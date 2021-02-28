Günlük burç yorumları 1 Mart 2021 Pazartesi burç yorumları

Günlük burç yorumları birçok kişi tarafından takip ediliyor. Burç yorumlarına bakarak gelecekte sizi nelerin beklediğine dair ipuçları elde edebilirsiniz. Mart ayının ilk gününde astrologlar Mart ayında burçlarda olabilecek değişimleri ve burçları bekleyen durumları anlatıyor. İşte 1 Mart 2021 günlük burç yorumları;

Koç burcu

Koç burçları bugün karşıt burç olan Terazi ile güne başlanacak. Bu durum ikili ilişkilerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Boğa burcu

Bugün ay Terazi burcu üzerinden ilerleyecek ve bu nedenle iş hayatında yapılacak anlaşmalarda dikkat edin.

İkizler burcu

1 Mart Pazar günü İkizler burçları arkadaşlarıyla olan ilişkileriyle dikkat çekiyor. Önemli bir görüşme yapılması gündeme gelebilir. Buna göre hayatınızı düzenlemeniz gerekebilir.

Yengeç burcu

Yengeç burcu için bugün hayatında önemli değişikliklerin olacağı bir gün olabilir. Hedeflerinizi gerçekleştirmek açısında yoğun bir gün yaşayabilirsiniz.

Aslan burcu

Yakın arkadaşlarınız veya akrabalarınızdan gelebilecek bir haberin ardından gün içerisindeki gündeminiz tamamen değişebilir.

Başak burcu

Terazi burcu

Maddi konularla ilgili bugün sorun yaşayabilirsiniz ancak bu sorun Pazartesi günüyle birlikte son bulacaktır. Yeni haftada keyifli günler sizi bekliyor.

Evli olan Terazi burçları bugün evlilikle ilgili bir sorunla uğraşabilir. Bu sorunun çözümü ikili diyaloğun sağlıklı olmasından geçmektedir.

Akrep burcu

Sabırsız bir güne merhaba dedin. Bugün içerisinde sorumluluklarınla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsin. Yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olun.

Yay burcu

Aşk hayatınızla ilgili sabırsız bir gün içerisindesiniz. Karşı taraftan güzel bir jest görebilirsiniz. Bu jeste karşılık sizde daha ılımlı davranabilirsiniz.

Oğlak burcu

Kariyerinizle ilgili önemli bir gündesiniz. Bugün içerisindeki direkt olarak kendi hayatınızı ilgilendiren önemli kararlar verebilirsiniz.

Kova burcu

Gün içerisinde bazı olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalı ve bu durumları cesur şekilde çözmeniz gerekebilir. Kendinize güvenin ve sorunları tek tek çözün.

Balık burcu

Miras veya bir yerlerden maddi olarak gelir kazanabilirsiniz. Kazanılacak bu geliri doğru ve planla şekilde kullanarak ilerde daha rahat hareket etme imkanı elde edebilirsiniz.