisan)

Koç burçları ve yükseleni koç olan kişiler, iş hayatları açısından olumlu bir etkiye sahip olacak. Yeni girişimlerde bulunmanız sizle için yararlı olabilir. Çevrenizde bulunan insanlar üzerinde daha çok etkiye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Aklınızda bulunan fikirlerinizi ve hayallerinizi arkadaşlarınızla gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız her zaman olduğu gibi size destek çıkacaktır.

Boğa Burcu (21 Nisan - 20 Mayısıs)

Boğa burçları ve yükseleni boğa olan kişiler, belirsizlikler karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğinize karar vermeniz gerek. Eski düşünce tarzınızdan vazgeçemiyorsunuz fakat engellerden kurtulmak için esnek ve açık olmanız gerek. Çok fazla güç kullanmanız durumunda sağlığınız zarar görebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

İkizler Burcu (21 Mayısıs - 21 Haziran)

İkizler burçları ve yükseleni ikiz olan kişiler, çevrenizdeki kişiler sizinler tanışmak için can atıyor. İnsanların size çok fazla ilgi göstermesi endişelenmenize yol açabilir. Uzun yıllar boyunca devam edecek bir dostluğun temellerini atabilirsiniz. Dostluk ilişkilerinizi güçlendirmekte sıkıntı yaşamayacaksınız.

Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç burçları ve yükseleni yengeç olan kişiler, kaderin dolambaçlı yollarına düşecek ve planladıklarından farklı bir durumla karşılaşacak. Planınıza göre ilerliyorsa endişelenmenize gerek yok. Baskı altında hissetmemeye çalışın. Çevrenizde olan güzellikleri görebilmek için daima gözlerinizi açık tutun. Dikkat ettiğinizde çevrenizde ne kadar fazla güzellik olduğuna şaşıracaksınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan burçları ve yükseleni aslan olan kişiler, önünüze umut vaat eden fırsatlar çıkacak. Gelecekteki baskıya karşı hazır olmalısınız ve bu sayede birçok sorunu çözebileceksiniz. Çevrenizdeki kişilerin desteklerine güvenmelisiniz. Onların desteğiyle beraber sorunlarınızdan daha hızlı kurtulabileceksiniz. Onlardan gelecek olan desteği sürekli olarak beklememelisiniz. Kendi ayaklarınız üzerinde durmaya özen gösterebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başar burçları ve yükseleni başak olan kişiler, ilerle hızınız ilk başta beklediğinizden daha zor olacak. Sizi yolunuzdan etmeye, caydırmaya çalışan kişiler olacak. Bunun bir meydan okuma ve irade testi olduğunu unutmayın. Planınızı savunmaya devam edin veya düşüncelerinizi mevcut duruma göre şekillendirin. Seçtiğiniz yol hangisi olursa olsun amaçlarınızın gerçekçi olup olmadığının farkına varabileceksiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül - 23 Ekim)

Terazi burçları ve yükseleni terazi olan kişiler, iş yerinizle eleştirmen tarafından hedef alınan kişi arasında yaşanan tartışmanın sorumlusu sizsiniz. Başarısız olmanızın sebebi öfkenizi kontrol edememeniz. Hedeflerininiz ne olduğuna karar verin ve sevdiğiniz kişilere hedeflerinizden bahsedin. Hedeflerinizin sizin için ne kadar önemli olduğunu anlatın. Sizi anlayacaklar ve size destek çıkacaklardır.

Akrep Burcu (24 Ekim - 22 Kasım)

Akrep burçları ve yükseleni akrep olan kişiler, çözülemeyen problemlerle karşı karşıya kalabilir. Bakış açınızda değişiklikler yapın böylece sorunu daha rahat çözebilirsiniz. Yarım almak için başkalarına soru sormaktan çekinmeyin. Özel hayatınız şu an için belli bir istikrar içinde değil. Beklemediğiniz değişikliklerle sakin bir şekilde uğraşmalısınız. Sorumluluklarınızı halletmek için dinlenmeli ve zaman ayırmalısınız. Güzel bir kitaba başlamanız sizi dinlendirecektir.

Yay Burcu (23 Kasım - 21 Aralık)

Yay burçları ve yükseleni yay olan kişiler, bugün iyi hissettiğiniz bir gün olacak. Sağlığınız yerinde ve kendinizden eminsiniz. İş yerinizde ilerleme yaşayacaksınız ve kendi fikirlerini uygulama fırsatı bulacaksınız. Özel yaşamınızda da işler yolunda ilerliyor. Günlerinizi ufkunuzu genişletmek için kullanabilirsiniz. Özgüveninizi arttırabilirsiniz ve yaşamınızdan daha memnun bir hale gelebilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 20 Ocak)

Oğlak burçları ve yükseleni oğlak olan kişiler, önünüze çıkan engellerle her zamanki gibi mücadele etmeye çalışırsanız güçsüz düşeceksiniz. Düşünce yönteminizi değiştirin. Yeni stratejiler oluşturmaya çalışın ve başka kişilerin düşüncelerinizi etkilemesine müsaade etmeyin. Kendi sorunlarınızı kendiniz çözebilirsiniz. Kendinize biraz güvenin ve böylelikle ipi kendi elinize alabilirsiniz.

Kova Burcu (21 Ocak – 18 Şubat)

Kova burçları ve yükseleni kova olan kişiler, bugün işler sizin için pek yolunda gitmiyor. Günlük işlerinize odaklanırken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kendinizi motive etmekte zorlanacaksınız ancak karamsarlığa düşmemeye çalışın. Elinizden geleni yaparak biraz da olsa başarı elde edebilirsiniz. Şu an için çok fazla bir şey hedeflemeyin. İç huzurunuza ve özgüveninize tekrar ulaştığınızda sorunlarınızı da kolaylıkla çözebileceksiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 22 Mart)

Balık burçları ve yükseleni balık olan kişiler, bugün sizlere birden fazla soru yöneltilecek. Sizin fikirlerinizi soracaklar, size akıl danışacaklar. Hassas konulara dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanların size bu kadar güvenmesinde art bir niyet aramayın. Başkalarına yardım etmekten çekinmeyin. Sizin onlara yardım etmeniz aranızdaki bağları güçlendirecek. Bu şekilde çevrenizde bulunan bir kişinin kalbini kazanma şansınız var.