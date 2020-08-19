Günlük burç yorumları 20 Ağustos 2020 Perşembe - Astrolojik falınız ve burç yorumunuza göre günlük yaşantınız

Burçlar hayatımıza şekil verirken bize yardımcı olan en önemli unsurların başında gelmektedir. Karakterimizin özelliklerini bariz bir şekilde yansıtan burcumuz aynı zamanda günlük yaşantımıza dair ipuçları da sunmaktadır. Burçlar dünya üzerinde milyarlarca insan tarafından takip edilmektedir. Son dönemlerde ülkemizde de oldukça yoğun bir ilgi gören burçlar sayesinde gelecekle ilgili alacağımız kararları daha sağlam adımlarla alabiliriz. 20 Ağustos 2020 Perşembe burcunuzun para, sağlık, aşk ve iş konusunda yorumlarını okuyabilirsiniz. İşte 20 Ağustos 2020 Perşembe Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları.

Koç Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

Bugün düne göre daha iyi bir güne başlayabilirsiniz. Özenli ve dikkatli tavırlarınızla oluşabilecek kırgınlıkların önünü alabileceğiniz gibi yeni başlangıçlar için de olumlu bir hava yaratabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olun. Akşam saatlerinde katılacağınız bir davet günün tüm olumsuzluğunu silip süpürebilir.

Boğa Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

Bugün özellikle çevrenizde yaşananlara karşı büyük bir duyarlılık gösterir ve sonrasında ruhsal anlamda yorgun düşebilirsiniz. Yakın çevrenizde hızla gelişen olaylara adapte olmakta zorlanabilirsiniz. Parasal konularda biriken sorunlar sizin ilginizi bekliyor. Ertelenmesi size büyük zarar verebilir.

İkizler Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

Bugünlerde güçlü, kararlı ve istikrarlı bir dönemin içindesiniz. Ruhsal gücünüz o kadar kuvvetli ki kimse size zarar veremeyeceği gibi bir duyguya sahipsiniz. İşler yolunda gidelir ama unutmayın kibir en büyük düşmanınız. Bu müthiş enerjinizi yeni işlerde ve özel hayatınızın düzene girmesinde kullanabilirsiniz. Harcamalarınızdaki beklenmedik artış kısa süre sonra sorun oluşturabilir.

Yengeç Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

Bugün güne kötü başladınız. Enerjiniz oldukça düşün ve tüm alınganlığınız üzerinizde. Özellikle sabah saatlerinde herhangi bir konuda karar almaktan uzak durun. Ruh halinizin dışa yansıması yapacağınız işlerde de olumsuz bir sonuç doğurabilir. Özel yaşamınızda ise işler daha iyi. Aşk adım adım size doğru yaklaşıyor.

Aslan Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

İş hayatınızdaki olumlu hava sürüyor. İletişim konusundaki başarınız size yeni iş alanları açabilir. Yeni teklifler alabileceğiniz gibi işinizde de yeni alanlara geçebilirsiniz. Özel hayatınızda kıskançlık konusunda sorunlar halen sürüyor. Bu konuyu partnerinizle uzun uzun konuşmalısınız. Göz sağlığınızıa dikkat.

Başak Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

Terazi Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

Bir süredir aile içi yaşanan huzursuzluklar iş hayatınızı da etkileyebilir. Zamanı daha verimli kullanmalı ve işinizdeki aksamaların önüne hızla geçmelisiniz. Alacağınız bir haber size yeni kapılar açabilir. Kısa süreli yolculuklara hazırlıklı olun. Sağlığınızla ilgili kaygılanmanıza gerek yok, her şey yolunda.

Son zamanlarda önünüze çıkan fırsatları doğru değerlendirme konusunda bir hayli zayıf kalabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili kararları ertelemeden almak sizin için oldukça önemli. Bu konuda yakın çevrenizden destek alabilirsiniz. Bu arada partnerinizle kısa bir tatil her ikinize de iyi gelecektir.

Akrep Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

Bugün iş hayatınıza dair aldığınız bir teklifle ilgili yeni görüşmeler yapabilirsiniz. İsteklerinizde net olmalı ve uzlaşmaz tavırlardan uzak durmalısınız. Ailenizle ilgili maddi bir konuda sizin yardımınıza ihtiyaç duyulabilir. Çözümcül yapınızla sizden beklenen ilgiliyi reddetmemelisiniz. Kırgınlıkların son bulması için de önemli bir şans olabilir bu.

Yay Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

Bugünlerde şans sizinle birlikte hareket ediyor. Üst üste alacağınız tekliflerle keyifli bir gün sizi bekliyor. Bir yandan keyfini çıkarırken diğer yandan etraflıca düşünmeyi ihmal etmeyin. Bir süredir beklediğiniz haber manevi açıdan sizi bir hayli rahatlatacak. Çevrenize daha bir güvenle bakmaya başlayabilirsiniz.

Oğlak Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

Özel hayatınızdaki hareketli günlerin ağır ağır da olsa geride kalmasıyla birlikte özgüveniniz de yerine gelmeye başlıyor. İşinizde daha rahat çalışmaya başlamanız arkadaşlarınızın da gözünden kaçmayacaktır. Size destek olmak isteyenleri reddetmek doğru bir davranış olmayabilir. Size karşı olumsuz düşünceler beslenmesi sizi de üzecektir.

Kova Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

Bugün işinizdeki başarılarınızla ilgili hem takdir edilecek hem de ödüllendirilecekdiniz. Size duyulan güveni boşa çıkarmamak için daha dikkatli olmalısınız. Uzun süreli uykusuzluklar sağlığınızı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Düzenli ve sağlıklı bir yaşam için partnerinizin sözlerine kulak vermelisiniz.

Balık Burcu 20 Ağustos 2020 Perşembe

Bir süredir işinizle ilgili devam eden sorunlar açısından bugün önemli bir gün. Alacağınız kararlar bundan sonraki gelişmeleri belirler nitelikte olacaktır. Bugünlerde geçmişle kuracağınız bağ size iyi gelecektir. Yeniz ziyaretler ve sohbetlerle ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Özel hayatınızda partnerinizin desteği sizin büyük şansınız.