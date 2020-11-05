İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Günlük 39 TL olarak verilen Nakdi Yardım nedir? Nakdi Yardım başvurusu nasıl yapılır?

Pandemi nedeni ile işsiz kalan vatandaşlara yapılan nakdi yardım destekleri merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Nakdi Yardım başvurusu nasıl yapılır sorusunu araştırmaya devam ediyor.

05 Kasım 2020 Perşembe 08:04
Günlük 39 TL olarak verilen Nakdi Yardım nedir? Nakdi Yardım başvurusu nasıl yapılır?
Takip Et:

Covid-19 salgını nedeni ile ekonomik düzeni bozulan vatandaşlara devlet yardımları devam ediyor. Özellikle nakit yardımları araştırılmaya devam ederken nakdi ücret desteği olarak bilinen yardımlar en merak edilen yardımlar oldu. Pandemi nedeni ile işinden olan vatandaşlar için uygulamaya başlanan nakdi yardım desteklerinde nasıl başvuru yapılacağı ve kesilme durumları araştırılıyor.

Nakdi ücret desteği devam ediyor

17 Nisan 2020 tarihinde nakdi yardım almaya başlayan ve halen devam eden yardımlar çalışan vatandaşlar için düşükte olsa devam ediyor. İşverenler tarafından çalışmasına rağmen fazla personel denilerek ücretsiz izne çıkarılan vatandaşların 15 Mart 2020 sonrasında işsizlik maaşı alabilecekleri belirtilirken aynı zamanda işsizlik maaşı almaya hak kazanamayanlar için yapılan nakdi ücretleri günlük 39,24 TL olarak verilirken bu ödemeler aylık 1,117 TL olarak dikkat çekiyor.

Nakdi ücret desteğinin normal olan süresi 17 Kasım 2020 tarihinde biteceği belirtilirken salgının henüz bitmeyeceği açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzatılması için gerekli talimatları verdiğini duyurdu. Yıl sonuna kadar uzatılması planlanan nakdi yardımların hangi durumlarda kesileceği araştırılıyor.

Nakdi ücret hangi durumlarda kesilir?


Ücretsiz izne çıkanlar, emeklilik hakkını prim veya sigortalılık süresi ile alamayan kişilere yapılan nakdi yardımların hangi durumlarda kesilecek olması pek çok vatandaş tarafından merak edilmeye devam ediyor. Nakdi ücretin sürekli olmayacağı ve sadece geçici süre için verilen bir yardım olduğu açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılmıştı. Nakdi yardımların kesileceği en önemli durum ücretsiz izinde olan çalışanların iş yerlerine geri dönerek çalışmaya başlamaları durumunda nakdi ücret desteği kesilecektir.

Nakdi ücretin kesildiği durumlardan bir diğer ise bu yardımı alanların başka bir işte çalışmamaları gerektiğidir. Ücretsiz izinde olan kişinin başka bir yerde sigortalı olarak işe başlaması durumunda nakdi yardım desteği kesilecektir. Son olarak ise prim ve sigorta sürelerini tamamlayarak emekli olmaya hak kazanan ve emekli maaşı almaya başlayan kişilere yapılan nakdi yardım desteği kesilmektedir.

Kesildikten sonra uygulanacak yaptırımlar nelerdir?

Yaptırımlar konusu genellikle haksız olarak nakdi yardım alanlar için kullanılmaktadır. Yukarıda bahsedilen kesilme durumlarından bir tanesini bildirmeden almaya başlayan kişiler ilerleyen süreçlerde tespit edildiği durumlarda kişilere yaptırım uygulanacaktır. Bu durumlarda uygulanacak yaptırımlar ise o süreye kadar alınan nakdi yardımların faizleri ile geri ödenmesi durumudur.

Günlük 39 TL nakdi yardım nasıl alınır?

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. 15 Mart 2020 sonrasında işsiz kalan vatandaşlar için uygulanmaya başlayan nakdi yardım destekleri başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmektedir.



Son Güncelleme: 05.11.2020 08:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nakdi Yardımİşsizlik Ödeneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobilin çarptığı at, aracın içine girdi
Otomobilin çarptığı at, aracın içine girdi
Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu
Büyükçekmece'de tarlada erkek cesedi bulundu
Yolda seyir halindeki araç ateş topuna döndü
Yolda seyir halindeki araç ateş topuna döndü
Erciyes Kayak Merkezi'ne lapa lapa kar yağdı
Erciyes Kayak Merkezi'ne lapa lapa kar yağdı
Komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı
Komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı
Bariyer otomobile ok gibi saplandı! Sürücü feci şekilde can verdi
Bariyer otomobile ok gibi saplandı! Sürücü feci şekilde can verdi

Popüler Haberler

Günlük 39 TL olarak verilen Nakdi Yardım nedir? Nakdi Yardım başvurusu nasıl yapılır?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri öldü mü, Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban diziden ayrılıyor mu?
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 5 Kasım 2020 Perşembe Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 5 Kasım 2020
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Kasım 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Kasım 2020 kredi kampanya detayları
Ben Fero kimdir? Ben Fero gerçek adı nedir? Ben fero hakkında bilgiler
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Eylem ve Nesrin kimdir?
Hacker filminin konusu nedir? Hangi oyuncular oynuyor? Show Tv'de bu akşam Hacker filmi
Kanal 7 Aşk Bir Rüya ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncuları
Kanalların yayın akışları 20 Ocak Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender hakkında bilgiler
Asgari geçim indirimi kimlere ödenir? 2020
emekli maaşı promosyon nedir? Emekli maaşı promosyonu almak için ne yapmalıyım
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
Diş ipinin önemi nedir, diş ipi nasıl kullanılır?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 5 Kasım 2020 Perşembe

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.