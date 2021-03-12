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Günlük burç yorumları; 13 Mart 2021 Cumartesi Astrolojik burç yorumları

Burç tutkunları gelin bakalım 13 Mart 2021 Sizleri aşk, para, sağlık ve iş durumlarında neler bekliyor.

12 Mart 2021 Cuma 18:12
Günlük burç yorumları; 13 Mart 2021 Cumartesi Astrolojik burç yorumları
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Koç Burcu

Bugün fazlasıyla duygusala boğulup kalacağınız bir gün olacak. Bu nedenle aklınızda bazı sorular doğabilir. Ana fazla takılı kalmamaya çalışın. Çünkü böyle devam edersiniz aşırı duygular yaşamanız yakındır. Son zamanlarda kendinize yüklenmenizin sebebi olarak sağlık sorunları yasabilirsiniz. Özel hayatınıza dikkat etmelisiniz aksi taktirde iş hayatınızda da bazı aksilikler meydana gelebilir.

Boğa Burcu 

Canım boğa burcu bugünlerde bir konuya odaklanmış diğer her şeyi boş vermiş gibisin. Bugün eşin ya da arkadaşınla olan bir mevzu yüzünden kaçıp tartışmak istemeyeceksin. Çünkü bulunduğun ortamın yaşattığı belli başlı gerginlikler mevcut.

İkizler Burcu 

Ah ikizler burcu yine kaçamadın beladan. Fırtına gibi yoğunlukta bir gün seni bekliyor diyebilirim. Bekar ikizleri içinse müjde karşı cinsle alakalı olarak sıcak birtakım gelişmeler yaşanabilir. Evli ya da ilişkisi olan ikizler burcu ise biraz kıskançlık krizleri yaşanacak gibi duruyor.

Yengeç Burcu 

Endişeli yengecim benim bugün kendini iş konusunda biraz sal artık. Ani hareketlerin yanlış kararlar vermene sebebiyet verebilir. Para konusunda birikimlerinizde artışlar yaşanacak. Bu durumda yatırımlarınızı artırmanız sizin aleyhinize olacak. Risk al yengeç inan bu senin için en güzeli durumuna gelecek.

Aslan Burcu 

Aslan burcuları bugün hayatınıza yepyeni biri dahil olacak. Ve bu kişi zamanla öyle bir yer edecek ki hayatınızdaki en önemli birey olacak. Bu fırsattan yararlanın çıkın hava alın yeni aktivitelerde bulunup yeni mekanlarda yeni kişilerle tanışmaya bakın. Yıldızlar iş hayatınız konusunda da olumlu gözler kırpıyor. Duygularınıza esir kalmazsanız inanın siz kazanmış olacaksınız.

Başak Burcu

 

Sevgili başak burçları. Üzülerek belirtmek isterim ki bugün karşı cinsele olumsu durumlar meydana gelecek. Evli başak burçları eşinizle tartışmalar yaşanabilir. Ama haklılığınızdan ödün vermeyin uğraşın kazanan siz olma yolundasınız.

Terazi Burcu 

Aman dikkat teraziler bugün maddi açıdan dikkatli olmanızın yeridir aksi taktirde bitmiş olan bir bataklığa kadar sürünebilirsiniz. Yanınızdaki her insana güvenmenizi doğru olduğunu düşünmüyorum. Riskiniz ortada o oyun masalarından uzak durun.

Akrep Burcu 

Akrep burçları her zaman olduğu gibi başınızın dikine gitmeyi devam ediyorsunuz. Yakın aile üyelerinizin sizin hakkında bulundukları çıkarımlara tahammül edemiyorsunuz. Ama sessiz kalmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bakın sakın bu söylediğimi takıp tüm gün aklınızı bunlarla meşgul etmeyin.

Yay Burcu

 

Biliyorum başarınızın sınırı yok yay burçları fakat bazı konularda acele davranmamayı öğrenmelisiniz. Çünkü bu durumlar eğer olmazsa hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Uzun süredir içinize kapalı durumda değer verdiğiniz kişiye açılamıyorsunuz. Bu durum karşı tarafı hareketlendirecek merak etmeyin.

Oğlak Burcu 

Merhabalar oğlak bugün kendini oldukça zinde hissedeceğin bir gün olacak. Doğru zamanda ve doğru yerde istediğini gerçekleştirebilirsin. Adımlarınızı yavaş atmanızda fayda var. Gösterişli olmaktan kaçının. Atacağınız adımlar konusunda temkinli davranırsanız bugün yapacağınız atılım ileriki günlerde kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacaktır.

Kova Burcu 

Bugün romantik bir gün geçireceğinize garanti verebilirim kova. Karşınızdaki kişiyle çıktığınız bu yolda biraz sabırlı olursanız güzel sonuçlar alabilirsiniz. Evli kovalar için olumlu bir şey söyleyemeyeceğim eşinizle ufak tefek pürüzler yapabilirisiniz. Tartışma daha yoğun hale gelebilir ve tatminsizlik günler boyu sürebilir. Tartışma sırasında söylediklerinize ne kadar dikkat ederseniz, hasarlı sorunu onarmak o kadar az zaman alacaktır. 

Balık Burcu

Bugün bir konuya dalıp gideceksiniz bu sebeple iş yerinizde birkaç hata meydana getirebilirsiniz. Ancak bunun sizin rahatsız etmesini izin vermeyin. Harcamalarınızı yeniden değerlendirin ve bütçenizi yeniden planlayın. Çok fazla borçlanmayın, borcun bir ödeyememe durumu yaşanabilir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 18:12
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Anahtar Kelimeler:
BurçlarKova13martOğlakYayİKİZLERYengeçAkrep
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