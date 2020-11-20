Günlük burç yorumları 21 Kasım 2020 Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?

Burç yorumları günümüzde insanları yakından ilgilendirmektedir. Haftalık planlarını yapacak olan kişiler burçlarının kendisi için neler söylediğine bakarak planlar yapmaktadır. Burç yorumlarını merak edenler için 21 Kasım 2020 Cumartesi burç yorumları geldi.

21 Kasım 2020 Cumartesi Koç Burcu Yorumları

Bu aralar özel hayatınızla ilgili sorunlar gündeminizde olacak. Aşk hayatınızdaki çok uyumlusunuz. Fakat, bu uyum sizi rahatsız ediyor. Bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsunuz. Bugünlerde ekonomik olarak iyi durumdasınız, fakat yakında zamanda yüklü bir harcama yapacaksınız.

21 Kasım 2020 Cumartesi Boğa Burcu Yorumları

İş hayatınızda yaşadığınız sorunlar gündeminizde olacak. Sabah saatlerinde iş arkadaşlarınızdan alacağınız bir haber sorun olabilir. Sakin kalmaya çalışın. Her şeyi oluruna bırakın. Aşk hayatınızda ise kaygılarınız sizi ele geçirmiş durumda. Duygularınızı açtığınız kişi hakkında kuşkular duyuyorsunuz.

21 Kasım 2020 Cumartesi İkizler Burcu Yorumları

Son zamanlarda her şeye geç kalıyorsunuz. Bu durum iş hayatınızı fazlasıyla etkiliyor. Bugün tüm bunları gözden geçirin ve daha planlı olmaya çalışın. Geç kalma ve savrukluğunuz sağlık sorunlarınızı da beraberinde getiriyor. Diyabet için geç kalmayın.

21 Kasım 2020 Cumartesi Yengeç Burcu Yorumları

Bugüne zinde ve enerjik bir şekilde başlayacaksınız. Aşk hayatınızda da yaptığınız yanlışları düzelteceksiniz. İş hayatınızla ilgili sorunları da gözden geçirecek ve bu sorunları ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Bu aralar içinizdeki enerji ve mutluluk sayesinde bazı şeyleri değiştireceksiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi Aslan Burcu Yorumları

Bugün aşk hayatınızda sevgilinizle tatsız bir tartışma yaşayabilirsiniz. Mutlu olmak istiyorsanız kıskançlıklarınızı en aza indirmelisiniz. Bu aralar yanlış anlamalarınız fazlasıyla arttı ve bunu bilinçli olarak yapmıyorsunuz. Yoğun çalışma takviminizden kurtulup kendinize vakit ayırmalısınız. Yardıma ihtiyacı olan yakınlarınızın yanında olabilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi Başak Burcu Yorumları

21 Kasım 2020 Cumartesi Terazi Burcu Yorumları

Bugün sizin için özel bir gün olacak. Bir süredir aklınızda olan küçük tatili bugüne sığdırabilirsiniz. Sevgiliniz size fazlasıyla güveniyor ve sezi değer veriyor. Onunla vakit geçirmenin tadını çıkarın. Bugünkü harcamalarınız bütçenizi biraz zorlayabilir.

Bu aralar aşk hayatınızda olumsuzluklar hakim olmaya başladı. Günlük sorunlarınızı aşk hayatınıza katmanız kötü sonuçlar doğuruyor. Diğer yandan iş hayatınızla ilgili çalışmalar yapacaksınız ve yoğun bir gün geçireceksiniz. Verdiğiniz çabaların sonucunu almanız an meselesi. Başarı sizin hemen yanınızda kendinizi fazla yormayın.

21 Kasım 2020 Cumartesi Akrep Burcu Yorumları

Bu aralar duygularınız fazlasıyla karışmış durumda. Sıkışmışlık hissi sizi bir hayli yoruyor. Duygularınızı içinizde yaşamanız sizi zorluyor. En iyi çözüm yine kendinizi dinlemek ve yakın arkadaşlarınıza dertlerinizi anlatmak. Ekonomik olarak dikkatli davranmanızda yarar var.

21 Kasım 2020 Cumartesi Yay Burcu Yorumları

Bugün ailenizle birlikte geçireceğiniz sakin bir gün sizi bekliyor. Yoğun çalışma takviminin ardından bu durum size iyi gelecek. Akşama doğru yakın bir arkadaşınızdan alacağınız bir telefon sizi biraz üzse de günü güzel bitireceksiniz. Çünkü sevgilinizin size bir sürprizi var. Anın tadını çıkarmaya çalışın.

21 Kasım 2020 Cumartesi Oğlak Burcu Yorumları

Bu aralar ilişkinizle ilgili aradığınız heyecanı tekrardan bulacaksınız. Duygularınız uzun süredir kırılgan olsa da artık yeni başlangıçların zamanı geldi. Bu aralar artan eklem ağrılarınız canınızı sıkabilir. Ekonomik konularda güzel gelişmeler için henüz çok erken.

21 Kasım 2020 Cumartesi Kova Burcu Yorumları

Son günlerde aşk hayatınız zamanla yerine oturuyor. Özlediğiniz ve beklediğiniz günler geri geldi. İş hayatınızla ilgili beklentileriniz ise henüz çözülmedi. Parasal konularda dikkatli davranmayı öğrenmelisiniz. Tutamayacağınız sözler vermekten uzak durun.

21 Kasım 2020 Cumartesi Balık Burcu Yorumları

Bugün yakınlarınızla farklı ortamlara girecek ve güzel vakitler geçireceksiniz. Sosyallikten uzak kalmak sizi daha verimsiz bir hale getiriyor. Bugünleri eksiklikleri kapatmak ve yeniden enerji depolamak için kullanabilirsiniz. Esnek bir yapıya sahip olmanız sayesinde başarıları elde edeceksiniz.