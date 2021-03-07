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Güngören'de ölümden son anda kurtuluş

İstanbul Güngören ilçesinde sabah saatlerinde yangın çıkan bir evin içinden akli dengesi yerinde olmayan bir kişi son anda penceredeki korkulukların kesilmesi sonucu kurtarıldı.

07 Mart 2021 Pazar 17:18
Güngören'de ölümden son anda kurtuluş
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Olay bugün sabah saatlerinde İstanbul Güngören'de ki bir apartman dairesinin giriş katında yaşandı.

Sabah saatlerinde çok katlı bir apartmanın 1.katında bulunan dairede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu esnada evin içinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Çetin Özkan mahsur kaldı. 

SON ANDA KURTARILDI

İtfaiye ekipleri kısa süre içinde eve ulaştı ve Özkan'ı kurtarma çalışmaları başladı. Penceredeki demir korkulukları kesen itfaiye son anda Çetin Özkan'ını yanan evden kurtardı

Sağlık ekipleri tarafından durumu kontrol edilen Özkan, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangında küle dönen evde itfaiye inceleme yaptı.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
GüngörenYangın
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