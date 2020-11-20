İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Günlük burç yorumları 21 Kasım 2020 Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?

20 Kasım 2020 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Günlük burç yorumları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Kasım 20 Cuma günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 19:46
Günlük burç yorumları 21 Kasım 2020 Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Takip Et:

Burç yorumları günümüzde insanları yakından ilgilendirmektedir. Haftalık planlarını yapacak olan kişiler burçlarının kendisi için neler söylediğine bakarak planlar yapmaktadır. Burç yorumlarını merak edenler için 21 Kasım 2020 Cumartesi burç yorumları geldi. 

21 Kasım 2020 Cumartesi Koç Burcu Yorumları

Bu aralar özel hayatınızla ilgili sorunlar gündeminizde olacak. Aşk hayatınızdaki çok uyumlusunuz. Fakat, bu uyum sizi rahatsız ediyor. Bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsunuz. Bugünlerde ekonomik olarak iyi durumdasınız, fakat yakında zamanda yüklü bir harcama yapacaksınız.

21 Kasım 2020 Cumartesi Boğa Burcu Yorumları  

İş hayatınızda yaşadığınız sorunlar gündeminizde olacak. Sabah saatlerinde iş arkadaşlarınızdan alacağınız bir haber sorun olabilir. Sakin kalmaya çalışın. Her şeyi oluruna bırakın. Aşk hayatınızda ise kaygılarınız sizi ele geçirmiş durumda. Duygularınızı açtığınız kişi hakkında kuşkular duyuyorsunuz.

21 Kasım 2020 Cumartesi İkizler Burcu Yorumları

Son zamanlarda her şeye geç kalıyorsunuz. Bu durum iş hayatınızı fazlasıyla etkiliyor. Bugün tüm bunları gözden geçirin ve daha planlı olmaya çalışın. Geç kalma ve savrukluğunuz sağlık sorunlarınızı da beraberinde getiriyor. Diyabet için geç kalmayın.

21 Kasım 2020 Cumartesi Yengeç Burcu Yorumları

Bugüne zinde ve enerjik bir şekilde başlayacaksınız. Aşk hayatınızda da yaptığınız yanlışları düzelteceksiniz. İş hayatınızla ilgili sorunları da gözden geçirecek ve bu sorunları ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Bu aralar içinizdeki enerji ve mutluluk sayesinde bazı şeyleri değiştireceksiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi Aslan Burcu Yorumları

Bugün aşk hayatınızda sevgilinizle tatsız bir tartışma yaşayabilirsiniz. Mutlu olmak istiyorsanız kıskançlıklarınızı en aza indirmelisiniz. Bu aralar yanlış anlamalarınız fazlasıyla arttı ve bunu bilinçli olarak yapmıyorsunuz. Yoğun çalışma takviminizden kurtulup kendinize vakit ayırmalısınız. Yardıma ihtiyacı olan yakınlarınızın yanında olabilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi Başak Burcu Yorumları


Bugün sizin için özel bir gün olacak. Bir süredir aklınızda olan küçük tatili bugüne sığdırabilirsiniz. Sevgiliniz size fazlasıyla güveniyor ve sezi değer veriyor. Onunla vakit geçirmenin tadını çıkarın. Bugünkü harcamalarınız bütçenizi biraz zorlayabilir.

21 Kasım 2020 Cumartesi Terazi Burcu Yorumları

Bu aralar aşk hayatınızda olumsuzluklar hakim olmaya başladı. Günlük sorunlarınızı aşk hayatınıza katmanız kötü sonuçlar doğuruyor. Diğer yandan iş hayatınızla ilgili çalışmalar yapacaksınız ve yoğun bir gün geçireceksiniz. Verdiğiniz çabaların sonucunu almanız an meselesi. Başarı sizin hemen yanınızda kendinizi fazla yormayın.

21 Kasım 2020 Cumartesi Akrep Burcu Yorumları

Bu aralar duygularınız fazlasıyla karışmış durumda. Sıkışmışlık hissi sizi bir hayli yoruyor. Duygularınızı içinizde yaşamanız sizi zorluyor. En iyi çözüm yine kendinizi dinlemek ve yakın arkadaşlarınıza dertlerinizi anlatmak. Ekonomik olarak dikkatli davranmanızda yarar var.

21 Kasım 2020 Cumartesi Yay Burcu Yorumları

Bugün ailenizle birlikte geçireceğiniz sakin bir gün sizi bekliyor. Yoğun çalışma takviminin ardından bu durum size iyi gelecek. Akşama doğru yakın bir arkadaşınızdan alacağınız bir telefon sizi biraz üzse de günü güzel bitireceksiniz. Çünkü sevgilinizin size bir sürprizi var. Anın tadını çıkarmaya çalışın.

21 Kasım 2020 Cumartesi Oğlak Burcu Yorumları

Bu aralar ilişkinizle ilgili aradığınız heyecanı tekrardan bulacaksınız. Duygularınız uzun süredir kırılgan olsa da artık yeni başlangıçların zamanı geldi. Bu aralar artan eklem ağrılarınız canınızı sıkabilir. Ekonomik konularda güzel gelişmeler için henüz çok erken.

21 Kasım 2020 Cumartesi Kova Burcu Yorumları

Son günlerde aşk hayatınız zamanla yerine oturuyor. Özlediğiniz ve beklediğiniz günler geri geldi. İş hayatınızla ilgili beklentileriniz ise henüz çözülmedi. Parasal konularda dikkatli davranmayı öğrenmelisiniz. Tutamayacağınız sözler vermekten uzak durun.

21 Kasım 2020 Cumartesi Balık Burcu Yorumları

Bugün yakınlarınızla farklı ortamlara girecek ve güzel vakitler geçireceksiniz. Sosyallikten uzak kalmak sizi daha verimsiz bir hale getiriyor. Bugünleri eksiklikleri kapatmak ve yeniden enerji depolamak için kullanabilirsiniz. Esnek bir yapıya sahip olmanız sayesinde başarıları elde edeceksiniz.



Son Güncelleme: 20.11.2020 19:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da feci kaza! 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! Olayı gören ağabey kriz geçirdi
Bursa'da feci kaza! 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! Olayı gören ağabey kriz geçirdi
Koronavirüsü yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu
Deprem testi nasıl yaptırılır? Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?
Deprem testi nasıl yaptırılır? Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?
Yaşlı çift alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti
Mersin'de feci trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Mersin'de feci trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular
Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 21 Kasım 2020 Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlandı? Orjinal adı ne?
Kırmızı Oda dizisinin Hüseyin'i Baran Can Eraslan'ın hayat hikayesi!
2020 stajlar devam edecek mi, iptal edildi mi? Staja giden öğrenciler için açıklama
Hercai dizisine katılan Doğan Bayraktar kimdir? Aslan Aslanbey karakteri kimdir?
Arka Sokaklar Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Arka Sokaklar dizisi Sinem karakteri kimdir? Gizem Terzi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2020
Arka Sokaklar dizisi Civan kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Törün nereli, yaşı kaç?
E Devlet ve SMS ile HES kodu alma nasıl yapılır?
Benim Adım Melek dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
Ziraat Bankası Mevcut Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?
Volkswagen 2020 Golf 8 tanıtıldı! İşte Yeni VW Golf 8 özellikleri ve fiyatı
Bankadan ne kadar kredi alabilirim? Banka kredi limitim ne?
Netflix Aşk 101 dizisi hangi okulda, lisede çekildi?
Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi gerçekten var mı, hangi şehirdedir?
Arka Sokaklar dizisinin Esra'sı Gaye Gürsel'in hayat hikayesi!
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Gerçek adı nedir? Devrim Özkan nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya nerelidir?
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ yer aldığı dizi ve film yapımları
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.