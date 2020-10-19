İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...

Günlük burç yorumları 20 Ekim 2020 Salı 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Günlük burç yorumları 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 19.10.2020 tarihli haberimizi okuyun.

19 Ekim 2020 Pazartesi 01:47
Günlük burç yorumları 20 Ekim 2020 Salı 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?
Takip Et:

Haftalık planlarınızı yapmadan önce burcunuz o hafta ne diyor kulak vermekte fayda var.

Koç burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu

Sevgili koçlar bugün sizin gününüz değil. Kendinizi ve ruhunuzu tam olarak veremeyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı kararlar vermekte zorlanacağınız şu günlerde yaşanan bazı problem sayesinde işinizden soğuyabilir veya adaptasyon sorunları yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızda da gelişmeler yaşanabilir ancak yaşanacakların iyi mi kötü mü olacağını siz belirleyeceksiniz. Tavırlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Göz sağlığınıza dikkat.

Boğa burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu

Bugünler de ki değişiklikleriniz partnerinizin dikkatini çekiyor ve sizden bir açıklama bekliyor. Hatta sizde ciddi bir açıklama yapmak zorundasınız yoksa aşk hayatınız riske girebilir. Planlarınızın gerçekleşmesi için maddi desteğe ihtiyacınız var. Çalıştığınız yerde ki yardımlaştığınız iş arkadaşınızla ilerleyen zamanlarda ortaklığa girebilirsiniz. Yakınlarınıza karşı daha sakin ve kırıcı olmamaya özen göstermeniz gerekmekte.

İkizler burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu

Bugünlerde özel hayatınızda ki sorunlar iş hayatınızı da etkileyebilir. Partneriniz belki de ilk defa isteklerinize kayıtsız kalıyor. Siz onunla zaman geçirmek isteseniz de onun sizi reddetmesi sizi çok üzüyor. Yaşanan bu olaylardan dolayı agresif ve öfkeli bir kişiliğe geçiş yapıyorsunuz. Duygusal olarak daha sakin kalmaya çalışmaya ve ani çıkışlar yapmaktan kaçınmanız gerekiyor.

Yengeç burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu

İşinizle ilgili tedirginlikleriniz artıyor. Teknik açıdan gelişmelerde yaşanan işyeri sıkıntıları sizi başka alanlara itebilir. Maddi açıdan zor dönemlere girmemek için daha fazla çabalamanız gerekmektedir. Aşk hayatınızda daha açık olursanız mutluluk sizi bulacak. Kendi mesleğinizle ilgili danıştığınız arkadaşlarınızdan kısa sürede olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Sabırlı olmanız gerekiyor.

Aslan burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu

Bugünlerde aşk hayatınızda enerjiniz çekiliyor. Bunun sebebi olarak dışarıyı suçlasanız da asıl sorunun kimde olduğunu sizde çok iyi biliyorsunuz. Açıkça söylemek gerekirse bazı konuları aşk hayatınıza dahil ettikçe enerji kaybetmeye devam edeceksiniz. Sadece enerji kaybetmekle kalmayıp yeni imkan ve fırsatları da kaçırabilirsiniz. İş ortamınızın şartları, muhtemel kazançları görebilmenize elverişli değil.

Başak burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu


İş hayatınızda ki gelişmeler sizi yeni kararlar almaya itecek. Bu süreçte sakin düşünmeli ve ani kararlardan uzak durmalısınız. Partnerinize uzak ve küs gibi davranıyorsunuz ancak bu durumu çokta uzatmamanız gerekiyor aksi takdirde yanlış algılanabilirsiniz. Artı bu davranışlarınız iş hayatınızda ki doğru kararları da etkiliyor. Zihin dağınıklığından kurtulmanız şart.

Terazi burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu

Haftanın ilk gününden itibaren sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. İşinizle ilgili iyi çelişkili gördüğünüz birkaç durum devam edecek. Aşk hayatınızda yeni ve güzel zamanlar yakında ancak daha arkadaşlık sırasında işin emrivaki gibi olması sizi tedirgin ediyor. Emrivakiyi hiç sevmeyen siz bir kez olsun kendinizi partnerinize bırakırsanız aşk kapınızdan içeri sürprizlerle girecektir.

Akrep burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu

Bugünlerde yaşadığınız ruhsal sorunlar aşk hayatınızı olumsuz yönde etkiliyor. Daha önceden yaptığınız planlara sadık kalacaksınız ve bildiğiniz ve uyguladığınız yöntemlerden vazgeçmeyecek hayallerinizin üzerine gideceksiniz. Sezgilerinize fazla güvenememekte fayda var.

Yay burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu

Enerjisi yüksek olan şu günde iş hayatınız çok güzel geçecek. Yapmanız gereken işleri vaktinde halledip kendinize vakit ayırabileceksiniz. Ailenizin de onaylaması ile aşk hayatınızda çok ciddi yollara girebilirsiniz. Son zamanlarda aldığınız kilolar başınıza dert olmadan onlardan kurtulmak en doğru seçim olacaktır.

Oğlak burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu

Özel hayatınız son zamanlarda sizi çıkmaza sokuyor. Bu durumla ilgili olarak partnerinizle ciddi bir konuşma yapmanız gerekmektedir. Yoksa ilerleyen zamanlarda daha sıkıntılı süreçlere girebilirsiniz. Yalnız başınıza yürüteceğiniz işler bugünlerde daha verimli olacak. Yolculuk yapma konusu zaman zaman aklınızda ancak parasal anlamda iyileşmeden yolculuk yapmamanızda fayda var.

Kova burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu

Bugün güne enerjik başlamanız gerekiyor. Güne pozitif başlarsanız önünüzde ki pek çok mutluluğu görebilirsiniz. Aşk hayatınızda eskiden güzel gelmeyen şeyler sizi çokça mutlu etmeye başladı. Kendinizi çok yönlü geliştirmeniz partnerinizle aranızı daha iyi etkiliyor. Enerjinizi yüksek tutmanız gerekiyor.

Balık burcu 20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumu

Parasal konularda daha tutumlu olmanız gerekiyor. Yoksa bu dönemlerde maddi açıdan çok sıkıntı yaşayacaksınız. İşinize yağacağınız yatırımlar sizi geliştirecek. İşinize yatırım yapmanızda fayda var. Özel hayatınızda da artık rutine dur demelisiniz. Rutinlerden sıkıldığınızı biraz belli etmeniz durumunda partneriniz size uyacak. Kısa bir sonbahar tatili aşk hayatınıza iyi gelebilir.



Son Güncelleme: 19.10.2020 01:47
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da feci olay! Kayalıklardan düşen avcı feci şekilde can verdi!
Malatya'da feci olay! Kayalıklardan düşen avcı feci şekilde can verdi!
Komşular duvar yüzünden çatıştı! Ölü ve yaralılar var
Komşular duvar yüzünden çatıştı! Ölü ve yaralılar var
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu
Başkent'te şiddetli fırtına binaların çatısını uçurdu
Konya'da acı olay! Yaralı kurtulduğu kazada eşi ve oğlunu kaybetti
Konya'da acı olay! Yaralı kurtulduğu kazada eşi ve oğlunu kaybetti
Tarlada akıl almaz ölüm. Herkes kalp krizi zannetti ama ölüm sebebi elektrik akımı çıktı
Tarlada akıl almaz ölüm. Herkes kalp krizi zannetti ama ölüm sebebi elektrik akımı çıktı

Popüler Haberler

Maria ile Mustafa dizisi Mustafa öldü mü? Hilmi Cem İntepe diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara dizisi devam edecek mi?
Hangi bankalar tapu senedi ile kredi vermektedir?
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2020 Düşük yağ programının özellikleri
EBA canlı ders yoklama alınıyor mu? Devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
Günlük burç yorumları 20 Ekim 2020 Salı 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?
2020 Çiğ süt fiyatları belli oldu! İllere göre süt fiyatları
Şahmeran dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Şahmeran dizi çekimleri başladı
Show Tv Asumanla Sevgili Dünürüm neden yok, neden yayınlanmadı? Asumanla Sevgili dünürüm yayından mı kaldırıld, bitti mi?
Star TV Sol Yanım oyuncu kadrosu
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
MHRS Hastane randevusu nasıl alınır? 2020 MHRS Giriş ve randevu işlemleri
E-Pasaport nedir? Nasıl alınır? E-pasaport randevu alma işlemleri
İstanbul İndirim çadırı nerede? Yol tarifi ve adres bilgisi!
Fox TV Ferhat ile Şirin dizisi çekimleri başladı!
Damat Bayıldı programının formatı ve kuralları ne?
65 yaş üstü vatandaşlara konut kredisi veren bankalar
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil doğum tarihi
İnstagram reels nasıl çekilir? İnstagram reels kullanımı
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2020
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 19 Ekim 2020 Pazartesi
ATV yeni dizisi Beni Bırakma dizi oyuncuları ve dizi konusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.