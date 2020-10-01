İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme yaptığı planı iddiası dehşete düşürdü
Son Dakika
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın...

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma - Yıldız falı burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma günü için okurlar araştırmalarını sürdürüyorlar. Yıldız falı burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor? İşte 2 Ekim 2020 Cuma tarihinin gündelik burç yorumları…

01 Ekim 2020 Perşembe 08:28
Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma - Yıldız falı burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Takip Et:

Günlük burç yorumları pek çok insan tarafından yakından takip edilmektedir. İnsanlar burçlarının yorumlarını okumaları sonrasında günleri hakkında ipuçları alırlar ve alacakları kararları da bu yorumlara göre şekillendirirler. Aşağıdaki kısımda Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının 2 Ekim 2020 Cuma tarihi için gündelik burç yorumları yer almaktadır.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Koç Burcu (23 Mart - 20 Nisan)

Şu sıralar hayatınızda yaşadığın sıkıntı zamanlar artık sona eriyor. İlerleyen günlerde keyfinizi daha da yerine getirecek gelişmeler yaşayacaksınız. Şimdilik sadece beklemede kalın.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Boğa Burcu (23 Nisan - 23 Mayıs)

İş hayatınızda yaşanan gelişmelere alışsanız iyi edersiniz. Çünkü sizin iş hayatınız diğerlerine göre her zaman daha hareketli ve yorucu olacak. Bu kariyerinizde başarıya ulaşmanızda da büyük rol oynayacak.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma İkizler Burcu (23 Mayıs - 23 Haziran)

İş hayatınızda bu günlerde çok iyi bir randıman aldınız ve bunun bu şekilde devam etmesi en büyük dileğiniz. Bir süre daha bu tempo ile çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak sonrasında yorgun düşüp hasta olmamaya dikkat etmelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Yengeç Burcu (23 Haziran - 23 Temmuz)

Özel hayatınızda yaşadığınız gelişmeler ister istemez iş hayatınızı da etkiliyor. Patronlarınız bu durumun gelip geçici olmasını umuyorlar. Siz de düzeninizi yakaladıktan sonra eskisi gibi işinize odaklanmayı denemelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

İş hayatınızda olmasını istediğini gelişmeler bugün içerisinde yaşanabilir. Kendinizi sakin tutmalı ve dışarıya karşı ne kadar mutlu olduğunuzu yansıtmamaya çalışın. Malum karizmayı çizdirmeye gerek yok.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Başak Burcu (24 Ağustos- 22 Eylül)


Önceden yaşamış olduğunuz ve etkilerini uzun süre üzerinizden atamadığınız kötü anıları bugün içerisinde anımsayabilirsiniz. Geçmişin geçmişte kaldığını biliyorsunuz. Bu yüzden oraya takılı kalmanın size hiçbir katkısı olmadığını da yeniden hatırlamalısınız.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)

Kendinize olan güveninizin tavan yaptığı bugünlerde bu özelliğinizi avantaja çevirmeyi deneyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmaktan kaçınmamalı ve çevrenizi genişletmelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Akrep Burcu (23 Ekim - 22 Kasım)             

Yaşadığınız üzücü olaylardan bir ders çıkartmayı denemelisiniz. Öyle ya da böyle siz bunları yaşadınız. Bunlara takılı kalmanın size herhangi bir yararı olmayacak ve bu yüzden yaşadıklarınızdan doğru sonuçları çıkartıp gelecekte hatırlamalısınız.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Yay Burcu (23 Kasım-22 Aralık)

Maddi konularda son derece iyi bir yolda gidiyorsunuz. Eliniz bu sıralar iyi para görüyor ancak bunun kötü günlerini de düşünmelisiniz. İlerleyen zamanlarda acil para ihtiyacınız olabilir. Bu yüzden birikim yapmayı düşünebilirsiniz.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Oğlak Burcu (23 Aralık - 20 Ocak)

Oldukça şanslı olduğunuz bugün içinde şans oyunlarından en azından bir tanesini oynamayı düşünebilirsiniz. Kim bilir, belki de talih kuşu sizin başınıza konar.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Kova Burcu (23 Ocak - 19 Şubat)

Duygularınızdan çok aklınız ile hareket etmenizin gerektiğini bugün içinde sinirlerinizi yerinden oynatacak bazı gelişmeler yaşanabilir. Bu yüzden sakin kalmayı denemelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Balık Burcu (20 Şubat - 20 Mart)

Duygusal konularda hassas olduğunuz bugün içinde siz bile kendinize inanamayabilirsiniz. Şaşırmanıza sebep olacak ani tepkilerinizi ne kadar kontrol etmek isteseniz de, bu sizin için hiç de kolay olmayacak.



Son Güncelleme: 01.10.2020 08:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da akıl almaz olay! İETT şoförü kadın yolcunun burnunu kırdı
İstanbul'da akıl almaz olay! İETT şoförü kadın yolcunun burnunu kırdı
Ceketleri ile kamuflaj yaparak salına salına hırsızlık yaptılar
Ceketleri ile kamuflaj yaparak salına salına hırsızlık yaptılar
Maske konusunda uyarı yapan 10 yaşındaki kız çocuğu darp edildi
Maske konusunda uyarı yapan 10 yaşındaki kız çocuğu darp edildi
Adana'da feci ölüm! Müşterisine siparişe gitti hayatını kaybetti
Adana'da feci ölüm! Müşterisine siparişe gitti hayatını kaybetti
Konya'da dev toz bulutu
Konya'da dev toz bulutu
Halaylı gelin alam merasimine ceza yağdı
Halaylı gelin alam merasimine ceza yağdı

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 2 Ekim 2020 Cuma - Yıldız falı burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Acil para ihtiyacı olanlar için nakit sıkıntısını giderecek yollar
Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
Bulgaristan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2020 Faturalı hat kredi nasıl alınır?
Arka Sokaklar dizisine katılan yeni isimler belli oldu
En Şık Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020
Tinder hesabı tamamen nasıl kapatılır? Adım adım kalıcı tinder hesabı kapatma resimli anlatım
Survivor 2020 Ne Zaman Başlayacak? Yarışmanın Yeni Sezonu Hangi Tarihte Başlayacak
Peaky Blinders 5. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Yeni sezon tarihi açıklandı
Oruç açarken hangi dua edilir? iftar vaktinde hangi dua edilir? iftar vakti duaları nelerdir?
Bim 20 Mart – 27 Mart 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Hangi kahve firmaları bayilik veriyor?
Şubeye gitmeye gerek kalmadan online olarak 25.000 TL destek kredisi imkanı!
Bim aktüel indirim kataloğu 1 Ekim 2020 Perşembe ürünleri
Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel,de soygun sona mı eriyor, dizi final mi yapacak?
30 Eylül 2020 Çarşamba Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 30 Eylül 2020 Çarşamba Koronavirüs sonuçları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.