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Günler ne zaman uzamaya başlayacak, en uzun gece ve en kısa gün ne zaman?

Birçok kişi günlerin ne zaman uzamaya başlayacağını,en uzun ve en kısa günün en zaman olduğunu araştırmaya başladı. Yazımızda bu konu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:15
Günler ne zaman uzamaya başlayacak, en uzun gece ve en kısa gün ne zaman?
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Kış ayları sabahları havanın karanlık olması ve geç güneşin doğması sebebiyle çalışan insanlar sabahları karanlıkta işe gidiyor. Birçok kişi gündüzlerin ne zaman uzayacağını merak ediyor.

Günler ne zaman uzamaya başlayacak?

21 Aralıkta güneş ışığı Oğlak dönencesine dik bir şekilde gelir. Böylece geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar ve bu durum 21 Hazirana dek böyle sürer.

En uzun gece hangi tarihte?

Yılın en uzun süren gecesi 21 Aralık tarihinde meydana geliyor. Güneş ışığı Güney Yarımküreye dik şekilde, Kuzey Yarımküreye en eğik şekilde gelmekte. Güney Yarımkürede yaz, Kuzey Yarımkürede kış mevsiminin başlar. Güney Yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey Yarımkürede en uzun gecedir Kuzey Kutup’unda bugün 24 saat gece, Güney Kutup’unda  24 saat süreyle gündüz olur.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
21 Aralık21 HaziranKuzeyGüney
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