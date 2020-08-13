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Günlük burç yorumları 13 Ağustos 2020 Perşembe - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz

13 Ağustos 2020 Perşembe tarihi için burcunuz gereği ne yapmalısınız? Hangi burçlar maddi anlamda öne çıkıyor? Detayları sizin için derledik.

13 Ağustos 2020 Perşembe 00:01
Günlük burç yorumları 13 Ağustos 2020 Perşembe - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
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Bu sıralar merak edilen konulardan birisi de 13 Ağustos 2020 Perşembe tarihinin burç yorumları oldu. Kiminin şansının döneceği kiminin ise kötü bir gün geçireceği 13 Ağustos 2020 Perşembe gününde burcunuz size bazı tavsiyeler veriyor.

Boğa burcu için 13 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumları

Bugünlerde önünüze sizinle alakalı bazı yol ayrımları çıkacak. Asla beklemediğiniz ya da istemediğiniz insanlar telefonunuz aracılığı ile sizi arayabilir. Pandemi yüzünden dışarı çıkmaya çekinilen bugünlerde kendi sosyal hayatınızı oldukça kısıtladınız. Bu zamanlarda kendinizi rahatlatacak ve meşgul edecek bir meşgale bulmalısınız. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Kendi içinizde bir tatile çıkmanız sizin için en iyi seçenek olacaktır.

İkizler için  13 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumları

İkizler için bu dönemin oldukça çalkantılı geçmesi bekleniyor. Asla duymak istemeyeceğiniz bir haber alabilirsiniz. Gerek iş gerek ise aşk hayatınızda işler bu sıralar pek yolunda gitmeyebilir. Bugünlerde biraz sakin kalmalısınız ve daha çok düşünerek karar vermelisiniz. Öfkeniz geçmeden hareket etmemeli ve sağlıklı düşünmelisiniz. Bu dönemlerde vereceğiniz yanlış bir kararın kötü sonuçlar doğurma ihtimali oldukça yüksek olabilir.

Yengeç için  13 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumları

Zaten oldukça duygusal olan bu burcun içinde bulunduğumuz dönemlerde biraz daha alıngan olması bekleniyor. Ama sakın kendinizi dış dünyaya kapatmayın ve asosyalleşme çabalarına girmeyin. Çünkü asosyalleştiğiniz takdirde daha çok yalnız kalacaksınız ve daha yanlış kararlar vermeye başlayacaksınız. İyi düşünüp taşının ve bu dönemlerde kendinizi manevi anlamda birazcık geliştirin.

Aslan için  13 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumları

23 Temmuz gününün Aslan için oldukça bereketli bir gün olması bekleniyor. Eğer para bekliyorsanız tam bu zamanlarda beklediğiniz paranın gelme olasılığı oldukça yüksek. Maddi anlamda oldukça olumlu bir gün geçirecek olan Aslan burcunun bu parayı nasıl değerlendireceği çok önemli. Elinize geçen para ile mantıklı harcamalar yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Başak için  13 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumları


Bu günün Başak burcu için de oldukça verimli geçmesi bekleniyor. Aldığınız bir telefon ile bütün fikirleriniz değişebilir. Sevdiği insanlar ile vakit geçirmekten oldukça keyif alan Başak burcu için bu dönem böyle devam edecek. Yeni insanlarla tanışması muhtemel Başak burcunun oldukça mutlu olacağı 23 Temmuz tarihinde yeni aşklara yelken açması ya da var olan aşkı ile daha da bağlanması bekleniyor.

Terazi için  13 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumları

Terazi burcunun 23 Temmuz tarihinde aşk hayatında aşk anlamında oldukça kötü dalgalanmalar yaşanması bekleniyor. Aslında bu tarihte Terazi için hiçbir şey yolunda gitmiyor desek yeridir. Bu kötü günlerde ve anlarda akıl sağlığınızı korumak için sakin kalmak en iyi seçenek olacaktır. İnsanlara yeteri kadar anlayış gösterdiğiniz takdirde yaşayacağınız sorunların kısa bir süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Yay için  13 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumları

Aşk hayatında oldukça çalkantı yaşaması beklenen bir başka burç ise Yay burcu. Bu dönem için ayrılık olması kuvvetle muhtemel gibi gözüküyor. Bu dönemde parasal anlamda da büyük zorluklar yaşanması beklenen Yay burcunun atacağı adımlar oldukça önem teşkil ediyor. Yay burcu için oldukça zorlu bir viraja giriyor diyebiliriz. Önemli olan nokta ise bu virajın nasıl dönüldüğü. Eğer öfkenize ya da üzüntünüze yenik düşük pes ederseniz oldukça kötü günlerin sizi bekleme olasılığı yüksek fakat, pes etmeyip çabalarsanız bugünden bile verim alabilirsiniz.

Oğlak için  13 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumları

23 Temmuz gününü ortalama, sıradan bir şekilde geçirmesi beklenen Oğlak burcunun bugün pek tadı tuzu olmaması muhtemel. Sıradan bir gün geçirecek olan Oğlak burcu iş yerinde birkaç sıkıntı yaşasa da günün sonunda gayet normal bir şekilde evine dönüyor. Yaşayacağı sıkıntılar ise gündelik olarak herkesin yaşayacağı sıkıntılardan birkaç tanesi. Gününüzü güzelleştirmek istiyorsanız 23 Temmuz gününde kendinizi mutlu edecek bir şey yapmalısınız.

Kova için  13 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumları

Hayatının aşkı ile tanışması kuvvetle muhtemel olan Kova burcu için de işler pek yolunda gitmiyor diyebiliriz. Bu sıralar vereceği kararlar ile belki de hayatını değiştirecek olan Kova burcunun dikkatli davranması gerekiyor. 23 Temmuz günü eskiden yaşanan talihsiz ve kötü olayları bir kenara bırakarak sağlıklı düşünülmesi gereken bir gün olmalı. Oldukça mutsuz uyanması beklenen Kova burcunun moralinin gün içinde aldığı bir mesaj ile düzelmesi bekleniyor. Bugün telefonunuz yakınlarınızda bulunsun.

Balık için  13 Ağustos 2020 Perşembe burç yorumları

23 Temmuz Balık burcu için milat olarak sayılabilecek bir gün olabilir. Balık burcunun bugün alacağı karar veya kararların hayatının büyük bir kısmına etki etmesi bekleniyor. 23 Temmuz günü bir milat olarak görülse de Balık için bugün işler yolunda gidiyor diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de fazlasıyla mutlu olması beklenen Balık burcunun yapması gereken tek şey sadece mantıklı kararlar almak. Aşk hayatının yoluna girmesi beklenen Balık burcuna bugün bir mesaj ya da bir telefon araması gelme ihtimali oldukça yüksek. Maddi anlamda da iyi geçmesi beklenen 23 Temmuz 2020 tarihinin Balık burcu için hayatı boyunca unutamayacağı bir gün olabilir.



Son Güncelleme: 13.08.2020 00:01
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