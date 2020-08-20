Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma - Burcunuz bugün size neler söylüyor?

21 Ağustos 2020 Cuma günlük burç yorumları ile yaşamınızla ilgili aşk, iş ve sağlık yorumlarını öğrenebilirsiniz. Burç yorumlarıyla astrolojik olarak yaşantınıza ilişkin ayrıntıları öğrenmeniz mümkün. Peki burcunuz sizin için ne söylüyor?

Koç Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

Yeni başlangıçlar için hazırlıklar yaptığınız şu günlerde, kişisel gelişiminize önem vermelisiniz. İnsanlardan biraz uzaklaşmalısınız çünkü yakınınızdaki kişilerin zaman zaman sizi anlamadığını düşündüğünüz oluyor. Rahatlamak için belki akşam saatlerinde tek başınıza dışarı çıkabilir, sevdiğiniz bir yerde yemek yiyebilirsiniz.

Boğa Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

Yaşadığınız maddi sorunlar gündeminizi bir hayli meşgul etmekte. Projelerinizi hayata geçirebilmek için yeni kaynaklar edinmelisiniz. İlişki konusundaysa istediklerinize sahip olabileceğinizi düşünüyorsunuz. Sağlık noktasındaysa her şeyi sonuna kadar yaşamayı isteyen bir yapıya sahip olduğunuz görünüyor.

İkizler Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

Özgüveniniz hat safhada olmasına rağmen, yeni girişimler konusunda da bir o kadar korkaksınız. Ancak eksiklerinizi gidermeli, yeni adımlar atmaktan korkmamalısınız. Geçmiş yaşantınızda aklınızdaki pürüzleri silip atmalı, vaktinizi boşa harcamamalısınız. Küçük bir gezintiye çıkmalı ve bu konu üzerine daha sağlıklı düşünmeli, güvendiğiniz kişilerden fikir almalısınız.

Yengeç Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

Kendinizi net bir şekilde ifade etme konusunda bir problem söz konusu değil ancak iş hayatınızda çekingen davranışlar sergilemeniz de sizi tanıyanlar tarafından garipsenen bir konu. Üzerinizdeki yorgunluğu atmalı, daha girişken olmalısınız. İlişkiniz konusundaysa ilerleyen süreçler için korku besliyorsunuz. Bu korkuları yenmeli ve anın tadını çıkarmayı denemelisiniz.

Aslan Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

Geçmişe takılı kalan bir burç olan Aslan burcu bu hafta daha çok içe dönük sorgulama içerisinde olacak. Bu haftada kendi içerisindeki sorunları bir an evvel halletmeye odaklanan Aslan burcu, bundan sonra daha sağlam adımlar atabilecek.

Başak Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

Hayatınızla ilgili yeni kararlar almanın tam zamanı. Değişik fikirler aklınıza geliyor ancak statükocu oluşunuz bunun önüne geçiyor. Yeniliklerden hiçbir zaman korkmamalı, yeni fırsatlar geldiğinde bunları değerlendirmeyi bilmelisiniz. Ruh hayatınızdaysa canlı ve enerjik olarak kararlar alabilmelisiniz.

İşinizden memnun olmanıza karşın maddi durumunuz sizde kaygı oluşturuyor. Para anlamında daha güçlü hissetmeniz halinde siz de çok iyi hissedeceksiniz. Yeni iş arayışları içerisindesiniz ve kısa süre içerisinde olumlu bir geri dönüş almanız da mümkün.

Terazi Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

Alacak verecek konularının sıklıkla konuşulduğu son günlerde birtakım sorunları yaşamanız kuvvetle muhtemel. Aşk konusunda, ısrarcı davranmaktan vazgeçmeli ölçüsünde olmaya gayret etmelisiniz. Sağlık konusundaysa duygusal anlamda yaşadığınız iniş çıkışlar uykularınızı kaçırıyor olabilir.

Akrep Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

İdealleriniz doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor ve iş anlamındaki tecrübeniz sizi daima birkaç adım ileriye taşıyor. Karşınızdaki kişilerin istek ve taleplerine de yanıt vermeli, uzlaşarak sorunları çözebilmelisiniz. Israrcı oluşunuz bazen insanları yorabiliyor. Bu noktada gereken noktalarda tavrınızı koymalı, yeni fikirlere açık olmalısınız.

Yay Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

Uzunca bir süre sonra belki de ilk kez bu kadar güzel bir gün geçireceksiniz. Uzunca bir süredir vakit geçirmediğiniz veya geçiremediğiniz kimselerle bir araya gelecek, sıcak bir ortamın oluşmasında siz de elinizi taşın altına koymanız gerektiğini unutmamalısınız. Özel hayatınızdaysa partnerinizden kaynaklanan birtakım sorunlar olabilir.

Oğlak Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

İş hayatınız konusunda yeni şeyler keşfetmeli, becerilerinizi ortaya koyabileceğiniz yeni bir alan yaratmalısınız. Eğitiminiz konusunda da birtakım yeni gelişmeler söz konusu. Yıldızları arkanıza almış gibi görünüyorsunuz ve bunu kullanmayı başarırsanız sizi hiçbir olumsuzluk yıldıramayacak.

Kova Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

Gergin bir gün geçirmeniz kuvvetle muhtemel. Aile, iş, eğitim derken başınız ciddi anlamda ağrıyacak. Size söylenenlere çok fazla kulak asmamalı, belki akşam saatlerinde küçük bir gezintiye çıkarak kafanızı dağıtmalısınız.

Balık Burcu Günlük burç yorumları 21 Ağustos 2020 Cuma

İş hayatınıza ilişkin yepyeni adımlar atmaya hazırlanıyorsunuz. Ancak bu konuda güvendiğiniz kişilerle fikir birliği yapmalı, düşüncelerinizi onlarla paylaşarak daha sağlıklı kararlar vermelisiniz. Fevri olmaktan kaçınmalı, kalbini kırdığınız sevdiklerinizin gönlünü almalısınız.