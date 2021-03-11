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Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları

12 Mart 2021 günlük burç yorumları yeni güne başlarken özgün ve yepyeni yorumlarla haberimizde yer alacak. 12 Mart günlük burç yorumlarında burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları haberimizde

11 Mart 2021 Perşembe 18:36
Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
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12 Mart 2021 günlük burç yorumlarında özgün ve yepyeni yorumlarla 12 burçları analiz edeceğiz. Hangi burçlar aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşayacak? Bu ay hangi burç şanslı? İşte 12 Mart 2021 Perşembe günlük burç yorumları

Perşembe günü ile enerjileri yüksek olan koç burçları, kendilerini iyi hissettiğinde önemli haberleri alacak burçlar düşüncelerini etkili şekilde ifade edebilecek.  Hastalıklarınızı aşacağınız bu süreçte doktorunuzdan güzel haberler alacaksınız. Olumlu bir şekilde olaylara bakış açısını güzelce ifade edebilecek burçlar bu süreçte geçmişle ilgili olaylar su yüzüne çıkabilir.

Boğa burçları yeni güne başlarken finansman geliri ve ödemeler gün boyu gündemde yer edinecek. Geçmişte borç verdiğiniz kişilerden geri ödeme alabilirsiniz. Aranızda sıkıntı yaşadığınız birkaç arkadaşınızla aranızı düzelteceksiniz ve bir daha kırgınlık yaşayamayacaksınız. Akşam ise sevdiğiniz arkadaşlarınız ile birlikte uzun bir telefon konuşması yapabilir, eski günleri anabilirsiniz.

İkizler burcunda bugün ikili ilişkiler ön planda olurken değişimlerin yaşanacağı bir gün olacak. Meraklı ikizler burçları yeni şeyler keşfederken gün boyunca partneriniz ile birlikte keyifli anlar geçirebilirsiniz.  Sözlerinize dikkat edeceğiniz bu günlerde kendinizi doğru ifade etmeniz gerekmektedir.

Yengeç burcunda bugün; iş hayatında oldukça aktif ve enerji dolu bir gün geçirebilirsiniz. Günlük hayatınızı kolaylaştıracak desteği çevrenizden bulacağınız bugünde enerjiniz hep yüksek olacak ve kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz. Uyku düzeninin dikkat etmeniz gereken bugünlerde akşam saati ile duygusal olarak kendinizi gergin hissedebilirsiniz ve ikili ilişkilerinizde iletişim sorunu yaşayabilirsiniz.

Aslan burçlarında bugün; Aşk hayatınızda oldukça değişik zamanlar yaşayacağınız bir gün olabilir. İlginç aktivelere katılacağınız bugünde keyifli sohbetlere katılabilir harika zamanlar geçirebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza çekileceğiniz bu süreçte düşüncelerinizi ve kişiler arası iletişiminizi gözden geçirmeniz gerekli. Aslan burçlarında özellikle yaratıcı ve dikkat çekici düşünceler ile ön plana çıkarken ilerleyen saatlerinde önemli hamleler yapabilir ve etkili konuşmaların içinde bulabilirsiniz kendinizi.

 Başak burçlarında bugün; Aile ve arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız görevleri düzenli şekilde yerine getirebilirsiniz.  Davet yemeklerinde veya ev ortamında yapılacak işleri grup halinde yapacağınız b günlerde alışkanlarınızda kurtulmanız için fırsat yakalayacaksınız. Aileniz ile güzel bir vakit geçireceğiniz bugünlerde grup çalışmaları ev düzeni ile uğraşacaksınız. Temizlik konusunda bu ara kendinize ara vermelisiniz. Titizlik konusunda kendinizi çok yorduğunuz ve deri problemleri yaşayan başak burçları temizlik malzemelerine dikkat etmeli  ve kendi sağlığını korumalıdır. Ellerinde özellikle sıkıtnı yaşayan başak burçları mutlaka kendilerini ihmal etmemeli.

Terazi burçlarında bugün; Günün erken saatlerinde önemli konuşmalar yapabilir ve ikili ilişkilerinizden iyi destek alabilirsiniz. Sevgiliniz ile uyum içerisinde olduğunuz bu dönemlerde gün boyu enerjiniz yüksek olacak. Bazen duygularınızı ifade etmekte zorluk çekebilirsiniz bu yüzden yanlış anlaşılmalara sebep olabilirsiniz. Dikkatli olmasınız.

Akrep Burçlarında bugün; iş hayatı oldukça enerji dolu geçerken sorunlarınızı ise kolay yoldan çözeceksiniz. İş arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu dönemlerde finansal harcamalarınıza dikkat etmelisiniz ayrıca aşk hayatınızda akşam saatlerine yakın gerilim yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde birbirinizi anlamaya özen göstermelisiniz.

Yay burcunda bugün; Yaşam enerjiniz ve motiveniz yüksek olduğundan kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz. Çevrenizdeki kişiler tarafından güzel karşılaşacağınız bugünde birçok kişiden destek alacaksınız. Bağımsız ve özgün karakteriniz bugün oldukça dikkat çekecek.

Oğlak burcunda bugün; Kendinize karşı farklı beklentiler içerisinde yer alacaksınız. Sizin için olağanüstü bir gün olurken azimli ve çalışkan tavrınız ile her zaman ön plana çıkıyorsunuz. Yaşam kalitenizin artacağı bu sürede kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz.

Kova burcunda bugün; Yoğun bir iş temposu ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Gün boyu toplantılar ve büyük organizasyonlar ön planda olacak. Arkadaşlarınız ile fikir alışverişinde bulunabilir ve önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Balık burcunda bugün; Becerilerinizi ön plana sunduğunuz bir gün olacak. Yeniliğe ilgi duyan balık burçları ilginç fikirler üretecek bir gün yaşayacaksınız. Çevresel faktörlerin avantajlarından yola çıkarak değişik bir platform ile duygu ve düşüncelerinizi aktaracaksınız.

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 18:36
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BurçGünlük12 Mart
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