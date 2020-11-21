Günlük burç yorumları: 22 Kasım 2020 Pazar günlük Terazi, Akrep, Yay ve diğer burç yorumları

Gideceğiniz yerlere gitmeden, planladığınız olayları yaşamadan önce günlük burç yorumlarınızı okumanızda fayda var. Alacağınız kararlar için burçlar sizlere yön verebilir. 22 Kasım 2020 Pazar günü için burcunuz size neler söylüyor?

KOÇ BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Siz oldukça deneyimlisiniz ancak bazen macera ararken kendinize güveninizi kaybediyorsunuz. İş hayatınız da altından kalkamayacağınız yüklerin altına giriyorsunuz evet biliyoruz siz hayattan zevk almayı çok seviyorsunuz fakat bazı şeyler sizin içinde zor olabilir. Başaramayacağız bir olay olunca başkalarına söylemekten çok çekiniyorsunuz. Çekinmenizi gerektirecek hiçbir durum yok. Kendinizi rahat bırakın. Bu hafta bulunduğunuz ortamlarda çok fazla daraldınız haftasonu küçük bir kaçamak sizin için iyi olabilir.

BOĞA BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayısıs)

Haftanın son günü sizin için her zaman harika bir gün. Ancak bugün sabah saatleri işinizle veya okulunuzla ilgili yaşanacak önemli bir gelişme gününüzü biraz bozabilir. Özel hayatınızda ise, partnerinizle aldığınız ortak kararlara ısrarla uymak istemiyorsunuz. Biraz karşı tarafı dinlemeye özen gösterin. Yoksa şimdi sakin gözüken ilişki düzeniniz ilerleyen zamanlarda küçük çaplı olaylarla zedelenebilir. Bunun için önceden önüne geçin ve adımlarınızı sağlam atın.

İKİZLER BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayısıs - 23 Haziran)

Haftaya yine karamsar bir ruh haliyle bitiriyorsunuz. Son zamanlarda sık sık ruh haliniz çabuk değişmekte ancak bundan bir an önce kurtulup, kendinizi işinize vermelisiniz. Ruh haliniz değiştikçe bir şeye odaklanmanız daha zor olabilir. Kendinize çeki düzen verme ve toparlanma zamanı geldi çünkü işinizi aksatıyorsunuz oysa potansiyeliniz çok yüksek. Özel hayatınızda ise farklı bir durum gözükmüyor.

YENGEÇ BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Haftayı moralli bitiriyorsunuz. İş hayatınızda yeni teklifler söz konusu ve bu teklifleri olumlu değerlendirmeyi düşünüyorsunuz. Haftasonu bunun için ayıracak bolca vaktiniz olacak. Ayrıca bugünlerde ailenizle birlikte küçük geziler yapabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız çözülmüş gibi. Maddi konularda ise daha akıllıca davranmalısınız ilerleyen zamanlarda yatırım yapma fırsatı bulacaksınız bu fırsatı değerlendirmek her zaman sizin elinizde.

ASLAN BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bugün sıkıcı bir gün olabilir. Fakat unutmayın ki haftayı bitiriyorsunuz. Yeni haftaya bomba gibi başlamak sizin elinizde… Maddi konularda biraz zorda kalmış gibisiniz fakat bu durum çabuk geçecek. Özel hayatınızda ise, partnerinizin ailesi ve sizin aranızda bazı problemler var ve bu sizin iletişime geçmemenizden kaynaklanıyor. Aranız da ki problemleri çözmenin tek yolu iletişime geçmek aksi halde sorunlarınız büyüyebilir.

BAŞAK BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ağustos - 22 Eylül)

TERAZİ BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

Haftanın son günü bayağı bir mutlusunuz. Arkadaşlarınızla yine yeni bir plan yapmış olabilirsiniz. Sonbaharın tadını çıkarmak için güzel fırsatlar yaratabilirsiniz. Bugün oldukça hareketli bir gün sizi bekliyor. Özellikle akşam saatlerinde birçok görüşme yapabilirsiniz. Yeni bir başlangıcın ilk adımını atıyor olabilirsiniz. Sağlık sorunlarınızı göz ardı etmiş gibisiniz. Unutmayın lütfen her şeyin başı sağlıktır. Maddi konularda ise daha önce aldığınız kararlara uygun davranmalısınız.

İş arkadaşlarınız sizin bu hafta bayağı bir yormuş gibi gözüküyor. Onların maşası gibi hissetmeniz normal. Ama buna son vermek sizin elinizde. Arkadaşlarınızı genellikle doğru seçemiyorsunuz. Bu haftasonu yeni biriyle tanışabilirsiniz. Gerçekten samimi bir kişiliğiniz var. Kendinizi çabuk sevdirebiliyorsunuz. Paranızı savurmayı bir kenara bırakın yoksa savuracak paranız kalmayabilir. Özel hayatınızda yeni kıvılcımlar olacak gibi gözüküyor.

AKREP BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Bu hafta aslında sizin için başlamıştı. Daha ilk günden alacağınız haberlerle mutlu olmaya başlamıştınız. Fakat ne yazık ki daha sonra sizin için biraz yorucu olmaya başladı. İş yaşantınızda yaptığınız terfiler sizi biraz yordu. Bugün doğum günü olan Akrep burçları artık kendinize vakit ayırabilirsiniz. Ailenizden birileri sizi mutlu etmek için sürprizler yapabilir. Hazırlıklı olun. Son zamanlarda yaptığınız şeylerle çevrenizden beğeni alıyorsunuz ve bu sizi çok mutlu ediyor. Özel yaşantınızda ise artık geçmişe değil de geleceğe baksanız sizin için daha iyi olabilir.

YAY BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)

Bu haftayı güzel bitiriyorsunuz. Bugün kendinizi diğer zamanlardan daha güçlü ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Sürpriz gelişmeler ve ilginç kişilerle karşılaşacaksınız bu sizi biraz şaşırtacak. Bu arada şüpheci bir tavır içinde olabilirsiniz ancak kaygılarınızı sevdiklerinize yansıtmayın ve hayal gücünüzü olumlu yönde kullanın. İsteklerinizi gerçekleştirecek gücü içinizde hissedeceksiniz ve yapıcı tutumunuz ile çevrenizi etkileyeceksiniz. İğneleyici sözlerinizi biraz azaltmayı deneyin.

OĞLAK BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Bu hafta sizin için çok yorucu ve yoğundu. Ancak verimli bir hafta geçirdiniz. Yeni kişilerle tanışma fırsatı buldunuz. Bu yeni insanlar hayatınızın geri kalanında sizle birlikte olabilirler. İş hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Bu gelişmeler sizi daha da enerjik hissettirecek. Maddi kazanımlarınızın ise arttığı bir döneme giriyorsunuz, bazı beklenmedik gelirler yaşayabilirsiniz. Ancak özel hayatınızda kimi konular canınızı sıkabilir. Sorunlar büyümeden çözüm için adım atmalısınız. Gereksiz kişileri hayatınızdan çıkartmaya korkmayın.

KOVA BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Son zamanlarda aşk konusunda cesaretiniz biraz kırık ama ilerleyen zamanlarda tekrar eski halinize geleceksiniz. Haftasonu bunun için bir fırsat olabilir. Sevgi çok da uzağınızda değil sadece kaygılarınızı ve korkularınızı bir kenara bırakın ve etrafa daha iyi bakın. İş hayatınızda ise gergin günler yaşadınız ancak bu günler gelip geçici her şey rayına çok yakın zamanda oturacak. Beklemediğiniz maddi kazanımlar yaşayabilirsiniz. Bunlar sizi çok mutlu edecek.

BALIK BURCU 22 Kasım 2020 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)

Bugün duygusal konularda diyaloglara girmemeye özen göstermelisiniz. Çünkü bundan etkilenen yine siz olursunuz. Yeni aktiviteler yapmayı planlıyorsunuz. Bunlar sizin için yeni başlangıçlar olabilir. Edebi konulara ilginiz arttığı bir haftaydı sizin için. Maddi konularda istikrarlı olmalısınız. İşinizi çok sevmeniz neredeyse size ailenizi unutturuyor. Aileniz bundan etkilenebilir. Dikkat etmenizde fayda var.