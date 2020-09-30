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Günlük burç yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe tüm burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda yorum ve beklentiler

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Günlük burç yorumları tüm burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda yorum ve beklentiler haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Günlük burç yorumları tüm burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda yorum ve beklentiler konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 1 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

30 Eylül 2020 Çarşamba 18:22
Günlük burç yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe tüm burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda yorum ve beklentiler
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Haftalık planlarınız yapmadan önce burçlarınızın sizin için neler öngördüğüne bakmakta fayda var. Günlük burç yorumlarını merek edenler için 1 Ekim 2020 Perşembe günü için burç yorumları geldi. Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep ve Yay burçları için günlük burç yorumlarına bakın.

Koç Burcu Yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe

Bu aralar beslenmenize dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızda üzerinde durduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Fakat çalışmalarınıza dair yeni planlar yapmanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde size bir davet gelebilir ve bu davet yeni ilişkilerin kapısını açabilir.

1 Ekim 2020 Perşembe Boğa Burcu Yorumları

İş hayatınızda uğraştığınız konularda yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Başka kişilerden alacağınız destekler sizi daha ileri taşıyabilir. Maddi konularda yeni imkanlarla karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızda sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel bir akşam sizi bekliyor.

1 Ekim 2020 Perşembe İkizler Burcu Yorumları

Her şeyin düzene girmiş olması enerjik ve hareketli olmanızın yolunu açtı. Bu sıralar yaptığınız planları tekrardan gözden geçirebilir ve ertelediğiniz şeylere yoğunlaşabilirsiniz. Özellikle geleceğinizle ilgili konular gündeminizden düşmeyebilir. Önemli kararlara varmak için şu sıralar en uygun zaman gibi duruyor.

Yengeç Burcu Yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe

Bugün sizin haricinizdeki konulardan dolayı sıkışmışlık hissine kapılabilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi kapatabilir ve iletişimden uzaklaşabilirsiniz. Bir süre sevdiklerinizle vakit geçirmek size iyi gelecektir. Bu gibi sıkıntılı anlarda en iyi ilacınız dostlarınız olabilir.

Aslan Burcu Yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe

Özel hayanızdaki sorunları sürekli gündemde tutmanız sizi kaosa sürükleyebilir. Devamlı aynı noktalarda durmak sizi geri götürebilir. Artık karar vermelisiniz. Bu işinizdeki başarısızlığın en büyük sebebi olabilir. Kötü duygulardan kurtulup önemli kararlar almalısınız.

Başak Burcu Yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe


Bugün bütün enerjinizle işinize yoğunlaşmanın tam zamanı. Sorumlu olduğunuz konulardaki eksiklerinizi tamamlayın ve geleceğinizi daha sağlam temellerle oluşturun. Ayrıca birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili olan olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir.

1 Ekim 2020 Perşembe Terazi Burcu Yorumları

Kontrol sizin için en önemli şeylerden. Kontrolün sizin elinizde olmadığı zamanlar sizin için en panik zamanlar. Güvende hissetmediğinizde sağlığınız bile kötü etkilenebiliyor. Bunun bir sorun olduğunu fark edip yardım almalısınız. Sevgilinizin bu konudaki telkinlerini dikkate alın.

1 Ekim 2020 Perşembe Akrep Burcu Yorumları

Bugün ailenizle alakalı konular gündem olabilir. Öğlen vakitlerinde iş hayatınızda mutlu olabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise çatışmalar yaşayabilirsiniz. Küçük şeyleri büyütmek sevgilinizle aranızı gereksiz yere bozabilir.

1 Ekim 2020 Perşembe Yay Burcu Yorumları

İş hayatınızda konuşma ve yazışmaların çok fazla olabileceği bir gündesiniz. Düşünce farklılıklarına karşı tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. Yeni düşüncelere açık olmalı ve ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Akşam saatlerinde yakınlarınızla birlikte olmak iyi gelecektir.

1 Ekim 2020 Perşembe Oğlak Burcu Yorumları

Bugün iş hayatınızdaki sorumluluklarla ilgili konularda düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Amaçlarınıza ulaşmak için eksiklerinizi tamamlamalısınız. Fakat üstlerinizle olan iletişiminize dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda ise beklenmedik bir yolculuk yapmak zorunda olabilirsiniz.

1 Ekim 2020 Perşembe Kova Burcu Yorumları

Bugün enerjinizi kişisel gelişmelerinizle ilgili konulara yönlendirebilirsiniz. Bu durum yakında artacak sorumluluklarınız açısından önem taşımaktadır. Şimdiden planlarınızı yapmanız sizin için iyi olacaktır. Aşk hayatınızda ise geride kaldığını düşündüğünüz ilişkiniz tekrardan gündeme gelebilir.

1 Ekim 2020 Perşembe Balık Burcu Yorumları

Bu aralar iş hayatınızdaki konular alarm verebilir. Aslında bu tarz durumlara alışkınsınız. Alışkın olduğunuz bu acil durumların üstesinden gelmede ustasınız. Bu sizin işteki değerinizi arttıracaktır. Ekonomik konularda derin bir nefes alacağınız günler çok yakın.



Son Güncelleme: 30.09.2020 18:22
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