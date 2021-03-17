Günlük burç yorumları; 18 Mart 2021 Perşembe burç yorumları

Günlük burç yorumlarına bakarak gün içerisinde gerçekleşebilecek gelişmelere dair fikir edinebilirsiniz. Günlük burç yorumlar aşk, iş ve maddi konularda birçok ön görüde bulunuyor.

18 Mart Koç burcu

Sevgili Koçlar bugün sizin için önemli bir gün. Özellikle aile ilişkilerinizi güçlendirmek adına bir araya gelebilir uzun süredir bekletilen konuları konuşabilirsiniz. Bu konuların halledilmesi sizi çok rahatlatacak ve önünüze daha rahat bakmanıza neden olacaktır. Son günlerde yoğun bir tempodasınız, sağlığınıza dikkat etmenizde de fayda var.

18 Mart Boğa burcu

Sevgili Boğalar uzun süredir yaptığınız ve uygulamaya koyduğunuz planlarda bazı değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler canınızı sıksa da, kısa süre içinde işlerinizi halledip planlarınız doğrultusunda yeniden işe koyulmalısınız. Maddi konularda ise biraz sıkışabilirsiniz, harcamalarınıza dikkat edin.

18 Mart İkizler burcu

Sevgili İkizler son günlerde duygusal olarak zorlanıyorsunuz. Kendinizi ruhsal olarak bir boşlukta hissedebilirsiniz ancak özgüveninizi toplamanız ve yola devam etmeniz iyi olacaktır. Kişisel hedefleriz doğrultusunda planlar yapıp kendinize odaklanmalısınız. Yeni deneyimler ve yeni heyecanlar sizi bekliyor.

18 Mart Yengeç burcu

Sevgili Yengeçler, bugün uzun süredir var olan belirsizlikleri çözmeniz gereken bir gün. Günün ilk saatlerinde yorucu ve yoğun anlar yaşanabilir. Ancak işleri yoluna koyup, öğleden sonra daha sakin bir ortam oluşacaktır. Bugünlerde çok fazla plan yapmadan, günlük işlerinize odaklanmanızda fayda var.

18 Mart Aslan burcu

Sevgili Aslanlar, iş yerinde bazı sorunlara karşı pratik zekanızı kullanmanız gerekebilir. Sorunları çözme yeteneğiniz sayesinde işleri yoluna koyup takdir görebilirsiniz. Maddi konularda ise yaşanan zor günler orta vadede son bulacak. Bu nedenle kendinizi sıkmayın ve günün tadını çıkarın derim

18 Mart Başak burcu

18 Mart Terazi burcu

Sevgili Başaklar bugün adeta yepyeni bir hayata uyandınız. Uzun süredir yaptığınız planlar bugün bir şekilde gerçekleşmeye başlayacak. Yaptığınız planların sonunda gerçekleşmesi sizi de çok mutlu edecek. Özel hayatınızda da yeni gelişmeler, yeni kişiler olabilir. Bu duruma karşı hazırlıklı olun ancak anın tadını da çıkarmayı ihmal etmeyin.

Sevgili Teraziler, çok fazla sorunla mücadele edeceğiniz bir gündesiniz. Ancak bu sorunları mantıklı bir şekilde çözüp, rahatlayacaksınız. Olayları akışına bırakıp, yaptığınız işe odaklandığınızda sorunları rahatça çözebileceğinizi unutmayın. İş hayatında yeni gelişmelerde yaşanabilir. Bu gelişmeleri iyi değerlendirin derim.

18 Mart Akrep burcu

Sevgili Akrepler, bugün sakin ve rahat bir gün geçireceksiniz. Son birkaç gündür yoğun şekilde çalıştınız ve artık dinlenmeyi hak ettiniz. Kendinize vakit ayıracağınız bu günde sevdiklerinizle vakit geçirin. Özel hayatınızda partnerinizle de uzun süredir planladığınız özel bir akşam geçirmek size de iyi gelecektir.

18 Mart Yay burcu

Sevgili Yaylar, bugün sabırlı olmanız gereken bir gün. İş yerinde birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlar sizi gerse de, arkadaşlarınızdan alacağınız yardımla işleri yoluna koyacaksınız. Bu süreçte sabırlı ve sakin kalmanız çok önemli. Bir süredir devam eden sağlık sorunlarınızla ilgili ise daha fazla ertelemeyin.

18 Mart Oğlak burcu

Sevgili Oğlaklar, uzun süredir beklediğiniz bir gelişme bugün yaşanabilir. Bu gelişmeye karşı hazırlıklısınız çıkın ve herkese kim olduğunuz gösterin. Karşınıza çıkacak yeni fırsatlara karşı açık olun ve kendinize güvenin. Yaşanacak gelişmeler yakın çevrenizce de desteklenecek ve çok kısa bir süre içerisinde güzel gelişmeler yaşanacak.

18 Mart Kova burcu

Sevgili Kovalar, bugün yaptığınız plan doğrultusunda etrafınızdaki kişilerle bir iş birliğine girebilişiniz. Bu iş birliğinde ortaklık kuracağınız kişileri doğru seçmelisiniz. Orta ve uzun vadede en verimli şekilde olabilecek kişilerle yola devam edilmeli. Takım çalışmasına verdiğiniz önem seçeceğiniz kişilerde de bir etken olacaktır.

18 Mart Balık burcu

Sevgili Balıklar, son günlerde kendinizi sıkılmış ve bitkin hissediyorsunuz. Artık işe koyulma vakti geldi. Hayalini kurduğunuz şeylerin gerçekleşmeye başlaması sizi moral olarak yükseltecek. Hayal gücünüz size yeni kapılar açsa da, planlı bir şekilde olaylara el atmalısınız. Arkanıza yaslanın güzel gelişmelerin tadını çıkarın.