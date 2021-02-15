Günlerdir aranıyor! İranlı kadın kayboldu

İstanbul’da 3 buçuk yıldır yaşayan İran uyruklu 30 yaşındaki Marjan Ahadi 4 gün önce Cuma günü kayıplara karıştı. Söylenenlere göre emlak danışmanı olarak çalışan genç kadın iş yerinden çıkarak Etiler'de arkadaşının arabasından inerek sevgilisi ile buluşacağını söyledi.

Etiler’de araçtan indikten sonra sevgilisine mesaj attığı tespit edilen Ahadi'den bir daha kimse haber alamadı. Kızının kaçırıldığını iddia eden 1'i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını söyledi. Polis ekiplerine kızının kayıp olduğunu bildiren anne gözyaşlarıyla yardım istedi.

'Akşam sevgilisinin yanına gidecekti'

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Kızının kaybolduğunu söyleyen anne en son Cuma günü akşam saatlerinde kızıyla konuştuğunu gece arkadaşına gideceğini bu yüzden iş yerinden bir arkadaşının onu Etiler’e getirdiğini oradan erkek arkadaşına mesaj attığını daha sonra kızından haber alınamadığını anlattı.

Kamera görüntülerinin olduğunu söyleyen anne kızının 3 kişinin kaçırdığını gri bir arabayla gittiklerini ve o anları görenlerin de olduğunu anlattı. Kızının canından şüphe eden anne sağ salim kızına kavuşmayı bekliyor.