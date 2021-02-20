Günlük burç yorumları; 21 Şubat 2021 Pazar burcunuz bugün ne diyor?

AKREP

Bu hafta Akreplerin ufukta rahata eriştiği görünüyor. Daha doğrusu Pazar günü sizin gününüz olacağı belirtmeliyim. Entrika, dedikodu, gerilim, tutku hepsi pazar günü itibariyle hayatınızda yer alacak. Fakat şöyle bir durum var eğer bir ilişkiniz varsa bazı sıkıntılar yaşanabilir. Özellikle erkekler bu ara çapkınlıktan çapkınlıkla uzak durun.

ASLAN

Aslanlar uzun süre sonra bugün kendilerini biraz daha sosyal aktivitelere yoğunlaştırıp daha rahat hissedecekler. Bu nedenle birçok insanlarla bir arada olabilirsiniz. Ya da yarım kalmış işlerinizi tamamlayarak rahata erişebilirsiniz. Size kalmış aslan burçları.

BAŞAK

Bu pazar tatil dahi olsa sizin canınızı sıkabilecek işler ya da işleriniz çıkabilir. Bu yüzden biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Size tavsiyem bu konularda rahat davranmaya bakın.

BOĞA

Bu hafta sonu finansal anlamda alabileceğiniz kararlarda daha çok dikkat etmemiz gerekiyor bunların arasında elbette ki tutku olduğunuz alışveriş de var gereksiz alışverişlerden sonra pişman olma durumu yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

İkizler yine her anlamda kendilerini ne zaman ruhsal anlamda rahat hissetmek ile isteseler de akıllarını hep yarım kalmış bir şey var gibi. Bu durum isteklerinizi aksatabilir. Bu hafta sonu biraz sevdiklerinize vakit ayırmanız yararlı olacaktır.

KOÇ

Bu hafta sonu kendinizi sosyal ilişkilerin ve arkadaşlarınızla olan sohbetlerin ortasında bulabilirsiniz. Kendiniz de uzun süredir bunu istiyorsunuz fakat biraz sıkıntı olabilir. İkili ilişkilerde ufak tefek aksaklıklar gözüküyor ama her koç burcu bu durumlarda ne yapacağını bilir.

OĞLAK

Biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama bugün ilişkiniz konusunda sakin olmanız gereken bir gün. Her konuda hemen yükselmeyin. Öncesinde mutlaka iyi düşünüp daha sonra harekete geçmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır

TERAZİ

Terazi burçlarına müjde bugün sizin aşk gününüz farklı aktiviteler de yeni bir ile tanışıp daha sonrası aşka giden hoş gerilimler yaşanabilir. İkili ilişkilerinizde de biraz hareketlilik oluyor. Biraz nefes almanızda fayda var…

YAY

Canım yay burcu biliyorum aşırılığa kaçmayı seversin ama bugün orta yolu bulmayı denemelisin. İlişkini birazcık toparlayayım diye düşünüyor olabilirsin ama dikkatli ol abartıya gelme.

YENGEÇ

Yorgun bir hafta geçirdiniz bugün dinlenmek istiyorsunuz fakat size bir tavsiye dünya yansın siz izleyin moduna geçin çünkü bol bol dinlenmek istediğiniz bu hafta da çok rahatsız edileceksiniz.

KOVA

Sevgili kovalar bugün ufkumuzda aşk olabilir bırakın duygularınız size yol göstermekte eşlik etsin anın tadını çıkarın.

BALIK

Canım balık burçları artık birazcık kendinizi sorgulamaktan vazgeçin kaderde bazı şeyler vardır ve her şey olacağına varır. Bugün keşke demenin günü değil. Biraz sorgulamak kendinize suç bulmak yerine o anı yaşayın yaşamayı adayın.