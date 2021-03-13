Günlük burç yorumları; 14 Mart 2021 Pazar Astroloji ve yıldız falı yorumları

Burç yorumları gezegenlerin hareketine göre günlük, aylık ve yıllık olarak belirlenmektedir. Burç yorumları alacağınız kararlarda, yapacağınız işlerde ve daha birçok alanda burç yorumları size yardımcı olabilir.

14 Mart 2021 günlük Koç Burcu yorumu (21 Mart- 20 Nisan)

Sevgili koç burçları ve yükselen koçlar, son dönemlerde çevrenizde bulunan bazı kişileri umursamıyorsunuz. Bunun nedeni ise o kişileri hayatınızda gereksiz bulmanız. Yeninden bu kişilerde ilişkilerinizi arttırmanın vakti geldi. Aile içinde ya da arkadaşlar arasındaki sorunları yok etmek için iyi fırsatlar yakalayacaksınız. Uzlaşma ve birliğin öneminin farkına varacağınız bir sürece gireceksiniz. İlerleyen dönemlerde bu kişilerin sizin üzerinizde etkileri olabilir.

14 Mart 2021 günlük Boğa Burcu yorumu (21 Nisan-20 Mayısıs)

Sevgili boğa burçları ve yükselen boğalar, iş ortamızdan tüm dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir gün geçireceksiniz. Ekiple çalışma ruhunuzu bugün ortaya çıkaracaksınız. Dostlarınızla gün içinde buluşabilir ve yaptığınız her şeyde başarılı olacağınız bir gün geçirebilirsiniz.

14 Mart 2021 günlük İkizler Burcu yorumu ( 21 Mayısıs- 21 Haziran)

Sevgili ikizler burcu ve yükselen ikizler, işleriniz belli bir zamandır pek yolunda gitmiyor. Fakat yöntemlerinizi değiştirerek istediğiniz sonuçlara daha çabuk ulaşabilirsiniz. Özel hayatınızda bir takım sorunlar yaşayabilir ama bu sorunlardan net kararlar vererek kurtulabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilere akıl danışacağınız bir gün geçirebilirsiniz.

14 Mart 2021 günlük Yengeç Burcu yorumu (22 Haziran- 22 Temmuz)

Sevgili yengeç burçları ve yükselen yengeçler, enerjinizin yüksek ve sorunlarla başa çıkabileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Aklınızdakileri hayata geçirerek sorunları başarı ile çözebilirsiniz. Geçmişte yüzleşmekten korktuğunuz sorunlarınızı bugün rahat bir şekilde çözebilirsiniz.

14 Mart 2021 günlük Aslan Burcu yorumu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sevgili aslan burçları ve yükselen aslanlar, zor bir süreçten geçiyorsunuz ve bu süreç sizler için bugün daha da zorlaşabilir. Bu süreçte sakinliğinizi korur ve rahat olursanız problemlerin üstesinden kolayca gelebilirsiniz.

14 Mart 2021 günlük Başak Burcu yorumu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Sevgili başak burçları ve yükselen başaklar, bugün çevrenizdekiler yaşanan problemlerde sizi günah keçisi olarak görebilir. Bu yüzden biraz kabuğunuza çekilebilir ve çevrenizdekilerin düşüncelerini dinleyebilirsiniz. Bu süreçte sakinliğinizi koruyun ve rahatlamaya çalışın. Böylece günün stresinden çabucak kurtulacak ve enerjinizi tekrar yükselteceksiniz.

14 Mart 2021 günlük Terazi Burcu yorumu (23 Eylül- 22 Ekim)

Sevgili terazi burçları ve yükselen teraziler, gün içinden sizi çok fazla zorlayacak olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumlarda bütün sorumluluğu üstünüze almayıp geri çekilirseniz sizin için daha iyi olabilir. Böylece enerjinizi problemlere değil işinize verebilirsiniz. Sağlığınız için enerjiniz size her zaman lazım olacak.

14 Mart 2021 günlük Akrep Burcu yorumu (23 Ekim- 22 Kasım)

Sevgili akrep burçları ve yükselen akrepler, fizik ve zihin olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün geçireceksiniz. Enerjinizi bugün her şeye harcayabilirsiniz fakat yine de dikkatli olmakta yarar var. Çünkü ilerde bazı durumlarda işler sizin için zorlaşabilir.

14 Mart 2021 Yay Burcu yorumu (23 Kasım- 21 Aralık)

Sevgili yay burçları ve yükselen yaylar, geçmişte kaçtığınız engeller peşinizi bırakmıyor. Bu engelleri bir an önce çözmeye çalışı. Çünkü ertelediğinizde engeller daha da büyüyerek ilerde karşınıza çıkabilir.

14 Mart 2021 Oğlak Burcu yorumu (22 Aralık- 20 Ocak)

Sevgili oğlak burçları ve yükselen oğlaklar, iş ortamızdaki arkadaşlarınızla güzel bir gün geçirebilirsiniz. Bugün ekip arkadaşlarınızla uyum içinde olabilir ve en zor görevlerin üstesinden gelebilirsiniz.

14 Mart 2021 Kova Burcu yorumu (21 Ocak-18 Şubat)

Sevgili kova burçları ve yükselen kovalar, ruh sağlığınız ve vücut sağlığınızın en üst seviyede olacağı bir güne uyanacaksınız. Bu yüksek enerjiniz sayesinde etrafınızdaki kişileri etkileyecek ve hayalinizi ötesinde başarılara ulaşacaksınız.

14 Mart 2021 Balık Burcu yorumu (19 Şubat-20 Mart)

Sevgili balık burçları ve yükselen balıklar, çevrenizdekilerle sağlam bir iletişim içinde olduğunuz ve ikna özelliğinizi ön planda olacağı bir gün geçireceksiniz. İnsanlara güvenmeme düşüncenizi bir kenara bırakarak teklif edilen yardımları kabul etmeye çalışın. Başkalarından fikirler alarak kendi fikirlerinize dahil etmeniz sizin için iyi olabilir.