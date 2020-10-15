İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...
TSK, Serhat Patnos kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi
TSK, Serhat Patnos kod adlı...

Günlük Burç Yorumları 16 Ekim 2020 Cuma - Astrolojik yıldız falınız size bugün neler söylüyor?

16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları yayınlandı ve astrolojik yıldız falınız bugün neler söylüyor sorusunun yanıtı ortaya çıktı. İşte burçların 16 Ekim 2020 Cuma günlük aşk, sağlık, para ve iş yorumları hakkında değerlendirmeler.

15 Ekim 2020 Perşembe 10:00
Günlük Burç Yorumları 16 Ekim 2020 Cuma - Astrolojik yıldız falınız size bugün neler söylüyor?
Takip Et:

Haftalık planlar öncesinde falınızın burçlar hakkında ne söylediği merak ediliyor. Burçlar hakkında yapılan günlük, haftalık ve aylık değerlendirmeler takip ediliyor. Burçların 16 Ekim 2020 Cuma iş, aşk, sağlık ve iş yorumları araştırılıyor. Bu bağlamda haftalık planlar öncesinde yapılması gerekenler ve burçların karşı karşıya kalabileceği durumlara ilişkin dikkatli olması gereken noktalar belli oldu.  16 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumları ve burçlar hakkında yapılan değerlendirmeler ve daha fazlasını içeriğimizde derledik.

Koç burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Rutin başlayan bir günde aniden çıkan yepyeni programlar sebebiyle kısa yolculuklara çıkmanız kuvvetle muhtemel. Bu süreçte hızlı düşünmeli ve kararı anında uygulamalısınız.

Boğa burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları

Son günlerde duygusal boşluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yaşadığınız süreçlere ilişkin ayrıntıları partnerinizle paylaşmanız taraflar için oldukça iyi olacak. Paranın kolay geldiği ve harcamaların da bol olduğu bir gün geliyor. Ortaya çıkabilecek ani masraflar bütçe durumunuzu bozabilir.

İkizler burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları

Enerjisi yüksek bir güne başladınız ve sabah erken saatlerde yaşanan olaylara hızlı reaksiyon göstererek güne devam edebilirsiniz. Küçük girişimcilikler yapabilir, iş arkadaşlarınızla bir kahve eşliğinde toplantıda flaş kararlar alabilirsiniz. Maddi konularda aldığınız kararların yerinde olması da kısa sürede istediklerinize kavuşmanızı sağlayacak.

Yengeç burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları

Kafanızı dahi kaldıramayacağınız seviyede yoğun bir gün sizi bekliyor. İş hayatında yaşanan gelişmelerin hızına ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Rakiplerinizin güçlü oluşu bazı endişeler yaratsa da, siz bunların üstesinden gelebilecek kadar güçlüsünüz.

Aslan burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları

Aile içerisinde yaşadığınız çatışmalar gününüzü olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Kontrolünüzün dışında yaşanacak bazı olaylar tepkinizi yerinde ve zamanında vermenize engel olabilir. Sağlığınızın zarar görmemesi için net ibarelerle karşınızdaki kişilere duygularınızı belli etmelisiniz.

Başak burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları


İş konusunda yepyeni projeler gündeme gelebilir ve yeni kazançlar için basamakları tırmanmaya başlayabilirsiniz. Özel yaşamınızdaysa partnerinizin sergilediği aceleci ve sabırsız tavırlar sizi rahatsız ediyor. Sakinliğinizi korumalı ve sağlığınız hakkında biraz daha temkinli davranmalısınız.

Terazi burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları

İş hayatınızdaki yoğunluk sebebiyle sevdiklerinize ayıramadığınız vakti akşam saatlerinde düzenleyebileceğiniz mini bir organizasyonla telafi edebilirsiniz. Aşk hayatınızdaysa şu sıralar hızlı bir ilişki başlangıcı yapabilirsiniz.

Akrep burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları

Sabah saatleri itibariyle aile ilişkilerinde yeni hareketlilikler söz konusu olabilir. Bir anda belirecek misafirler veya ebeveynleri rahatlatmak için harekete geçebilirsiniz. İş ve özel hayatınıza ilişkin alacağınız yeni kararlarda dikkatli olmanızda fayda var.

Yay burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları

Duygusal anlamda karşı karşıya kaldığınız olumlu gelişmeler başarınızın da en önemli kaynakları arasında yer alıyor. Kendinize olan güven büyük ölçüde artış gösteriyor ancak beklenmeyen harcamalar sizi bir hayli yorabilir.

Oğlak burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları

Fikirlerinizi hiç olmadığı kadar gür bir sesle anlatmanın vakti geldi çattı. Gün içerisinde daima hareket edebilir ve ani yolculuklara çıkmanız gerekebilmektedir. Akın zamanda yapılacak yolculuklarsa yeni gelişmelerin işareti olabilir.

Kova burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları

Bütün enerjiler artık sizin etrafınızda dönüyor. Enerji patlaması yaşayacağınız bugünde sevdiklerinizle vakit geçirebilecek, gerekli işleri bitebileceksiniz. Ancak duygularınızı dizginlemeli ve karşınızdaki kişilerin eline büyük kozlar vermemelisiniz.

Balık burcu 16 Ekim 2020 Cuma günü günlük burç yorumları

Çalışma ortamında yorucu bir tempo içerisine girdiniz. İşinizde yaşadığınız gerilimler çevrenizdeki herkesi etkileyebilir ve her zaman bir çatışmanın eşiğinden dönebilirsiniz. Beraber iş yaptığınız kişilere ani reaksiyonlar göstermemeli, enerjinizi farklı kollarda değerlendirmelisiniz.



Son Güncelleme: 15.10.2020 10:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize'de inanılmaz olay!
Rize'de inanılmaz olay!
Bisiklet sporcusu Zeynep Aslan feci şekilde can verdi
Bisiklet sporcusu Zeynep Aslan feci şekilde can verdi
Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendisi asarak intihar etti
Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendisi asarak intihar etti
Hyundai artık Türkiye’de! Hyundai İ20N ve İ20N Line Türkiye’de üretilip ihraç edilmeye başlanacak!
Hyundai artık Türkiye’de! Hyundai İ20N ve İ20N Line Türkiye’de üretilip ihraç edilmeye başlanacak!
Aydın'da vahşet! Kayıp emekli hemşire ölü bulundu
Aydın'da vahşet! Kayıp emekli hemşire ölü bulundu
Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Günlük Burç Yorumları 16 Ekim 2020 Cuma - Astrolojik yıldız falınız size bugün neler söylüyor?
2020 Makedonya asgari ücret ne kadar?
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 15 Ekim 2020 Perşembe
Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
İhaleye girmek için 2020 sgk borcu limiti
Yarı zamanlı çalışanlarda kıdem tazminatı ödeme durumu nasıl olur? 2020
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2020 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
Sadakatsizler dizisi ne zaman başlayacak? Sadakatsizler konusu nedir?
Carrefour market 23-29 Nisan 2020 ramazan indirimli ürünleri
Aynen Aynen dizisi bitti mi?
Öğretmenlerin Eylül dönemi mesleki seminer çalışma programı açıklandı!
İşçiler koronavirüse yakalanırsa, işveren sorumlu olacak mı?
Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2020
2020 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın biyografisi
Engelli sağlık kurulu raporu doğrulama işlemleri nelerdir? 2020 engelli sağlık kurulu raporu sorgulama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.