Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gün dönümü nedir?

21 Haziranda en uzun günü yaşadıktan sonra günler yavaş yavaş kararmaya başladı. Günlerin kısalması ve gecelerin uzamasıyla birlikte en çok çalışanlar etkilendi.

Gecelerin uzaması, sabah erken saatte kalkan işçiler için zor bir unsur haline geldi. Hava aydınlanmadan iş yerlerine gitmek zorunda kalan işçiler, gündüzün erken bitmesiyle birlikte yine hava karanlıkken evlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Bunun üzerine işçiler, günlerin ne zaman uzayacağını merak ediyorlar.

21 Aralık günü bilindiği üzere yılın en uzun gecesinin yaşandığı tarihtir. Bilim dünyasında ise kış mevsiminin tamamen başladığı gün olarak kabul edilir. 21 Aralık tarihinden itibaren ise gündüzler tekrardan uzayacak.

Kuzey Yarım Kürede,ışınlar Yengeç Dönengecine 43 derece ve 06’lık bir açı ile gelmektedir. Bu durum kış başlangıcının işaretidir. bu noktada en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanmaktadır. Yengeç Dönencesinden kuzeye geçildikçe, gündüzler uzamaya başlar.tarihinden itibaren gündüzler, gecelere göre uzayacak.

Güney Yarım Kürede, güneş ışınları Oğlak Dönencesine 90 derecelik açı ile geldiğinde yaz mevsimine geçiş yapılmaktadır. En uzun gündüz ve en kısa gece yaşanır.