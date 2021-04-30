Günlük burç yorumları; 1 Mayısıs 2021 Cumartesi burç yorumları

1 Mayısıs 2021 günlük burç yorumları ( Aşk, İş, Para )

1.Koç burcu ve Yükseleni koçlar (21 Mart-20 Nisan)

Yakın zamanda alınan kararlardan dolayı aşk ve sosyal çevreden duyulan söylentiler doğrultusunda aile içerisinden birkaç kişi ile beraber kararlar almanız aile bireyleri tarafından ilham kaynağı olacaktır. Sevginizi, üzüntünüzü ve daha nice duygularınızı saklamadan hayatınızı kendi içinizde değil de sevdikleriniz ile beraber yaşayın. Hayatına yeni insanlar almak size iyi gelebilir. Yaşanan birkaç olay yüzünden size yüklenen nedenler sayesinde olaylara dış ve nesnel bir bakış açısı ile bakmaya çalışacaksınız. Anlaşılana göre hayatınız için gelecek planları yapma aşamasında çevrenizin yardımı gerekmekte.

2.Boğa burcu ve yükseleni boğalar (21 Nisan-20 Mayısıs)

Görülen iş olaylarında önemli ticaret kapılarının açılması bekleniyor. İş hayatı ile beraber meslek kollarında da büyük çaplı toplantılar gerçekleşebilir.aşk hayatında durgunluk yaşarken aile hayatında epey iniş çıkışlar olması bekleniyor. Aile ilişkilerinde alınan kararlar heyecan ve hızlı karar olarak görülse de hayatınızı etkileyebilir. Yaşadığınız ev hakkında değişiklik isteyerek gelişmeler yapabilirsiniz.

3.İkizler burcu ve yükseleni ikizler (21 Mayısıs-21 Haziran)

Hayatınızda değişiklik isteyerek eğitim hayatında ya da çeşitli faaliyetler ile bu değişikliğe sahip olabilirsiniz. Merak konusu duyacağınız konu eğitim ve iş hayatında ki faaliyetler olabilir. Yurt dışı yabancı eğitim, editoryal ve medya branşlarında çeşitli değişiklikler yaşayabilirsiniz. Günlük burç yorumuna göre bu hafta kariyeriniz için önemli kararlar alarak gelecek planlarını yapılandırmanız gerekmekte.

4.Yengeç burcu ve yükseleni yengeçler (22 Haziran-22 Temmuz)

Sevgili yengeç burçları, bu hafta sizi seçimler fazlasıyla yorsa da doğru yolu bulmaktan asla çekinmeyin. Çevrenizde yardım isteyenlerin birçoğu maddi açıdan yaklaşacak dikkatli olun. Bunun yanı sıra sizin kendi ödemeleriniz ve uzun vade yapılandırmalarınıza yönelebilirsiniz. Maddi açıdan kartlardan çok nakit harcamalar çoğalsa da bunun sizin için iyi olacağını unutmayın.

5.Aslan burcu ve yükseleni aslanlar (23 Temmuz- 22 Ağustos)

1 Mayısıs günlük burç yorumları aslan burcu için neler diyor bakalım. Bu hafta gündeminizde olan konular hakkında önemli adımlar atıyorsunuz ve bu süreç içerisinde yapmış olduğunuz seçimler ileri hayatınız için size yön vermeye yönelik olabilir. İş hayatınızda olumlu gelişmeler devam edecek olması iş birliklerinizi arttırmayı sağlayacak. Çevrenizdekilere ayırmadığınız vakti tam kapanma sürecinde iyi değerlendirmenizi öneririz.

6.Başak burcu ve yükseleni başaklar (23 Ağustos- 22 Eylül)

7.Terazi burcu ve yükseleni teraziler (23 Eylül- 23 Ekim)

Merhaba sevgili başaklar. Sahip olduğunuz kötü alışkanlıkları bırakmak için tam zamanı geldi. Bu alışkanlıklardan vazgeçme süreciniz başlayabilir. Günlük burç yorumunda görüldüğü gibi olayların ardı sırası kesilmezken sizin tavrınız ileri hayatınızı etkileyebilir. Bu durumda sakinliğinizi korumalısınız. Maddi açıdan her şeyin yolunda olması halinde iş hayatınızda öneli ve resmi görüşmeler yapacağınızı da söyleyebiliriz. Fikirlerinizin önemini fark ederek sorunları belirsiz bırakmaktan kaçının.

1 Mayısıs günlük burç yorumunda terazileri neler bekliyor? Alınganlıklar ve hassasiyetinizin yüksek olacağı döneme giriş yapıyorsunuz. Özel hayatınızda yaşanan sorunları çözeme yoluna giderek sorunlarınız ileriye dönük düşünmeyerek halletmenizi öneririz. İş hayatınıza yakın çevrenizi dahil etmeniz sonucunda belirli sorunlarla karılabilirsiniz. Bu sorunlar doğrultusunda çevrenizi değiştirerek önemli karar alabilirsiniz.

8.Akrep burcu ve yükseleni akrepler (24 Ekim- 22 Kasım)

Gece uyku problemi yaşadığınız sürece adım atabilirsiniz. Hayatınızda yaşadığınız kaygılar sonucunda bir desteğe ihtiyaç duyarak aile büyükleri ile konuşmanız sizi rahatlatabilir. Ülke geneli yaşanan tam kapanma sürecinde kendinizi dinleyerek hayatınız ile ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Önemli konularla ile ilgili tatsızlıklar yaşamanız da ön görülüyor.

9.Yay burcu ve yükseleni yaylar (23 Kasım- 21 Aralık)

Sevgili yaylar merhaba. Yapılan planlar doğrultusunda hayatınız da yenilikler çoğalarak mutluluk kaynaklarınız yenilenebilir. Bu tam kapanma döneminde çevreniz ile iletişiminizin artacağı düşünülüyor. Aşk hayatında inişli çıkışlı döneme adım attığınızı da düşünerek alınan kararlar da dikkatli olmalısınız. Arkadaş çevreniz ile fazlasıyla vakit geçirebileceğiniz bir dönem sizi bekliyor.

10.Oğlak burcu ve yükseleni oğlaklar (22 Aralık- 20 Ocak)

Sevgili oğlaklar.. Maddi açıdan dikkat etmeniz gereken dönem sizi bekliyor. Borç, ödeme, sigorta konularında işlerinizi unutmamanızı öneririz. Hiç beklenmedik anda gelen haberlere kapılarınızı açın ve doğru yol üzerinizde adımlarınızı atın. İş hayatı hakkında alınan kararlar sizi mutluluğa sürükleyecek.

11.Kova burcu ve yükseleni kovalar ( 21 Ocak- 18 Şubat)

Enerji dolu hafta sizi bekliyor sevgili kovalar hazır olun. Finansal anlamda yatırım yapmanın tam zamanı. Evli olan kovalara müjde eşinizin sevindirici haberi evinize mutluluk yükleyecek. İş hayatınızın büyük yükselişe geçmesi sizi sevindiren haberlerden. Dikkatli olun doğru yatırımı yapmak sizin elinizde.

12.Balık burcu ve yükseleni balıklar (19 Şubat- 20 Mart)

1 Mayısıs 2021 günlük burç yorumları balıkları heyecanlandırıyor. Duygusal olarak bilinen balıklar için duygusal karar verme zamanı geldi. İş hayatınız da vereceğiniz duygusal kararlara dikkat! Çevrenizden nasihat dinlemeye hazır olun tavsiyelerle dolu döneme adım attınız. Tam kapanma sürecinde düşüncelerinizden kendinizi arındırma zamanı alınan kararlar ve uygulamalara göz geçirmenizi öneririz.