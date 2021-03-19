Günlük burç yorumları; 20 Mart 2021 Cumartesi burç yorumları

Koç burcu, boğa burcu, ikizler burcu, yengeç burcu, aslan burcu, başak burcu, terazi burcu, akrep burcu, yay burcu, oğlak burcu, kova burcu ve balık burcu günlük burç yorumları aşk, iş, para durumu hangi burçlara şans getirecek?

Koç burçları ve yükselen koçlar. Kişisel ilişkinizde bir kısır döngüye girmek istemiyor gibi bir haliniz var. Partnerinizin farklı düşüncelerinden dolayı enerjiniz sınırlanacak. Tartışma esnasında düzenlenmiş savunmasının karşısında, bunun yeterli olmadığını düşünebilirsiniz. Bugün görünüşünüzde değişiklik yaşanacak ve sosyal hayatınızda olan gerilimden uzak olacaksınız.

Boğa burçları ve yükselen boğalar. Günlük burç yorumlarınız göstermektedir ki, fikrinizde değişiklik istemediğinizden dolayı çevresel çatışmaların uzağında duramayacak ve bugün içsel enerjiniz yeni görünmenizi sağlayacak. Hakim duyguları belirterek, becerilerinizi geliştirerek daha yaratıcı bir konuda olan yerinizi kanıtlama ihtiyacı duyuyorsunuz.

ikizler burçları, çevrenizde sizi desteklemekte olan kişilerin farklı sorunları olabileceğini düşünmelisiniz. Günümüzde istediğiniz konularda olumsuz bir gelişme yaşanabilir, bu da düşüncelerinize zararı olmadan enerjinizi olumlu olarak etkileyebilir. İkilem konusunda endişe etmemelisiniz.

Yengeç burcu, Balık burcunda aya yapılabilen bir hareket sosyal yaşamınızı olumlu duruma getirecektir. Partneriniz ile aranızda olan kişisel çekicilik güçlük kazanacak ve ilişkinizde olan olumlu gelişmeler gündemde yer alacaktır. Onunla aynı fikirleri benimsemenize rağmen, birbirinizi ifade etme yönleriniz oldukça değişik, bu da birlik duygunuzu çok cazip hale getirmektedir.

Aslan burçları, 20 Mart 2021 günlük burç yorumları göstermektedir ki, hedeflerinizin değişmesi nedeni ile zamanınızı kaybetmek istemiyorsanız, bugün dikkatli bir şekilde yol almalısınız. Ev içerisinde ilerledikçe, Venüs Tepesi yaratıcılığınızı ortaya çıkartmak için bir fırsat sağlayacak, ancak konsantre olmanız içinse sizi uyaracaktır. Para konularında kimselerden etkilenmek istemiyorsanız, bazı ayrıntıları umursamamalısınız.

Başak burçları, gizli günahlara dayanamıyorsunuz. Arzularınızın büyümesini düzeltmeye çalışmalısınız. Sezgisel yetenek ile atılımlara yön verebilirsiniz. İnatçı bir tutum, çevrenizde bulunan insanların üzerinde olumsuz bir etki gösterebilir. Ancak, başkalarının yapmak için cesaret edemediği işleri tamamlama çabanız takdir ediliyor.

Terazi burçları ve yükselen teraziler, bugün partnerinizin duygusal iletişiminden dolayı etkileneceksiniz. Hayal dünyası oldukça büyük ve sizi dairesinde bulundurmak istiyor. Kendi yaratıcılığınızdan etkilenmeniz doğru, ancak kişiliğinizden ödün vermek istemiyorsanız, kişisel ilişkinizde bile bu özelliği yansıtmalısınız.

Akrep burçları, sizinle çalışan insanlar ile çalışmaktan sevk alacaksınız. Yönetici ruhunuzun öne çıktığı bir gün. Farklı kişiliklerin ortaya çıkmasıyla düşüncelerinizi istediğiniz gibi paylaşabilecek ve sosyal hayatınızdaki olumlu tarafları günümüzün hakim kişiliğiyle sunarken, kendi ihtiyaçlarınızı gerektiğinden fazla takip etmemelisiniz.

Yay burçları ve yükselen yaylar, hedeflerinize ulaşabilmek için içgüdülerinize güven duyuyorsunuz. Ayrılmak için belirli bir alanı belirleyebilirsiniz. Bugün, öfkenizi kontrol altına almalı ve yeni konular için enerji tasarrufuna gitmelisiniz. Öğelerinizi yenilemek için yaratıcılığınıza başvuracaksınız. Annen ile ilgili sorular gündemde yer alacak. Duygusal bağınızsa güçleniyor.

Oğlak burçları ve yükselen oğlaklar, Venüs kombinasyon burcunuz Boğa burcuyla ilerleme kaydettikçe, sizlere daha fazla enerji verecektir. Bugün keyifli bir seyahat planına başlamak için güzel bir zaman. Yurtdışıyla ilgili olayların gündemde yer alması, farklı şekillerde ortaya çıkacağınızı göstermektedir. Belirli aktivitelere aktif olarak katılım yapacak ve içgüdünüzün sizi asla yanıltmayacağını gözler önüne sereceksiniz.

Kova burçları, duygusal bir ilişkide yaşadığınız yoğunluk, eşinizi olumlu yönde etkileyecektir. Onunla arasında oluşan frekanslar aynı olduğundan bazı yenilikleri ve özellikleri görebileceksiniz. Yurttaşların paylaşımları ve ortak mübadele sorunlarıyla günlük hayatınız gerilecek.

Balık burçları, 20 Mart 2021 burç yorumları analizince, sıkı çalışmanızın size yararı olacağı yanılsamasının halletmeniz gerekir. Kendinden başka kimselere güven duymuyorsun, bu da seni herkesten daha çok yormakta. Bugün kolları sıvayarak pek çok soruna çözüm bulacaksın. Çevreniz sizi etkilemek için uğraşıyor.