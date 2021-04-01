İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Günlük burç yorumları; 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları

Günlük burç yorumları binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Burç yorumu okuyuculara 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumlarını merak ediyor. Burç yorumları iş, aşk ve sağlık gibi konularda sizlere fikir verebilir.

01 Nisan 2021 Perşembe 18:29
Günlük burç yorumları; 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Takip Et:

Günlük burç yorumlarına bakarak gün içerisinde gerçekleşecek olaylara karşı ön görü sahibi olabilirsiniz. Günlük burç yorumları birçok kişi tarafından takip ediliyor. Burç yorumları iş, aşk ve sağlığınızla ilgili birçok konuda oluşabilecek durumlara karşı bilgi vermektedir.

2 Nisan Koç Burcu

Sevgili Koçlar, şu sıralar maddi konularla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Bu sorunlar bir süre daha devam edecek. Bu süreç sizi çok etkilese de, sakin ve dikkatli olmalısınız. Özel hayatınızda ise yeni gelişmelere yaşanabilir. Özellikle kendi başınıza kalıp sakinleşmek isteyebilirsiniz.

2 Nisan Boğa Burcu

Sevgili Boğalar bugün zihinsel olarak çok yorucu bir gün sizi bekliyor. Birçok konuda zihniniz adete dolup taşmış durumda. Ancak her şeyi en ince detayına kadar düşünmek size iyi geliyor. Yine de kendinizi biraz rahatlatmak adına dinlenmelisiniz.

2 Nisan İkizler Burcu

Sevgili İkizler son günler özel hayatınızda yaşanan sorunlara karşı artık daha soğukkanlı ve mantıksal bakıyorsunuz. Bu durum size de iyi geliyor. Unutmayın istekleriniz doğrultusunda plan yapın ve buna göre mantıksal adımlarla ilerleyin.

2 Nisan Yengeç Burcu

Sevgili Yengeçler, gün içerisinde bulunduğunuz ortamlara uyum sağlamakta zorlanacaksınız. Sakin olup, mantıklı davranın. Gün sonunda eve döndüğünüzde bugün bitmiş olacak ve kazanan siz olacaksınız. Bu sırada sağlığınızı ihmal etmemeye özen gösterin.

2 Nisan Aslan Burcu

Sevgili Aslanlar, son günlerde çok aktif bir süreçtesiniz. Her ne kadar bu süreç sizi yorsa da, çalışmak ve aktif olma durumu size iyi geliyor. Özel hayatınızda da yeni gelişmelere karşı hazırlıklı olun. Yoğun tempoda olsanız da, özel hayatınızdaki yeniliklere de vakit ayırın derim.

2 Nisan Başak Burcu

Sevgili Başaklar, bugün uzun süredir yaptınız planların gerçekleşmeye başladığı bir gün olacak. Planlarınızın hayata geçtiğini görmek size moral ve motivasyon verecektir. Ancak gelişmelere karşı sakin ve mantıklı yaklaşmayı unutmayın.

2 Nisan Terazi Burcu

Sevgili Teraziler, bugün özel hayatınızda yeni insanlarla tanışabileceğiniz bir gün olarak öne çıkıyor. İŞ hayatınızda her şey yolunda giderken, özel hayatınızda da güzel gelişmelere sizi bekliyor.

2 Nisan Akrep Burcu

Sevgili Akrepler, finansal konularda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu sorunlar uzun vadeli olmayacak. Ailenizden alacağınız destekle sorunu çözecek ve günün kalanını mutlu şekilde geçireceksiniz.

2 Nisan Yay Burcu

Sevgili Yaylar, özel hayatınızda özellikle ikili ilişkilerinizde bazı sorunlar ortaya çıkacak. Sorunların nedeni sizde olsanız, karşı tarafta olsa çözüm sizin elinizde olacak. Mantıklı ve duyarlı bir şekilde konulara yaklaşarak sorunu kolayca çözebilirsiniz.

2 Nisan Oğlak Burcu

Sevgili Oğlaklar, bugün yerine getirmeniz gereken sorumlulukların içerisinde boğulacaksınız. Ancak pratik zekanız ve çalışkan yapınız sayesinde işleri kolayca bitirecek ve akşam tüm işleri bitirmenin verdiği huzurla rahatlayacaksınız. Maddi konularda da uzun süredir beklediğiniz haber gelebilir.

2 Nisan Kova Burcu

Sevgili Kovalar, bugün yaratıcılığınızı sonuna kadar kullanacağınız bir gün sizleri bekliyor. Özellikle iş yerinizde çıkacak sorunları yaratıcı fikirlerle çözecek ve çözümleriniz üstleriniz tarafından övgü alacak. Özel hayatınızda da özellikle aileniz ile yaşanılan sorunlar çok yakında zamanda son bulabilir.

2 Nisan Balık Burcu

Sevgili Balıklar, bugün ailenizle bol bol vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizde sakin ve huzurlu bir gün geçirmenin yanı sıra evde biriken işleri de tamamlayabilirsiniz. Akşamüzeri ise ufak bir gerginlik olsa da, çok sert bir tartışma olmayacak. Son olarak olayları biraz akışına bırakıp hayatın sizi yönlendirmesine izin verin derim.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 18:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burç YorumlarıAstrolojiKoçBoğaBalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LC Waikiki 23 Nisan 2021 çocuk koleksiyonu
LC Waikiki 23 Nisan 2021 çocuk koleksiyonu
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
İstanbul Bir Sahne başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
İstanbul Bir Sahne başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?
Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?
A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları; 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Kalıcı dudak estetiği fiyatları ne kadardır? Dudak estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
A101 Kiwi buharlı kırışık giderici ürün yorumları ve incelemeleri
Emekliye 2021'de aile yardımı var mı? Emekli 2021 aile yardımı ne kadar ödenecek?
Star TV Akrep dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Bim Marketde satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri ve kullanıcı yorumları
Whatsapp gibi olan uygulamalar 2021
Bebeğin göz rengi ne zaman oluşur? Bebeğin göz rengini ne belirler?
Acemi Anneler 115. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve biyografisi
Rüyada boğulmak ne demektir? Boğulmak rüyasının tabiri ve anlamı
Sevgiliye 1 Nisan komik şakaları
TRT Spor canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Asgari Geçim İndirimi şartları nelerdir? 2021 AGİden kimler yararlanabilir?
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Seksenler dizisinin Sibel'i Cansın Özyosun'un hayat hikayesi!
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı ne? Zeynep Naz Eyüboğlu oynadığı diziler
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.