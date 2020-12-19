Günler ne zaman uzamaya başlayacak, en uzun gece ve en kısa gün ne zaman?

Kış ayları sabahları havanın karanlık olması ve geç güneşin doğması sebebiyle çalışan insanlar sabahları karanlıkta işe gidiyor. Birçok kişi gündüzlerin ne zaman uzayacağını merak ediyor.

Günler ne zaman uzamaya başlayacak?

En uzun gece hangi tarihte?

ta güneş ışığı Oğlak dönencesine dik bir şekilde gelir. Böylece geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar ve bu duruma dek böyle sürer.

Yılın en uzun süren gecesi 21 Aralık tarihinde meydana geliyor. Güneş ışığı Güney Yarımküreye dik şekilde, Kuzey Yarımküreye en eğik şekilde gelmekte. Güney Yarımkürede yaz, Kuzey Yarımkürede kış mevsiminin başlar. Güney Yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey Yarımkürede en uzun gecedir Kuzey Kutup’unda bugün 24 saat gece, Güney Kutup’unda 24 saat süreyle gündüz olur.