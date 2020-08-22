Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2020 Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?

Günlük burç yorumları pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edilen bir alandır. Günlük burç yorumları sayesinde insanlar hayatlarında nasıl gelişmeler olacağı hakkında fikir sahibi olabilmektedirler. Burç yorumları günlük, haftalık ve aylık olacak şekilde uzman kişiler tarafından yayınlanmaktadır. Her gün binlerce kişi kendi burcunun yorumunu araştırmakta ve okumaktadır. Bu yazımızda 22 Ağustos 2020 Cumartesi tarihi için geçerli günlük burç yorumlarını aktardık…

Kova Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Kova burçlarının bugün içinde özel hayatlarına ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Zira duygusal olarak sorunlu geçebileceği bugünde insanlara karşı daha hassas ve daha sorunlu yaklaşım sergileyebilirler. Davranışların kontrol edilmesine önem gösterilmelidir.

Balık Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Balık burçlarının bugün içinde yoğun bir çalışma temposuna girmesi ve çevrelerindeki insanlarla düzenli olarak iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri gerekebilir. Güne enerjik başlamak kalanında işleri idare edebilmek için önemli gibi gözüküyor.

Koç Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Koç burçlarının kafaları son dönem içinde birazcık dalgın olabilir. Bunun bir sonucu olarak iş hayatınızda ufak tefek başarısızlıklar yaşayabilirler. Yakın çevreleri bu konuda onlara en çok destek olacak insanlar…

Boğa Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Son zamanlarda başlarında dert eksik olmayan boğa burçlarının bu dertleri çözmelerine oldukça az kaldı. Biraz daha sabır göstererek tüm sıkıntıların üstesinden gelebilirler. Bu sırada sabırlı olmaya dikkat etmeleri gerekiyor.

İkizler Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Aşk konularında şanslı bir dönemde olmadığı söylenebilen İkizler burçlarının bu konuda yakında şansları açılabilir. İlk bakışta problemli bir dönem olarak gözüken bu süreçte zaman geçtikçe yeni insanlarla tanışma fırsatı yakalayacak ve uzun vadede kazançlı olacaklar.

Yengeç Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Aslan Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Girişimci bir ruha sahip olan yengeç burçları hayatlarının bu döneminde de insanlarla tanışmaya ve yeni adımlar atmaya devam edecekler. Gerekli sabrı gösterdikleri sürece başarıyı elde etmemeleri için herhangi bir sebep bulunmuyor.

Aslan burçları son dönem içinde diğer zamanlara nazaran daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyorlar. Yaz ayları geldiğinde genel olarak sakinleyen Aslan burçları yakın bir tarihten itibaren eski düzenlerine kavuşacaklar.

Başak Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Heyecanı çok seven Başak burçları bugün içerisinde heyecan yaşayacakları bazı durumlar içinde kalabilirler. Özel ve sosyal hayatları içinde de yeni deneyimler elde edebilecek olan Başak burçları iş hayatları içinde de daha sağlam bir duruş sergilemeliler.

Terazi Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Terazi burçları kendilerine zaman ayırma konuşunsa biraz cimri davranıyorlar. Çevrenizdeki herkes sizinle daha çok zaman geçirmek için can atarken siz adeta kendinizi işe boğuyorsunuz. Biraz daha zaman ayırmayı ve onlarla yakınlaşmayı düşünmelisiniz.

Akrep Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Genel olarak gergin bir yapısı olan Akrep burçlarının bu dönem içinde bu özellikleri nedeniyle sıkıntı yaşayacakları düşünülüyor. Bu yüzden Akrep burçlarının biraz daha sakin kalmaya çalışmaları ve sorunlardan kaçmaları gerekiyor.

Yay Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Yay burçları insanlarla iletişim kurma konusunda problemler yaşayabilirler. Sıcak havaların getirdiği bunalım ve gerginlik ile yeni insanlarla tanışmak ve iletişim kurmak konusunda sorunların yaşanması normaldir.

Oğlak Burcu 22 Ağustos 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumu

Oğlak burçları iş hayatları içerisinde başarılar elde etmeye devam edecekler. Başarıya doymayan yapıları sayesinde her seferinde daha hırslı bir şekilde çalışacaklar. Ancak bu hırsın boyutunun aşmaması onların iyiliği için önemli bir husus.