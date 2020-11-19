Günlük burç yorumları 20 Kasım 2020 Cuma Burçların dikkat etmesi gereken konular

Aylık, haftalık hatta günlük planların yapılmasından önce burç yorumlarının okunması, pek çok kişi tarafından uygulanıyor. İnsanlar gündelik yaşantıları içerisinde yapacakları seçimler için burçlarının yorumlarını dikkate alıyorlar. Burç yorumları hayat içinde pek çok konuda bizlere ipuçları veriyor. Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının günlük yorumları pek çok vatandaş tarafından düzenli şekilde takip ediliyor. 20 Kasım 2020 Cuma tarihi için günlük burç yorumları ise şu şekilde belirlendi…

Koç Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (21 Mart - 20 Nisan)

Tanınırlık oranınız giderek artıyor. Bugün içerisinde etrafınızdaki insanlar sizin hakkınızda daha çok şey öğrenmek isteyebilir ve sizinle fazladan ilgilenebilirler. Kendinizi bu durumun etkisine fazla kaptırmamalı ve sizi ilgilendiren şeylere vakit ayırmalısınız.

Boğa Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (21 Nisan - 21 Mayısıs)

Bugün sizin tatil gününüz. Doya doya dinleneceğiniz ve arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz bugün için sakın işle alakalı planlar yapmayın. Eğlenceli vakit geçirerek önünüzdeki yoğun hafta için enerji depolamalısınız.

İkizler Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (22 Mayısıs - 21 Haziran)

Enerji seviyesinin son derece yüksek olduğu bugün içinde bünyede barınan enerjinin doğru yerlere harcanması oldukça önemli oluyor. İş hayatınızda tutturduğunuz başarılar silsilesine devam etmek için enerji harcanması gerekiyor.

Yengeç Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (22 Haziran - 22 Temmuz)

Bugün Yengeç burçları için karar verme günü. Uzun zamandır ertelenen bazı konular için artık son sözü söylemenin zamanı geldi. Gerek iş hayatında gerekse özel hayat içerisinde olması gerekenin ne olduğuna inanılıyorsa onun için son noktanın konması gerekiyor.

Aslan Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (23 Temmuz - 29 Ağustos)

Son günlerde duygusal açıdan biraz hassas olan Aslan burçlarının içinde bulunduğu duruma uyum sağlaması biraz uzun sürecek. Ancak uyum sağlandığı anda her şey çok daha kolay hale gelecek.

Başak Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (23 Ağustos - 22 Eylül)

Terazi Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (22 Eylül - 23 Ekim)

Çevrede bulunan insanların hiçbirinin samimi olmadığını hisseden Başak burçları bu hislerinde çok da yanılıyor sayılmazlar. Etraftaki pek çok insan geçici süreliğine birbirlerine iyi davranıyor. Oysa durumlar çok farklı…

Oldukça yorucu geçecek bugün içinde yorulmaktan daha önemli tek şey mutlu olmak olacak. Ne kadar bitkin olunursa olunsun mutluluk bu yorgunluğun görmezden gelinmesini sağlayacak.

Akrep Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (23 Ekim - 22 Kasım)

Son zamanlarda hayatınız biraz monoton devam ediyor. Arada bir değişiklik yapmak hem size hem de etrafınızdakilere iyi gelecektir. Yeni insanlarla tanışmayı deneyebilirsiniz.

Yay Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (23 Kasım - 21 Aralık)

Hafta sonu sizin için diğerlerine göre biraz daha yoğun geçebilir. Belki de şehir dışından sevdikleriniz sizi ziyarete gelir. Onları bulunduğunuz yeri gezdirmek isteyebilirsiniz. Sizin için de güzel bir değişiklik olacaktır.

Oğlak Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (22 Aralık - 20 Ocak)

Aşk hayatında yaşanan gelişmeler iş hayatına yansıdığında bu genellikle patronlar tarafından olumlu karşılanmıyor. Her ne kadar sizin için önemli şeyler olsalar bile, patronlarınız için herhangi bir önem ifade etmiyorlar. Biraz daha dikkatli olmalısınız.

Kova Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (21 Ocak - 18 Mart)

Son zamanlarda fiziki olarak ne kadar yoruluyorsanız, mental olarak o kadar rahatlıyorsunuz. Kafanızı kurcalayıp duran meselelerin tek tek çözülüyor olması sizi ruhani olarak son derece ferahlatıyor.

Balık Burcu 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları (19 Şubat - 20 Mart)

Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki ilişkiniz zaman zaman sınanabilir. Kimi zaman sizden dolayı kimi zaman ise karşınızdaki insandan dolayı ilişki kimi zaman zor dönemlerden geçebilir. Siz çerçevenin geneline odaklanmalı ve üzerinize düşeni yapmaya devam etmelisiniz.