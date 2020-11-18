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Günlük burç yorumları 19 Kasım 2020 Perşembe burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları

19 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumlarıyla haftalık planlarınızı yapabilirsiniz. Astrolojik falınıza göre hayatınızda nelerle karşılaşacağınızı merak ediyorsanız günlük burç yorumlarına bakabilirsiniz. İşte 19 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları…

18 Kasım 2020 Çarşamba 06:00
Günlük burç yorumları 19 Kasım 2020 Perşembe burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları
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Burç yorumları günümüzde insanları yakından ilgilendirmektedir. Haftalık planlarını yapacak olan kişiler burçlarının kendisi için neler söylediğine bakarak planlar yapmaktadır. Burç yorumlarını merak edenler için 19 Kasım 2020 Perşembe burç yorumları geldi. İşte 19 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları…

19 Kasım 2020 Perşembe Koç Burcu Yorumları

Özel yaşantınız bugünlerde fazlasıyla renkli geçiyor. Heyecanlı bir sevgiliniz var bu da sizi mutlu etmeye yetiyor. Bu durum sizi daha da enerjik yapıyor. İş hayatınızda bazı değişiklikler gündeme gelecek. Ancak siz değişikliklere ayak uydurmakta sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu aralar önemli insanlarla tanışacaksınız ve çevreniz daha da genişleyecek.

19 Kasım 2020 Perşembe Boğa Burcu Yorumları

Bugün iş hayatınızda yaşayacağınız bir tartışma sizi derinden etkileyebilir. Yaptığınız işe güveniyorsunuz, fakat bunu sakin bir dille aktarmalısınız. Aşk hayatınızda farklı duyguları bir arada yaşamaya alıştınız. Sevgilinizden hiç beklemediğiniz bir anda sizi mutlu edecek bir sürpriz gelebilir.

19 Kasım 2020 Perşembe İkizler Burcu Yorumları  

Kariyeriniz için elinizden geleni yapıyorsunuz. Fakat bazı konular sizin dışınızda gelişiyor ve maddi konularda anlaşma sağlamak istiyorsunuz. Bu aralar ekonomik konularda eliniz fazlasıyla açık, iyi niyetinizi kullanmak isteyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Akşam üzerine doğru ailenizle ilgili bir telefon gelebilir.

19 Kasım 2020 Perşembe Yengeç Burcu Yorumları

Bugün sizin için önemli bir karar günü olabilir. İşinizle ilgili sürekli ertelediğiniz bir konu için bugün karar vermek gerekebilir. Özel hayatınızda ise sevgilinizden emin olmak istiyorsunuz. Ancak dışa dönük tavırlarınız onu uzaklaştırıyor. Sevgiliniz sizden ilgi bekliyor.

19 Kasım 2020 Perşembe Aslan Burcu Yorumları

İşinizle ilgili durumların aksaması sizi fazlasıyla zora sokuyor. Bu durum sizi strese sokmaya yetiyor ve hatalarınız devam ediyor. Kendinizi toparlayın ve bir çalışma planı yapın. Bunu alışkanlık haline getirmeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda ise güçlü bir döneme giriyorsunuz ve bu da sizin duygularınızı karşı tarafa iletmenizi sağlayacak.

19 Kasım 2020 Perşembe Başak Burcu Yorumları


Bugün iş hayatınızda herkesin çok istediği fakat yöneticinizin size uygun bulduğu bir iş seyahati yapacaksınız. Bu iş seyahati sizin için bir şans doğurabilir. Aşk hayatınızda ise sevgilinizin sonu gelmeyen harcamaları sizi zora sokuyor. Görmezden gelmeyin ve bu sorunu çözmeye çalışın.

19 Kasım 2020 Perşembe Terazi Burcu Yorumları

Son zamanlarda işyerinizde geliştirdiğiniz bazı taktikler işe yaramıyor. Ancak canınızı sıkmayın ve pes etmeden çalışmaya devam edin. Arkadaşlık ortamlarında zarar görmek istemiyorsanız sınırlarını şimdiden çizin. Ekonomik konularda biraz daha dikkatli olun ve daha planlı davranmaya çalışın.

19 Kasım 2020 Perşembe Akrep Burcu Yorumları

Güne duygusal başlayıp ve hareketli bir şekilde bitirebilirsiniz. Aslında sizin doğanızda bu var. Renkli ve hareketli olmayı seviyorsunuz. Uzun süredir yapmanız gereken bazı işleri bugün halledeceksiniz. Kendinize zaman ayırmayı seviyorsunuz ve bu akşam sevdiğiniz insanlarla buluşabilirsiniz.

19 Kasım 2020 Perşembe Yay Burcu Yorumları

Bu aralar iş hayatınızda verimli olamıyorsunuz. Sık sık molalar yapacak ve bu molaları uzatacaksınız. Bu dönemde iki kere düşünün öyle konuşun. Bir anlık sinir sonrası için size zarar verebilir. Duygusal olarak yapmak istediğiniz çoğu şeyi yapamayacaksınız. Aşk hayatınızdaki karmaşık haller zamanınızı alabilir.

19 Kasım 2020 PerşembeOğlak Burcu Yorumları

Bugün iş hayatınızla ilgili önemli bir teklif gelebilir. Bu teklife hemen yanıt vermeden önce bu değişikliğin hayatınızın neredeyse tamamını etkileyeceğini unutmayın. Bu konu sevgilinizi de yakından ilgilendiriyor. Hafta sonu bu teklifi ona taşıyabilir ve birlikte karar almaya çalışabilirsiniz.

19 Kasım 2020 Perşembe Kova Burcu Yorumları

Özel hayatınızda çok fazla müdahale edildiğini düşünüyorsunuz. Fakat bu müdahalelerin çoğu sizin iyiliğiniz için yapılıyor. Önerileri dinleyip size yakın insanları kırmadan cevap verin. Son zamanlarda iş hayatınızdaki uygulamalarınız işe yaramıyor. Ancak pes etmeden devam etmeyi deneyin gerisi gelecektir.

19 Kasım 2020 Perşembe Balık Burcu Yorumları

Uzun süredir hasretini çektiğiniz sosyal ortamlara giriş yapabilirsiniz. Son zamanlarda yaşadığınız stres ve yorgunluğu buralarda atabilirsiniz. Akşama doğru gelecek bir telefon duygularınızın tamamen değişmesine neden olabilir. Ekonomik olarak kaygılanmanızı gerektirecek bir durum şu an için yok.



Son Güncelleme: 18.11.2020 06:00
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