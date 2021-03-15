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Günlük burç yorumları 16 Mart Salı 2021 Nuray Sayarı astrolojik yıldız falı burç yorumları

Astrolojiye merak salanların her gün düzenli olarak internetten aratmış olduğu günlük burç yorumlarıdır. 16 Mart günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor? Burçları esrarengiz yorumlarını sizler için sitemize getiyoruz. Yazarlarımız, burç yorumlarını sizin için yazıyor. Günlük burç yorumları nedir? Haberimize bakalım

15 Mart 2021 Pazartesi 18:08
Günlük burç yorumları 16 Mart Salı 2021 Nuray Sayarı astrolojik yıldız falı burç yorumları
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Astroloji meraklılarının vazgeçilmezi günlük burç yorumları da bugün yine sizlerle vermeye devam ediyoruz. En özgün ve en doğru burç yorumları sizlerle birlikte. 

Koç, Balık, Yengeç, Yay, Aslan, Kova, Terazi, Akrep, Oğlak, İkizler, Başak ve Boğa günlük burç yorumları haberimizde yer alıyor.

Kariyer, Sağlık, İş, Eğitim, Seyahat, Aşk gibi merak edilen belli başlı konularda burç durumlarımıza göre neler değişecek ve gelişecek.

KOÇ:

Her zaman olduğu gibi bugünde giydiklerinize ve tarzınıza yüklendiğiniz bir gün sizi bekliyor. Ufak ayrıntıları kafanızda büyüttüğünüz için sizi anlamayan insanlarla karşılaşabilirsiniz, üzülmeyin. İçinizi dinleyerek feraha ulaşabilirsiniz, söylentileri umursamadan yaşamaya devam edin.

BOĞA:

Herkesten ve her şeyden değişik bir ışık saçtığınız belli oluyor. İçinize kapanık bir inci gibi oluşunuz yakın çevreniz tarafından oldukça deşilecek bir konu gibi gözükebilir. Siz kendinize ait küçük sırları hiçbir zaman vermezsiniz. Zaman geçirmeyi sevdiğiniz anlara yoğunlaşın.

İKİZLER:

Duygusal yönünüz ağır basmak ile birlikte olaylara gerçekçi bakmanızı tavsiye ederiz. Hayal dünyası hiçbir işe yaramayarak sizi üzebilir. Her şeye göre çok kenarda hareket ediyorsunuz, dikkat ederek adım atın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilme potansiyeline sahipsin ama yavaşla ve dingin hareket et. Başaracaksın.

YENGEÇ:

Duygusallığınız tavan yapmış boyutta. Belki dokunsam ağlarsın lafı sizin için geçeli. Plüton'un karşıt burcundada gitmesi seni buna sevk ediyor. İç dünyanda boğuşmaya devam ediyorsun, aşka bakış açın herkesten her şeyden çok farklı olarak değişik anlamlar yüklüyorsun. 

ASLAN:

Her zaman olduğu gibi zekandan ödün vermiyorsun. Düşüncelerin ve mantıki bakış açınla gerçekleri süzgeçten süzme başarında kimsenin üzerine yok. Attığın derin adımlar ve sabit fikirlerinle gerçeği olduğu gibi görmen seni yüzleştiriyor. Biraz acı da olsa gerçek bu. Üzülme, kendini avutmadan yaşıyorsun.

BAŞAK:

Maddi sorunlarla yüz yüzesin. Arkadaş çevrenle alakalı sorun yaşayabilirsin ama üzülme geçecek. Kafaya takman gereken daha önemli meseleler var, maddiyat gibi çözmen gereken sorunlar. Bir an önce el atmalısın.

TERAZİ:

İç sesin seni yanıltmıyor. Zaman kavramına ansal olarak yaklaştığın için sorun yaşamıyorsun. Biraz çekingen davranışların seni çevrene karşı uzaklaştırmasına izin vermeden ilerle. İşlerinden emin olarak hayata geçir ve eleştiriye açık ol. 

AKREP:

Duygusallık zirvede ilerlerken, sen her zaman şüpheci tavrınla hemhal oluyorsun. Tedirgin ve bir o kadar ne olacağı konusunda arkasını arıyorsun. Merakın seni kamçılıyor. Şüpheci tavrını azalt sana zararı olacak. Alınganlığın üstünde.

YAY:

Kafan çok karışmış. Birçok şey art arda geliyor ve durup sakinlemen lazım. Bilinçaltında olmayan şeyleri oluyormuş gibi kurgulama. Bırak akışında seyretsin. 

OĞLAK:

O kadar umrunda değil ki dünya boşvermişliğin dibine dek yaşıyorsun. Özel duyguların olurken, bugün biraz geride duruyorsun.

KOVA:

Başarıya teşvik edecek insanlarla adım atarsan başarıya tez ulaşırsın. Kariyer basamanlarında düşünmekten vazgeçerek, adım atmaya yoğunlaş. 

BALIK:

Hayallerin ve gerçekler olduğu gibi arasında iyi bağlantıyı yakaladın. Doğrularla ilerliyorsun. Ruhsal anlamda her zamankinden derin ve ışıl ışılsın.

Burç yorumlarını takip etmek için link: https://www.youtube.com/watch?v=EyVLhPZA3lU



Son Güncelleme: 15.03.2021 18:08
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