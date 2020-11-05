Günlük 39 TL olarak verilen Nakdi Yardım nedir? Nakdi Yardım başvurusu nasıl yapılır?

Covid-19 salgını nedeni ile ekonomik düzeni bozulan vatandaşlara devlet yardımları devam ediyor. Özellikle nakit yardımları araştırılmaya devam ederken nakdi ücret desteği olarak bilinen yardımlar en merak edilen yardımlar oldu. Pandemi nedeni ile işinden olan vatandaşlar için uygulamaya başlanan nakdi yardım desteklerinde nasıl başvuru yapılacağı ve kesilme durumları araştırılıyor.

Nakdi ücret desteği devam ediyor

17 Nisan 2020 tarihinde nakdi yardım almaya başlayan ve halen devam eden yardımlar çalışan vatandaşlar için düşükte olsa devam ediyor. İşverenler tarafından çalışmasına rağmen fazla personel denilerek ücretsiz izne çıkarılan vatandaşların 15 Mart 2020 sonrasında işsizlik maaşı alabilecekleri belirtilirken aynı zamanda işsizlik maaşı almaya hak kazanamayanlar için yapılan nakdi ücretleri günlük 39,24 TL olarak verilirken bu ödemeler aylık 1,117 TL olarak dikkat çekiyor.

Nakdi ücret desteğinin normal olan süresi 17 Kasım 2020 tarihinde biteceği belirtilirken salgının henüz bitmeyeceği açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzatılması için gerekli talimatları verdiğini duyurdu. Yıl sonuna kadar uzatılması planlanan nakdi yardımların hangi durumlarda kesileceği araştırılıyor.

Nakdi ücret hangi durumlarda kesilir?

Ücretsiz izne çıkanlar, emeklilik hakkını prim veya sigortalılık süresi ile alamayan kişilere yapılan nakdi yardımların hangi durumlarda kesilecek olması pek çok vatandaş tarafından merak edilmeye devam ediyor. Nakdi ücretin sürekli olmayacağı ve sadece geçici süre için verilen bir yardım olduğu açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılmıştı. Nakdi yardımların kesileceği en önemli durum ücretsiz izinde olan çalışanların iş yerlerine geri dönerek çalışmaya başlamaları durumunda nakdi ücret desteği kesilecektir.

Nakdi ücretin kesildiği durumlardan bir diğer ise bu yardımı alanların başka bir işte çalışmamaları gerektiğidir. Ücretsiz izinde olan kişinin başka bir yerde sigortalı olarak işe başlaması durumunda nakdi yardım desteği kesilecektir. Son olarak ise prim ve sigorta sürelerini tamamlayarak emekli olmaya hak kazanan ve emekli maaşı almaya başlayan kişilere yapılan nakdi yardım desteği kesilmektedir.

Kesildikten sonra uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

Yaptırımlar konusu genellikle haksız olarak nakdi yardım alanlar için kullanılmaktadır. Yukarıda bahsedilen kesilme durumlarından bir tanesini bildirmeden almaya başlayan kişiler ilerleyen süreçlerde tespit edildiği durumlarda kişilere yaptırım uygulanacaktır. Bu durumlarda uygulanacak yaptırımlar ise o süreye kadar alınan nakdi yardımların faizleri ile geri ödenmesi durumudur.

Günlük 39 TL nakdi yardım nasıl alınır?

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. 15 Mart 2020 sonrasında işsiz kalan vatandaşlar için uygulanmaya başlayan nakdi yardım destekleri başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmektedir.