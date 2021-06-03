Günlük burç yorumları; 2021 Haziran ayı 4 Haziran Cuma burç yorumları

Astroloji düşkünleri dikkat! Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde aşk, para, sağlık, iş hayatınız sizi nasıl etkileyecek merak ediyorsanız eğer bu haberimiz tam size göre. 4 Haziran günlük burç yorumları astrologlar tarafından yapıldı. Şanssızlıklar sona eriyor mu, güzel gelişmeler yaşanacak mı? Gezegenler ve yıldızlar sizi bugün nasıl etkileyecek? İşte 4 Haziran günlük burç yorumları…

Koç burçları bugünü oldukça enerjik geçirecekler. Ailecek yaptığınız eski planlar bugün tekrar gündeme gelebilir. Bugün sizden anlayışlı olmanız ve sözlerinizi yerine getirmeniz bekleniyor. Eğitim hayatınızda işler yoluna girmeye başlıyor. Geçmişte yaşanan kötü olayları geçmişte bırakmanın vakti geldi. Sakin olun ve nazik olmaktan kaçınmayın.

Kişisel ve ruhani sıkıntılarınız için çözüm arayışına girdiğiniz anda motivasyonunuz yerine gelecek. Yeter ki isteyin. İkili ilişkilerinizde istenmeyen kişiler ortaya çıkabilir ve ilişkinize zarar verebilir. Merkür hareketleri boğa burcunu en çok sadakat konusunda etkiliyor. Bugün tetikte olun. Akşam saatlerinde yeni flörtler kapınızı çalabilir.

İkizler burcunu bugün önemli fırsatlar bekliyor olabilir. Özel hayatınızda emin adımların yaşandığı bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Bu konuda sakin olmanızı tavsiye ediyoruz. İkizler burcunu iş hayatında yeni gelişmeler bekliyor. İş çevrenizle aranızı iyi tutmakta fayda var.

Yengeç burçları artık geçmişte yaşamayı geçmişte bırakmayı öğrenmesi gerekiyor. Eski aşklar yeniden gündeme gelecek ve uzun uzun hakkında sohbetler edilecek. Yapılan sohbet uzun süre etkisini devam ettirecek. Yükseleni yengeç olanları oldukça duygusal bir gün bekliyor. Bugün için yengeçler kıskançlık ve bencillikleri bir kenara bırakmalı. Evli ve çocuğu olan yengeçlerin ise aile içi sorunlarını artık masaya yatırmanın vakti gelmişi gibi görünüyor.

Aslanları bugün duygusal açıdan zor bir gün bekliyor. İnişli çıkışlı duygu durumlarına açık olmakta fayda var. Aileniz ve arkadaşlarınız arasında kalacağınız kritik anlara yaşayabilirsiniz. Dikkatli düşünmekte fayda var. Kalabalıklara girerken dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Zira yanlış anlaşılacağınız anlar yaşayabilirsiniz. Alım satım işlemlerinde aceleci davranmayın. Karşınıza daha iyi fırsatlar çıkabilir.

Akrepler gerilemeye devam ederken başaklar ise tam tersi hızla ilerliyor. Çevrenizdekilerle iyi ilişkiler kuracağınız bir döneme giriyorsunuz. Akrabalar için ise aynı durum söz konusu değil maalesef. Etrafınızda yüzünüze gülüp arakanızdan iş çevirenlere rastlarsanız şaşırmayın deriz. Eğitim ve öğretim hayatınıza dair bir adım atmayı düşünüyorsanız eğer çok doğru bir karar verdiniz demektir.

Terazileri ve aşk ve iş konusunda zor günler yaşayacağı günler bekliyor. Bunu sebebi ise başına buyruk halleri şüphesiz. Bugün üstlerinizle aranızda bazı gerginlikler çıkabilir. Çıkacak sorunları en sağlıklı şekilde atlatabilmeniz için mimiklerinizi kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Akrepleri kariyer hayatında çok iyi gelişmeler bekliyor. Ancak özel hayatları için aynı şey söz konusu değil maalesef. Merkür’ün yer değiştirmesi ile bazı girişimleriniz düşük performanslar doğurabilir. Ama siz hemen pes etmeyin. Akşam saatlerine doğru fikirleriniz dolayısıyla eleştiriler alabilirsiniz. Gelen tepkilere hazırlıklı olun.

Akrep burcunu Merkür’den etkilenmesi sizi de sıkıntıya çekecek bir sürece sürükleyebilir. Üzülmeyin çözümler de beraberinde geliyor. Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Bir süredir üzerinde yoğunlaştığınız projelerde bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdakiler de yaptığı yorumlarla durumu daha da zorlaştıracak gibi duruyor. Size düşen bu süreçte sabırlı olmak.

Oğlaklar özel hayatınızda önceliklerinize kara vermeniz gerekiyor. Yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde dikkatli olsanız iyi olur. Etrafınızda yaşanan gelişmelere biraz mesafeli olmanızı tavsiye ederiz. Bugün sizi enerjik ve sağlıklı bir gün bekliyor. Kararlar alırken pasif olmayın.

Kovaları bugün oldukça sıkıcı bir gün bekliyor. Uzak ilişkilerinizle olan iletişimizde daha dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Sakin ve sabırlı olmanız gerekiyor. Fevri davranmayın. Kariyerinizde yanlış anlaşılacağınız anlar yaşayabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlamanın tam zamanı.

Merkür hareketleri balıkları da etkileyecek gibi duruyor. Eski bir iş arkadaşınızla buluşma ihtimaliniz yüksek. Akşama doğru ansızın bir seyahat planı yapılabilir. Hazırlıklı olun. Yeni keşifler ve aktiviteler yapma fikri size cazip geliyor. Hayatınıza yeni girecek biri hiç ummadığınız bir şekilde size iyi gelecek gibi duruyor.