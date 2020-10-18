İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...

Günlük burç yorumları 19 Ekim 2020 Pazartesi Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Günlük burç yorumları Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 18.10.2020 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

18 Ekim 2020 Pazar 18:15
Günlük burç yorumları 19 Ekim 2020 Pazartesi Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Takip Et:

Haftalık planlarınızı yapmadan önce burcunuz o hafta ne diyor kulak vermekte fayda var.

Koç burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Sevgili koçlar bugün sizin gününüz değil. Kendinizi ve ruhunuzu tam olarak veremeyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı kararlar vermekte zorlanacağınız şu günlerde yaşanan bazı problem sayesinde işinizden soğuyabilir veya adaptasyon sorunları yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızda da gelişmeler yaşanabilir ancak yaşanacakların iyi mi kötü mü olacağını siz belirleyeceksiniz. Tavırlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Göz sağlığınıza dikkat.

Boğa burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Bugünler de ki değişiklikleriniz partnerinizin dikkatini çekiyor ve sizden bir açıklama bekliyor. Hatta sizde ciddi bir açıklama yapmak zorundasınız yoksa aşk hayatınız riske girebilir. Planlarınızın gerçekleşmesi için maddi desteğe ihtiyacınız var. Çalıştığınız yerde ki yardımlaştığınız iş arkadaşınızla ilerleyen zamanlarda ortaklığa girebilirsiniz. Yakınlarınıza karşı daha sakin ve kırıcı olmamaya özen göstermeniz gerekmekte.

İkizler burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Bugünlerde özel hayatınızda ki sorunlar iş hayatınızı da etkileyebilir. Partneriniz belki de ilk defa isteklerinize kayıtsız kalıyor. Siz onunla zaman geçirmek isteseniz de onun sizi reddetmesi sizi çok üzüyor. Yaşanan bu olaylardan dolayı agresif ve öfkeli bir kişiliğe geçiş yapıyorsunuz. Duygusal olarak daha sakin kalmaya çalışmaya ve ani çıkışlar yapmaktan kaçınmanız gerekiyor.

Yengeç burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

İşinizle ilgili tedirginlikleriniz artıyor. Teknik açıdan gelişmelerde yaşanan işyeri sıkıntıları sizi başka alanlara itebilir. Maddi açıdan zor dönemlere girmemek için daha fazla çabalamanız gerekmektedir. Aşk hayatınızda daha açık olursanız mutluluk sizi bulacak. Kendi mesleğinizle ilgili danıştığınız arkadaşlarınızdan kısa sürede olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Sabırlı olmanız gerekiyor.

Aslan burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Bugünlerde aşk hayatınızda enerjiniz çekiliyor. Bunun sebebi olarak dışarıyı suçlasanız da asıl sorunun kimde olduğunu sizde çok iyi biliyorsunuz. Açıkça söylemek gerekirse bazı konuları aşk hayatınıza dahil ettikçe enerji kaybetmeye devam edeceksiniz. Sadece enerji kaybetmekle kalmayıp yeni imkan ve fırsatları da kaçırabilirsiniz. İş ortamınızın şartları, muhtemel kazançları görebilmenize elverişli değil.

Başak burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu


İş hayatınızda ki gelişmeler sizi yeni kararlar almaya itecek. Bu süreçte sakin düşünmeli ve ani kararlardan uzak durmalısınız. Partnerinize uzak ve küs gibi davranıyorsunuz ancak bu durumu çokta uzatmamanız gerekiyor aksi takdirde yanlış algılanabilirsiniz. Artı bu davranışlarınız iş hayatınızda ki doğru kararları da etkiliyor. Zihin dağınıklığından kurtulmanız şart.

Terazi burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Haftanın ilk gününden itibaren sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. İşinizle ilgili iyi çelişkili gördüğünüz birkaç durum devam edecek. Aşk hayatınızda yeni ve güzel zamanlar yakında ancak daha arkadaşlık sırasında işin emrivaki gibi olması sizi tedirgin ediyor. Emrivakiyi hiç sevmeyen siz bir kez olsun kendinizi partnerinize bırakırsanız aşk kapınızdan içeri sürprizlerle girecektir.

Akrep burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Bugünlerde yaşadığınız ruhsal sorunlar aşk hayatınızı olumsuz yönde etkiliyor. Daha önceden yaptığınız planlara sadık kalacaksınız ve bildiğiniz ve uyguladığınız yöntemlerden vazgeçmeyecek hayallerinizin üzerine gideceksiniz. Sezgilerinize fazla güvenememekte fayda var.

Yay burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Enerjisi yüksek olan şu günde iş hayatınız çok güzel geçecek. Yapmanız gereken işleri vaktinde halledip kendinize vakit ayırabileceksiniz. Ailenizin de onaylaması ile aşk hayatınızda çok ciddi yollara girebilirsiniz. Son zamanlarda aldığınız kilolar başınıza dert olmadan onlardan kurtulmak en doğru seçim olacaktır.

Oğlak burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Özel hayatınız son zamanlarda sizi çıkmaza sokuyor. Bu durumla ilgili olarak partnerinizle ciddi bir konuşma yapmanız gerekmektedir. Yoksa ilerleyen zamanlarda daha sıkıntılı süreçlere girebilirsiniz. Yalnız başınıza yürüteceğiniz işler bugünlerde daha verimli olacak. Yolculuk yapma konusu zaman zaman aklınızda ancak parasal anlamda iyileşmeden yolculuk yapmamanızda fayda var.

Kova burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Bugün güne enerjik başlamanız gerekiyor. Güne pozitif başlarsanız önünüzde ki pek çok mutluluğu görebilirsiniz. Aşk hayatınızda eskiden güzel gelmeyen şeyler sizi çokça mutlu etmeye başladı. Kendinizi çok yönlü geliştirmeniz partnerinizle aranızı daha iyi etkiliyor. Enerjinizi yüksek tutmanız gerekiyor.

Balık burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Parasal konularda daha tutumlu olmanız gerekiyor. Yoksa bu dönemlerde maddi açıdan çok sıkıntı yaşayacaksınız. İşinize yağacağınız yatırımlar sizi geliştirecek. İşinize yatırım yapmanızda fayda var. Özel hayatınızda da artık rutine dur demelisiniz. Rutinlerden sıkıldığınızı biraz belli etmeniz durumunda partneriniz size uyacak. Kısa bir sonbahar tatili aşk hayatınıza iyi gelebilir.



Son Güncelleme: 18.10.2020 18:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da komşu dehşeti! Komşunun kafasına baltayla vurdu
İstanbul'da komşu dehşeti! Komşunun kafasına baltayla vurdu
Uçakta unutulan eşyalar için gittiler! Sosyal mesafe hiçe sayıldı kuyruğun sonu görünmedi
Uçakta unutulan eşyalar için gittiler! Sosyal mesafe hiçe sayıldı kuyruğun sonu görünmedi
Hatay'daki yangın bölgesi yakınında 'Ne varsa yansın' yazısı büyük tepki çekti
Hatay'daki yangın bölgesi yakınında 'Ne varsa yansın' yazısı büyük tepki çekti
Bilecik'te çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Bilecik'te çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürdü!
Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürdü!
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 19 Ekim 2020 Pazartesi Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
QNB Finansbank esnaf kredileri
Emanet dizisi izlendi mi? Emanet beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Star Tv dizisi Menajerimi Ara yeni yayın günü ne zaman, neden gün değiştirdi? Menajerimi Ara final mi yapacak?
Gönül Dağı dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine mi katılıyor? Polat Alemdar EDHO’ya ne zaman hangi rolde girecek?
PTT Bünyesinde Çalışabilmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir? Alımlar Ne Zaman Başlayacak?
Kefilsiz ve kolay kredi veren bankalar
Anayasa Mahkemesi Başkanı ne iş yapar, yetkileri nelerdir? 2020-2021 Anayasa Mahkemesi Başkanı yetki, görev tanımı ve maaş bilgileri
Kimse Bilmez Dizisi Amca Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Mehmet Ali Kaptanlar Hakkında Bilgiler
2020 yılı PÖH alımı olacak mı?
Günlük burç yorumları 23 Aralık 2019 Pazartesi - Yeni haftada bugün burçları neler bekliyor?
Araç yetki belgesi nedir, nasıl alınır?
Altı banka anlaşmalı olduğu konut projeleri için yüzde 0.79 faizle konut kredisi kullandırıyor
Rebiülevvel ayı ne zamandır, ne zaman başlar? Hicri takvime göre Rebiülevvel ayı tarihi ve Rebiülevvel ayının önemi
Maraşlı dizisi konusu ne, dizi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisinden ilk görüntüler heyecanlandırdı!
Samsung Galaxy S21 ne zaman tanıtımı yapılacak? Samsung Galaxy S21 teknik özellikleri hakkında sızan bilgiler
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
100.000 tl peşin para ile hangi araba alınır? 2020
2020 Hangi bankalar gelir belgesiz araç kredisi vermektedir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.